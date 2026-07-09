Если детективы на Лазурном берегу ждут, что Украина устроит какой-то следственный прорыв, то напрасно Фото: REUTERS.

Сегодня в Киеве отправили под стражу убийц Анастасии Березовской, взорвавшей в Монако украинского экс-олигарха Вадима Ермолаева.

Один - сотрудник ГУР Владислав Реут. Другой - то ли бывший, то ли действующий СБУшник (должности в суде засекретили) Виталий Жикович. Они валили вину друг на друга. А с заказчиком взрыва в Монако и убийства Березовской, как и следовало ожидать, не возникло ни малейшей ясности.

Жикович был отъявленным националистом — на заре карьеры состоял в «Правом секторе»*. Версия следствия: расстрел Березовской организовал именно он.

По словам Реута, 3 июля Жикович позвонил ему и попросил отвезти на встречу с Березовской. По пути к ней достал пистолет Макарова с глушителем и сказал: это просто чтобы приструнить, попугать, если запаникует (ну и, конечно, сотрудник военной разведки в это разу поверил). А вообще ее надо на время спрятать в надежном месте, поскольку вокруг нее поднялся слишком большой шум.

Когда вся компания прибыла к лесу в районе поселка Юров под Киевом, Березовскую убеждали: ее спрячут, сделают ей новые документы. Жикович передал Реуту пистолет и предложил убить украинку. Тот отказался, тогда СБУшник сделал это сам.

Реут выкопал яму в лесу, подельники спрятали тело, а вещи исполнительницы взрыва в Монако утопили в озере.

Сегодня в Киеве отправили под стражу убийц Анастасии Березовской Фото: REUTERS.

При этом, когда Реута только задержали, он говорил иное - мол, расстрелял Березовскую сам. Прежние показания он объяснил страхом перед Жиковичем, который тогда еще был на свободе.

СБУшник давать показания отказался, а его адвокат сделал выдающееся заявление: «Это было не убийство, потому что убийство — противоправное лишение жизни. А здесь была просто ликвидирована определённая личность».

Также защитник произнес знаковую фразу: мол, Реут надеялся, что «у него есть высшие руководители, которые наверняка дали указание что-то сделать».

Запутано? До крайности.

Предсказуемо? На сто процентов.

Про взрыв в Монако в суде не было сказано фактически ничего. А мотив убийства Березовской прокурор коротко охарактеризовал как «личный». Если детективы на Лазурном берегу ждут, что Украина устроит какой-то следственный прорыв, то напрасно.

Вчера в беседе с KP.RU генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов допустил: ни Реут, ни Жикович до приговора не доживут.

*Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России

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