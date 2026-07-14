Космонавт НАСА восхитился фильмом «Вызов», который он посмотрел перед полетом на МКС

Для Петра Дуброва этот полет станет уже вторым в карьере Фото: REUTERS.

Сегодня с космодрома «Байконур» отправится 75-я долговременная экспедиция на Международную космическую станцию. На орбиту корабль «Союз МС-29» доставит международный экипаж: российских космонавтов, героев России Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта НАСА Анила Менона.

Для Петра Дуброва этот полет станет уже вторым в карьере. Однако известен он не только как космонавт, но и как участник съемок первого полнометражного художественного фильма, который был создан в космосе.

Накануне старта участники новой экспедиции решили посмотреть картину «Вызов». Для Дуброва история наверняка уже давно знакома до мельчайших деталей, а вот для Анила Менона фильм стал первым знакомством с необычным опытом российских коллег.

Кадр из фильма «Вызов»

Американский астронавт не скрывал впечатлений после просмотра и отдельно отметил работу своего будущего напарника. «Конечно, я смотрел. Это самый лучший фильм! И думаю, этот актер (Дубров) сыграл отлично!» — заявил Анил Менон.

В «Вызове» Петр Дубров появился вместе с другими космонавтами: Антоном Шкаплеровым и Олегом Новицким. По сюжету хирург Евгения Беляева в исполнении Юлии Пересильд отправляется на МКС, чтобы провести операцию космонавту, получившему серьезную травму. Его роль сыграл Олег Новицкий, а Дубров стал помощником врача во время сложного вмешательства, а также участвовал в других сценах фильма.

После того как стало известно, что настоящий космонавт будет играть самого себя на орбите, авторы сценария изменили его линию, чтобы она больше соответствовала характеру Дуброва. Сам участник съемок позже признавался, что актерская работа оказалась для него непростой: требовалось много дублей, а съемочный процесс проходил одновременно с выполнением его обычных обязанностей на МКС.

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