Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал, почему не пойдет по пути Анны Пересильд: «Это тропа не туда»

По словам Владимира, после того как звезды начали все чаще появляться на свадьбах поклонников, его буквально засыпали подобными приглашениями Фото: Личный архив.

В последнее время российские знаменитости все чаще устраивают неожиданные встречи с поклонниками и пробуют новые творческие направления. В разговоре с KP.RU актер и певец, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, а также его жена, блогер Александра Селиванова, рассказали, готовы ли удивлять поклонников, почему не собираются становиться диджеями, какой транспорт любят больше всего, и ответили на высказывания Прохора Шаляпина и Анастасии Волочковой.

По словам Владимира, после того как звезды начали все чаще появляться на свадьбах поклонников, его буквально засыпали подобными приглашениями. Пока реализовать такую идею не получается из-за плотного графика, однако одну давнюю мечту он намерен исполнить.

«После этого тренда мой директ во всех соцсетях был завален приглашениями на свадьбы. Когда-то мы это обязательно провернем. Очень хотел бы заехать в Лысьву, в свою школу и порадовать детишек концертом. По датам мы не совпадаем, технически это очень сложно сделать, но я вернусь в свой любимый город и обязательно устрою такую акцию. Сюрпризы фанатам? Сложно сказать. Я вот честно не помню, но мы постоянно на связи с фанатами, часто вели свадьбы, такое можно обыгрывать», — поделился Селиванов.

Владимир Селиванов Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Отвечая на вопрос о новом увлечении коллег, актеров Анны Пересильд и Славы Копейкина, Владимир дал понять, что подобных планов у него нет. Причина оказалась не только в плотном расписании.

«Карьеру диджея не думал начинать. У меня большая занятость: кино, блогерство, музыка. Мой директор — диджей, и он мне всегда говорит, что это тропа не туда», — отметил актер.

При этом Александра рассказала, что даже училась диджейскому делу, однако это ни к чему не привело.

«Я сама четыре года назад училась на диджея, но так и не получилось попрактиковаться в этом деле. Начать карьеру я точно не думала, потому что ночная работа не для меня. Для меня важно рано просыпаться, рано ложиться. И режим катастрофически важен. А ночная работа — это всегда ущерб здоровью», — объяснила она.

Во время разговора зашла речь и о транспорте. Поводом стали недавние заявления Прохора Шаляпина, который сначала критиковал электросамокаты, а затем пожаловался на мотоциклистов. «Я бы не сказал, что меня раздражает какой-то вид транспорта. Главное, чтобы соблюдали ПДД на дороге. Я обожаю моноколесо, постоянно на нем катаюсь», — рассказал артист.

Владимир Селиванов и Александра Селиванова Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

У Александры же отношение к электросамокатам изменилось после несчастного случая с мамой. Сейчас семья предпочитает велосипедные прогулки.

«Я люблю кататься на велосипеде. Сажаю Кирюшку в кресло. Старшие детки едут на своих велосипедах, Вова — на моноколесе. И мы вместе устраиваем такое путешествие. В основном по поселку, уезжаем в лес. И такой вид транспорта, как велосипед, мы очень любим. С электросамокатами у меня есть неприятная история. Мама моя с него однажды упала. У нее был открытый перелом носа. И после этого на электросамокат мы не становимся», — призналась блогер.

Кроме того, Владимир прокомментировал слова Анастасии Волочковой, ранее раскритиковавшей любителей дорогих сумок. Сам он признался, что спокойно относится к подобным аксессуарам, но с удовольствием покупает их супруге.

«Я не по элитным сумкам, но, конечно, у меня есть брендовые рюкзаки и сумочки, которыми я пользуюсь. Я люблю дарить дорогие сумочки своей любимой жене», — сказал Селиванов.

Александра, напротив, призналась, что именно эти аксессуары остаются ее главной модной слабостью.

«Вот что я действительно люблю — это красивые сумки. Да, наверное, единственная такая вещь в моем гардеробе, которой мне хотелось бы, чтобы было много. Я очень люблю бренд Miu Miu, у них потрясающие просто сумочки, они все есть в моих хотелках. Действительно дорогие аксессуары — это обувь и сумки, потому что именно они всегда добавляют изюминку в образ», — поделилась она.

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