Санкции против Порошенко* суд не отменил. Фото: Global Look Press\Nina Liashonok

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 11 июля:

1. Новости с передовой: освобождены 6 поселков за 7 дней

2. Порошенко* остался под санкциями Зеленского

3. У Сырского плохие предчувствия

4. Боевики минируют черниговские водоемы

5. Львовских бунтарей принудили кричать «Слава ТЦК!»*

6. Украинские алкаши в Братиславе били копов

7. «Зеленый свет» покушению в Монако дал Киев

8. ФСБ предотвратила взрыв аэродрома в Ростове

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 11 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» выбили врага из Петро-Ивановки в Харьковской области. Противник потерял 1380 человек. Сожжены два танка и 11 бронемашин.

Бойцы «Запада» очистили от бандеровцев Дружелюбовку и Новый Мир, Чернещину и Шийковку на Харьковщине . Потери ВСУ - свыше 1490 военнослужащих. Разбиты 23 бронемашины и 106 автомобилей.

Подразделения «Центра» освободили Василевку в ДНР.

Противник утратил свыше 2290 бойцов. Утилизированы 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

«Южная» группировка войск уничтожила 1310 националистов. Подбиты 13 бронемашин и 130 автомобилей.

«Восток» выбил из рядов ВСУ более 3060 военнослужащих. В минус ушли 22 бронемашины и 52 автомобиля.

«Днепр» упокоил свыше 410 боевиков. Враг не досчитался 75 автомобилей и 18 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 72 управляемые авиабомбы и 36 снарядов HIMARS. Приземлили четыре снаряда «Vampire» и 10 крылатых ракет «Фламинго». Не достигли цели три ракеты «Нептун-МД» и почти пять тысяч дронов.

Моряки-черноморцы утопили шесть украинских морских дронов.

Оборона ВСУ трещит по швам на ключевом участке в зоне СВО Фото: REUTERS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 11 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Санкции Зеленского против Порошенко** суд не отменил

Верховный суд Украины не поддался обаянию пятого президента Петру Порошенко**. И не отменил решение его сменщика, Владимира Зеленского, о санкциях против «шоколадного короля». Санкции эти лишили экс-президента права распоряжаться активами и участвовать в приватизации. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел ограничения в отношении бывшего главы государства еще 12 февраля 2025 года. Вообще-то сам Зеленский санкции против предшественника считал бессрочными — уж больно тот его достал со своей «оппозиционной деятельностью». То есть один вор мешал воровать другому.

Сырский «раскрыл планы русских»

Александр Сырский встревожен. Главком ВСУ боится, что русские расширят наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. А буферную зону в северных регионах Украины раздуют до безобразия. В своем Telegram-канале он также признал, что ВС РФ делают все, чтобы полностью взять под контроль Донбасс. Украинский главком поделился печалью: растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, учащается применение управляемых авиабомб со стороны армии России. Так ведь ваш Верховный месяц твердит, что «Украина побеждает»?

Главком ВСУ боится, что русские расширят наступление в Днепропетровской и Запорожской областях Фото: REUTERS.

Боевики минируют черниговские водоемы

Командование ВСУ отдало тревожный приказ. Бойцы украинской армии начали минировать приграничные водоемы в Черниговской области. Это, якобы, должно стать «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения приграничья». В этот северо-восточный регион также перебрасывают дополнительные силы. В частности, сюда направлен второй батальон 143-й отдельной мехбригады ВСУ. А напалмом пруды выжигать не пробовали?

Львовские «бунтари» заорали «Слава ТЦК!»

Бунт против военкомов во Львове для бунтарей кончился плохо. «Мятежников» заставили не только извиняться. Украинские СМИ сообщают: «Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК!»*. Один из покоренных обязался пойти служить в армию. Другой заявил, что он уже служит, но нечаянно оказался в отпуске. Одним из военкомов, из-за которого возник бунт, оказался тренером по единоборствам Романом Удутом — он очень жестко проводил мобилизацию. Теперь, после таких «подвигов» - прямая дорога в Раду?

Львовские «бунтари» заорали «Слава ТЦК!»

Пьяные украинцы уродовали словаков

Отличились в Братиславе двое пьяных украинцев. Гости столицы Словакии жестоко избили прохожего. Когда полиция попыталась дебоширов задержать, рагули стали бить копов. Словацкий телеканал JOJ 24 в шоке: « В 11 часу вечера молодая пара прогуливалась у озера Вельки-Драждяк. На них напали двое украинцев. Пострадавшего с травмами головы госпитализировали». Полиция разыскала уродов — а те атаковали стражей порядка. Кое-как задержали 27-летнего придурка и его 22-летнего брата. Пока возбуждено дело по статье «Хулиганство». Может, сразу в Сумы?

Зеленский дал отмашку на взрыв в Монако?

Андрей Телиженко, экс-советник генпрокурора Украины, заявил, что Владимир Зеленский благословил покушение на миллионера Вадима Ермолаева в Монако. В интервью RT он сообщил: «Приказы отдавались офисом Зеленского... И он, по сути, дал зеленый свет на то, чтобы это произошло». Вадим Ермолаев был тяжело ранен при взрыве в Монако 29 июня. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская. Ее тело обнаружили вечером 6 июля под Киевом, а в ликвидации признался действующий сотрудник ГУР. Пауки в банке.

Зеленский благословил покушение на миллионера Вадима Ермолаева в Монако Фото: REUTERS.

ГУР провалился в Ростове

ГУР хотел взорвать военный аэродром в Ростове, но ФСБ им всю малину испортила. Киев завербовал агента, посулил много тысяч долларов, дал наводку, где лежат 13 дронов со взрывчаткой, объяснил, куда их надо запустить. Целью был военный аэропорт «Ростов-Центральный». «Завербованный» обратился в нашу контрразведку. Там начали игру с украинской разведкой. Теракт сорвали. При этом агент даже аванс получить успел — теперь деньги пойдут в детдом. Дети — цветы жизни, а ГУР - удобрения для них.

*Минюст внес лозунг «Слава Украине»* в перечень нацистских (запрещен в РФ).

** Признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом в РФ.