Любовь Толкалина сделала заявление о горе в семье Юлии Высоцкой

Любовь Толкалина очень переживает из-за случившегося в семье Андрея Кончаловского. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любовь Толкалина переживает из-за трагедии в семье Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Речь идет об ужасной аварии в 2013 году, когда пострадала дочь артистов Маша. Толкалина приняла это горе слишком близко к сердцу.

Любовь Толкалина хоть и не стала официальной супругой Егора Кончаловского, но 13 лет прожила с режиссером и родила от него дочь Машу. Актриса общается с Юлией Высоцкой.

При этом она ни разу не позволила себе публично высказаться о трагедии с ее дочерью Марией от Андрея Кончаловского. Любовь до сих пор не может прийти в себя из-за того, что произошло с единокровной сестрой ее бывшего возлюбленного. Актриса даже не помышляет, что бы она чувствовала на месте Юлии.

Андрей Кончаловский признался, что их с супругой целью стало то, чтобы "Маша выздоровела" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

"Мы часто гостили у них в Тоскане. Наши девочки - ровесницы. Они играли вместе, дружили. То что случилось с Машей, это большой шок до сих пор. Такое огромное горе для всей семьи. Я бесконечно восхищаюсь Юлией Высоцкой. И очень переживаю, что никогда не получалось позвонить ей, поговорить по-человечески", - рассказала актриса Лауре Джугелии.

Маша Кончаловская до сих пор не восстановилась после аварии. Это горе для всей семьи Кончаловских. Маша получила серьезную черепно-мозговую травму. О ее состоянии на данный момент мало что известно.