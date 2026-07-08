Дочь Кончаловского сделала заявление: вот что сказала

Мария Михалкова-Кончаловская с папой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Единственная дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной готовится к важному событию. Мария Михалкова-Кончаловская собирается во второй раз стать крестной мамой.

"А я завтра во второй раз стану мамой-крестной", - сообщила дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. Звездная наследница напомнила, что у нее есть два младших брата Тимур и Марат. Мальчики появились на свет в семье Егора и юриста Марии Леоновой.

Несколько лет назад Мария Михалкова-Кончаловская стала крестной мамой Тимура. Теперь же семья решила покрестить и Марата, которому в январе исполнилось три года.

Егор Кончаловский обожает дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Своих детей у Марии пока нет. Недавно она развелась с мужем Никитой Кузьминым после пяти лет брака. "У меня был замечательный муж, очень ему благодарна, я рада, что была за ним замужем. Все к лучшему… Со своим мужем я была в браке пять лет, а в отношениях - семь лет", - напомнила звездная наследница.

Она вышла замуж в 19 лет. "У нас тогда не было денег. Я просто взяла свое белое платье и расшила его жемчугом", - предалась красавица воспоминаниям.

Говоря о разводе, Мария не стала скрывать, что сильно переживала: "Это буквально как потеря близкого человека, даже если вы приняли обоюдное решение развестись".

Мария с мамой Любовью Толкалиной Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Основной причиной расставания стали расхождения жизненных интересов: "Я хотела загородный дом, сад, детей, животных… Уже даже воображала себе все это. Никита хотел другого. Тяжело, когда вы с близким человеком мечтаете о разном. Даже не мечтаете, а представляете свою лучшую жизнь в разных ракурсах. Ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли - дальше нам не по пути".

Сейчас сердце Маши уже занято. Девушка встречается с мужчиной старше ее по возрасту.