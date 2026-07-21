Жена убийцы девятерых Ильназа Галявиева потребовала 400 тысяч рублей за интервью. Фото: Егор Алеев/ТАСС

На прошлой неделе история 18-летней Дианы, которая решилась выйти замуж за Ильназа Галявиева, убившего девять человек в казанской гимназии, наделала много шума в СМИ.

Напомним, тот в 2021 году лишил жизни 9 человек в своей родной гимназии и мотал пожизненный срок в Татарстане. Так бы он и канул в небытие, а это для подобных персонажей самое страшное, если бы не неожиданное бракосочетание.

Диана, которая видела своего возлюбленного до росписи всего пару раз, уверяла, что влюблена искренне, что находит Ильназа красивым и непонятым обществом.

Само общество возмутилось:

«Он хочет любви?! А те, кого он лишил жизни, разве не хотели любить?»

«Что за бред? Почему у нас позволяют жениться пожизненно осужденным?»

«Если она полюбила убийцу, то значит, полюбила и его преступление».

Писали люди в комментариях под новостью об этом перфомансе в «Черном дельфине», где сидят осужденные на пожизненное.

Я постаралась найти Диану. Хотелось встретиться и пообщаться, чтобы понять. Хотя что тут понять? Алчная она тварь, ищет хайпа или реально так влюблена на всю голову, что вышла замуж за отмороженного убийцу, найдя его красивым? А может все это вместе? Разыскала ее контакт в Максе, но Диана там предусмотрительно убрала возможность дозвониться, поэтому мы с ней переписывались.

Я предложила ей интервью, втайне надеясь получить решительный отказ. Типа: «Мы любим друг друга. Отстаньте от нас». Но вдруг от Дианы пришло сообщение: «Какие условия?» Уже понимая, о чем она спрашивает, я все же включила наив, рассказывая, как вижу наше интервью и где оно выйдет.

Переписка Дианы.

«Скажите пожалуйста, гонорар возможен?» - полюбопытствовала она.

«Сколько вы хотите?» - спрашиваю, а сама прикидываю аппетиты женушки убийцы.

«Не менее 400 тысяч», - отвечает Диана. Я аж присвистнула и прикинула это в своей зарплате. Выходило почти пять месяцев работы.

С коллегами мысленно пожелали Диане искать дурачков в другом месте, но все же ответила ей:

«Мы не платим за информацию. Но ведь вы уверяли, что ваше замужество - бескорыстный шаг. А теперь говорите о гонораре».

Диана попросила несколько дней подумать, а потом и вовсе отказалась от интервью. Бесплатно давать его она не собиралась. Видимо, рассчитывала на славу своей тезки Шурыгиной, которую в свое время хорошо спонсировали телеканалы и всякие шоу. Но та сняла сливки, остальным ее коллегам осталось облизываться.

Не учла, девочка, что время сейчас другое. Да, публика падкая на подобные темы. Но сейчас идет спецоперация, четыре года льется кровь ее соотечественников, от дронов в своих кроватях гибнут мирные люди, а болевой порог у народа высок, как никогда. И ее история просто не попадает в него. Ну, помоют ей кости несколько дней, только и всего. А вот жизнь свою бестолковую она загубила.

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