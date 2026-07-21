«Она кормила его в тюрьме за наш счет!»: Отец 18-летней жены казанского убийцы Галявиева впервые рассказал об их отношениях и свадьбе

Галявиев, за которого вышла замуж Диана, в мае 2021-го года устроил расстрел и взрыв в школе №175 в Казани. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Я в ужасе, в ужасе! Это позор, пожалуйста, не пишите нигде нашу фамилию, - отец Дианы, которая вышла замуж за Галявиева, признается: о свадьбе дочери узнал из новостей. И поначалу не поверил.

В мае 2021-го года Галявиев устроил расстрел и взрыв в школе № 175 в Казани. Во время бойни погибли семеро детей и двое учителей, еще 23 человека получили ранения. Это событие повергло в шок не только республику, но и всю страну. Самое мягкое, как называли за это Ильназа - «чудовище».

Он получил пожизненный срок, остатки жизни должен провести в тюрьме. Сейчас Галявиев в ИК номер 6, известной как «Черный дельфин», - колония для серийных убийц, маньяков, террористов. От него отвернулись все, кто только мог. Родителям пришлось переехать в другую квартиру, чтобы скрыться от разъяренных людей.

И тут спустя пять лет после трагических событий - новость. В той самой колонии Ильназ сыграл свадьбу. За него вышла 18-летняя девушка Диана, которая, как оказалось, завела переписку c 14 лет, с тех пор, как узнала о нем из новостей. И якобы влюбилась.

«Надо было ремня всыпать»

- Пригляделся на фото со свадьбы в колонии, которое попало в СМИ. И сомнений уже не было, это Диана, - рассказал «Комсомолке» отец девушки. Он уверяет, что тогда впервые узнал об «отношениях» дочери с осужденным.

- Я сразу позвонил ей и сказал, что больше с ней не буду общаться, пока она не разведется. В моем понимании – это террорист, это нелюдь, он убил детей!

- А как вообще такое могло выйти?

- Я не знаю, что могло случиться. Ничего необычного никогда с ней не происходило. Она сама себе ломает жизнь, наплевательски отнеслась к своим родным. Переступила через родную кровь. Я Галявиева приравниваю к Чикатило. Для меня это такой позор!

Диана, по словам отца, раньше была обычной девочкой. В школьные годы она была немного замкнутой, но проблем в общении со сверстниками не вознкало. Как и трудностей в отношениях с мальчиками. Хотя родители не знают, чтобы ранее у нее был парень или первая любовь.

Диана росла не в полной семье. Родители разошлись, когда она была маленькой, и отец добился того, чтобы дочь жила с ним в Ростовской области. Мать переехала в Москву, но связь они поддерживали. Вероятно, родители чувствовали свою вину перед дочерью за развод, старались ее загладить, возможно – с излишком.

- Ребенок рос абсолютно нормальный. Диана всегда была любимая дочка и внучка. Внимание мы ей уделяли много. Я был в авторитете у нее. Ее бабушка поначалу воспитывала, мы пылинки с нее сдували. Может, даже это и мое упущение. Надо было ремня всыпать в какой-то момент. Хотя, признаться, ранее никаких экстравагантных выходок у нее не было.

11 мая 2021 года. Галявиев идёт убивать учеников гимназии. Фото: Кадр видео.

Не приняла выбор отца

Однако отец признает, что проблемы в семье у них все же были. В 16 лет Диана начала жить одна, самостоятельно, но до этого отец отправлял ее к матери в Москву.

- Как это все было. Мы стали жить с женщиной, моя подруга, мы очень давно друг друга знали. Она в разводе, у нее тоже дочь. И я один с дочкой. Но Диана ее не приняла, она моей жене начала козни строить. Она год нервы мотала. И я ей сказал: «Ты не хочешь нормально жить. Ты себе яму копаешь, сук рубишь, на котором ты сидишь». И когда она школу закончила, мать ее забрала к себе. Вот такой тяжелый ребенок.

- Может, вот эта свадьба — это месть вам за то, что она тоже не приняла ваш выбор?

- Да нет, Боже упаси! Я не думаю, что это месть. Человек на такую месть бы не пошел.

Мать Дианы работает в Москве в ресторане суши. Однако и там девушка долго не прожила. Вскоре она решила быть самостоятельной. И поступила в колледж в Татарстане. Поначалу выбор региона родителей очень удивил.

- Зачем поступать в колледж в Татарстане? Мы не понимали. Мы не знали, что это все для того, чтобы быть поближе к этому человеку.

Диана училась на повара-кондитера. С помощью колледжа она нашла себе работу по профессии.

- Я звонил в колледж, проблем никаких у нее не было там. Преподаватели не имеют к ней претензий. С девочками по комнате она нормально общалась. Все было спокойно.

Получатель - Ильназ

- Это потом только оказалось, что она с ним общается с 14 лет. Втихаря. Мы даже не подозревали этого. Я думаю, она его просто содержала, а он нашел себе лохушку.

Мы все помогали ей деньгами. Я переводил ей по 10-15 тысяч рублей в месяц. Мать тоже ей переводила. А она, как потом выяснилось, все это время эти деньги пересылала Галявиеву в тюрьму!

Судя по всему, Диана кормила Галявиева еще с тех пор, когда он был под арестом. За девушкой числятся доставки в СИЗО №1 Татарстана. Получатель Ильназ.

- Ваша дочь как вам объясняет свой поступок?

- Любовь.

- А вы верите, что она его любит?

- По-моему, она никого не любит.

- А про детей вы с ней говорили? Она вообще планирует детей? (Пожизненно заключенным в России по закону гарантировано одно длительное свидание (до 3 суток) и два краткосрочных (по 4 часа) в течение каждого года, - Ред.)

- Я сказал, что мне от нее такие внуки не нужны. Приноси их к дедушкам-бабушкам с другой стороны.

- А вот раньше у нее были какие-то увлечения людьми, с криминалом связанными?

- Да нет, Боже упаси. Я вообще ничего не понимаю. Да и не хочу. Для меня это точка. Никакого желания ей звонить нет. Хотя душа болит, все-таки не чужой человек. Может, действительно у нее что-то с психикой?

Ильназ Галявиев получил пожизненное Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Важно не превращать подобные истории в романтический сюжет»

Наталья Искра, кандидат психологических наук, доцент, детский и семейный психолог.

- С точки зрения психологии существует несколько научных моделей, которые могут помочь объяснить поступок девушки. Во-первых, подростковый возраст и ранняя юность - это период активного формирования идентичности. В этот период молодые люди могут искать необычные способы самоопределения, иногда выбирая отношения, которые резко противопоставляют их окружающему миру.

Во-вторых, существует феномен, известный как «гибристофилия» - сексуальное или романтическое влечение к людям, совершившим тяжкие преступления. Его также называют «Синдромом Бонни и Клайда».

В-третьих, подобные отношения могут быть связаны не столько с любовью к преступлению, сколько с глубокой психологической потребностью быть незаменимым и особенным.

Можно ли говорить здесь о психическом расстройстве девушки? Очевидно, что на основании имеющихся данных - нет. Для подобных выводов необходима полноценная клиническая диагностика.

И, наконец, важно не превращать подобные истории в романтический сюжет. За ними стоят реальные человеческие трагедии - прежде всего семьи погибших детей, которые продолжают жить с последствиями той катастрофы.

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