От нуля до миллиона рублей: почему опасно покупать котят и щенков на сайтах объявлений и сколько они на самом деле стоят

От ноля до пары миллионов рублей - так нынче колеблется стоимость щенков и котят. Фото: Алексей ФОКИН.

От ноля до пары миллионов рублей - так нынче колеблется стоимость щенков и котят. Ноль рублей - это если из приюта. Миллионы - если нужен питомец редкой породы. Между этими крайностями - много промежуточных вариантов. Как разобраться в этой «зверской экономике» обычному человеку?

КТО ПОЧЕМ

Цены на породистых щенков начинаются примерно от 60 тысяч рублей. На модные породы - например, корги или французских бульдогов - от 150 тысяч.

С кошками не лучше.

- Грамотно выращенный котенок популярной породы (например, мейн-кун или сфинкс) обычно стоит не меньше 80 тысяч, - рассказывает знакомая заводчица.

Еще есть редкие и экзотические породы. А также дизайнерские, выведенные как «диванный» формат (среди них - собаки кокапу и кошки минскин). Тут цены могут превышать миллион.

Это - если речь о питомниках и частных заводчиках, чья репутация подтверждена медалями на выставках. Если же посмотреть объявления в интернете, можно и дизайнерскую породу найти тысяч за 20, а «обычную» - за 10. Когда вы не мечтаете о выставках, лишних денег нет, а ребенок канючит «хочу щенка», выбор кажется очевидным. Но есть нюансы.

БУКЕТ БОЛЕЗНЕЙ В ПОДАРОК

История из интернета. Дмитрий с подругой решили обзавестись котом. Пожелание одно - чтобы был пушистый. Изучив ценники питомников, пара поняла: не потянут. Стали смотреть сайты объявлений. И нашли котенка норвежской лесной в десять раз дешевле, чем в питомнике. Документов, подтверждающих норвежскость, к котику не прилагалось.

Дома выяснилось, что кот не совсем здоров. Поход в ветеринарку обескуражил: у малыша хламидиоз и целый букет других болячек. Лечение обошлось втрое дороже пушистика.

Ребятам повезло - котенка вылечили. Интернет полнится более печальными историями: купленные по объявлению питомцы протягивали лапы от болезней.

- Породистый щенок или котенок не может стоить как два семейных ужина. Ответственное разведение включает подбор пары, ветеринарное сопровождение, качественное питание, уход за пометом, вакцинацию, обработку от паразитов, социализацию, документы, - разъясняет руководитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» и просветительского проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева. - Низкая цена означает, что на здоровье и содержании сэкономили. Кроме проблем со здоровьем, это чревато отклонениями в поведении. Вы можете получить, например, трусливого и агрессивного питомца - именно из-за «тяжелого детства».

Цены на породистых щенков начинаются примерно от 60 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«ПРОСТО ХОЧУ КОТЕНКА»

Если порода безразлична, самый финансово посильный вариант - взять питомца из ответственного приюта. Это безопаснее, чем «из рук в руки» за 10 тысяч.

- Если вы получаете питомца из приюта или некоммерческого фонда по договору ответственного содержания (см. «На заметку»), вам передают обследованного, вакцинированного, стерилизованного или кастрированного, социализированного (привыкшего к обществу людей и других животных, - Ред.) компаньона, - говорит Александра Нуриева.

Это не означает, что питомец «по договору» из приюта - гарантированно беспроблемный. Но о многих возможных проблемах вы будете знать и вам дадут рекомендации, что с ними делать.

- У команды приюта обычно есть понимание характера животного: как оно относится к людям, другим собакам и кошкам, прогулкам, одиночеству. Для будущего владельца это важнее красивой фотографии, - поясняет эксперт.

ПИТОМЕЦ МЕЧТЫ

Бывает, что человека заело - хочется питомца определенной породы. А стоит он дорого. Но и здесь есть варианты сэкономить без риска.

Когда много лет назад муж захотел золотистого ретривера, но с финансами у нас было не очень, он позвонил в клуб породы и честно сказал: есть мечта, но денег - ровно столько-то. Его не послали, а дали телефон заводчицы, у которой забронировали двух щенков «в богатый дом», но потом «богач» испарился - и засидевшихся малышей она готова была продать со скидкой. Так мы и стали владельцами прекрасного пса за нужную нам сумму.

Есть и другие варианты уменьшить ценник. Например, у серьезных заводчиков могут быть щенки с некоторыми отклонениями от стандарта породы в окрасе - они стоят дешевле, хотя будут не менее верными друзьями.

Породистый щенок или котенок не может стоить как два семейных ужина. Фото: Алексей ФОКИН.

ЗНАЙ!

От чего зависит стоимость

* Назначение

Просто в качестве «домашнего любимца» - нижняя планка цены. Это здоровые и породистые малыши, но они не вписываются в идеальный стандарт породы (например, по окрасу или форме хвоста).

«Для выставок и разведения» - дороже. У кошек разница в цене огромна: там, где котенок «для дома» стоит от 80 тысяч, «для разведения» - от 200-250 тысяч. У собак разрыв меньше, но тоже есть.

* Размер питомца и количество заводчиков

Щенки крупных пород не могут быть дешевы. Качественно выращенного щенка лабрадора за 10-15 тысяч не бывает - заводчик не отобьет затраты на корм.

- Наиболее доступны по цене щенки таких мелких пород, как той-терьер, йоркширский терьер, - инструктирует ветеринарный врач, кинолог, заводчик русских псовых борзых Вероника Кохтенко.

У кошек стоимость больше определяется спросом на породу и числом питомников, которые ее могут предложить в рамках нескольких соседних регионов.

* Редкие и «дизайнерские» породы

Мелкий питомец «дизайнерской» породы, несмотря на карманный размер, может стоить больше миллиона. Это гибриды, которые выводятся с декоративной целью и для удобства содержания в квартире - например, мальтипу (помесь мальтийской болонки и той-пуделя).

- Высокая стоимость в данном случае - не гарантия «качества», так как генофонд не может устояться за короткое время. Соответственно, предрасположенность к заболеваниям и психическое здоровье - лотерея, - предостерегает Вероника Кохтенко.

* Мода

Тут понятно: чем выше спрос (на ту или иную породу), тем выше цена - закон экономики.

Бывает, что человека заело - хочется питомца определенной породы. А стоит он дорого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

НА ЗАМЕТКУ

Как работают ответственные заводчики и приюты

1. Обращайте внимание на документы, которые вам передают вместе с питомцем. «Неформальностью» часто прикрывают проблемы с животным.

- С заводчиком заключается договор купли-продажи щенка или котенка, с приютом - договор ответственного содержания (там прописаны права и обязанности хозяина).

- Вместе с хвостатым вам должны передать его ветеринарный паспорт с отметками о прививках и обработках от паразитов.

- Породистость подтверждается метрикой («свидетельство о рождении» - потом вы его обменяете на родословную). Этот документ означает, что малыш прошел «регистрацию» в породном клубе или ассоциации и соответствует требованиям к породе. Речь не только про внешность. В некоторых случаях заводчики должны подтверждать отсутствие генетических заболеваний (у будущих родителей проводятся тесты и анализы).

Метрики, бывает, подделываются. Выяснить это несложно - надо позвонить в клуб, который якобы этот документ выдал.

2. Ответственным людям не безразлично, что будет с питомцем дальше. Поэтому, когда заводчики или волонтеры задают будущим хозяевам много вопросов - это нормально.

В некоторых приютах есть испытательный срок: вы какое-то время приходите ухаживать за своей будущей собачкой или кошкой - и только после этого вам ее отдадут.

Насторожить должно, когда ни о чем не спрашивают - только заберите зверушку и побыстрее. А животное передают где-то на пороге или в метро, не показывая условия, в которых оно выросло.

3. Заводчики передают щенков или котят в новый дом в возрасте не младше трех месяцев. Отрывать малышей от мамки раньше - плохо для иммунитета и развития. К моменту переезда к новым хозяевам они должны быть привиты и обработаны от всего, чего следует.

Когда вам предлагают забрать месячных котят «от заводчика», велика вероятность, что речь о «черном» заводчике, а метрика поддельная. Прививок же в таком возрасте еще по определению быть не может.

Но есть и подводные камни. Так, некоторые приюты настолько маниакально озабочены светлым будущим своих питомцев, что могут затерроризировать даже самых безупречных хозяев. Например, после «усыновления» звонят владельцам в любое время и требуют прислать свежее фото, доказывающее, что хвостатый цел и доволен жизнью. Или захотят прийти к вам домой, проинспектировать квартиру, в которой будет жить кошка или собака.

Отсюда совет - если хотите взять питомца из приюта, заранее изучите его (в том числе - по отзывам в интернете), чтобы не было таких вот сюрпризов.

А в следующей статье на KP.RU я рассказываю о том, во сколько в 2026 году обходится содержание домашних питомцев (в том числе и для меня лично).

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