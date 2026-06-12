В нашем доме появился отвратительный сосед: что делать, если один человек мешает жить всему подъезду

Разбираем характерные соседские споры, которые рассматривали суды в последние месяцы. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Добрососедство - дело, конечно, хорошее. Но, увы, когда в подъезде сотня (а то и несколько) жильцов, не всегда удается договориться миром. Что делать, если один человек умудряется портить жизнь всем соседям? Вместе с адвокатом по жилищным делам Светланой Жмурко разбираем характерные соседские споры, которые рассматривали суды в последние месяцы.

ВОНЬ - ОТСЮДА!

Ситуация, когда только через суд удается справиться с соседом, из-за которого в подъезде запах, насекомые и прочая антисанитария, вовсе не экзотика.

Один житель столицы несколько лет складировал у себя в квартире хлам с помойки. А соседи жаловались, что из-за этого в подъезде невыносимая вонь, развелись мыши и тараканы.

Управляющая компания подала на помоечного Плюшкина в суд. Там ответчик признал факт захламления квартиры, но заявил, что все вещи имеют для него личную ценность. Суд это не убедило: он обязал гражданина убраться в жилище в течение 10 дней.

- Если собственник проигнорирует судебное решение, управляющая организация имеет право принудительно зайти в жилое помещение с помощью судебных приставов, провести очистку и санитарную обработку, а все расходы взыскать с ответчика, - поясняет Светлана Жмурко.

Как действовать в похожих случаях

Самый простой и иногда все-таки действенный способ - жаловаться в свою управляющую компанию.

А если УК мер не принимает? Тогда действуем самостоятельно. От УК требуем, как минимум, составить акт осмотра мест общего пользования на предмет запаха, насекомых и т. п. Фотографии нарушений тоже не помешают. Далее можно направить жалобу (с приложением акта и фото) в Роспотребнадзор по факту нарушения санитарных норм. А также в полицию - о нарушении прав соседей. Если ничего не помогло, можно обращаться в суд (желательно коллективно) - с требованием устранить нарушения, провести дезинфекцию и дезинсекцию, а также компенсировать моральный вред.

ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАКРЫТА

Соседи-любители животных порой создают проблемы всему подъезду. Фото: Федор СКВОРЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как уже писал KP.RU, в последнее время участились случаи, когда соседи подают в суд на «бабушек с 20 кошками» и выигрывают. Проблемы с такими жильцами были и раньше, но теперь стало возможным их решить через суд, сославшись на федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Животных отдают в питомники, хозяек заставляют делать ремонт, чтобы избавить всех вокруг от запаха.

Участились разборки с «любителями зверюшек» и иного рода: в квартире - питомник, то есть выращивают животных на продажу. Вот характерная судебная история.

Жильцы многоэтажки подали иск против владельцев одной из квартир, требуя запретить им деятельность по разведению собак. В иске говорилось, что в «нехорошей» квартире постоянно находится от 10 до 15 четвероногих, в том числе бойцовых пород. Свора периодически «гуляет» по этажам без намордников и поводков, а по ночам лает.

- Суд удовлетворил иск. Владельцы питомника подали апелляцию, но решение было оставлено в силе, - рассказывает Светлана Жмурко. - Вторая инстанция подчеркнула, что предельное количество животных в квартире должно ограничиваться возможностью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а бесконтрольный выгул крупных собак создает опасность причинения вреда гражданам.

Как действовать в похожих случаях

Общий алгоритм тот же. Сначала жалуемся в УК, просим принять меры или, как минимум, составить акт осмотра помещений. Далее запасаемся актами от соответствующих ведомств (ветеринарный надзор осуществляет Росельхознадзор, санитарный надзор - Роспотребнадзор).

Если собаки ведут себя агрессивно, не лишним будет вызвать полицию. Факт обращения в правоохранительные органы может послужить аргументом для суда: с нарушителем проведена работа, но он не исправился.

КАМЕРНАЯ ОБСТАНОВКА

Видеокамеры в домах стали привычным делом. Но и они могут быть причиной раздора, если устанавливаются без согласия соседей.

В московской многоэтажке владельцы квартиры повесили над своей дверью камеру. А УК подала на них в суд: девайс установлен незаконно, нарушает права соседей, они жалуются.

- Суд постановил камеру демонтировать, - рассказывает Светлана Жмурко. - В решении сказано, что приквартирный холл - общее имущество абсолютно всех собственников дома, поэтому для установки оборудования требовалось решение общего собрания.

Как действовать в похожих случаях

Если хотите установить камеру в месте общего пользования, требуется положительное решение общего собрания собственников жилья.

А вот для установки видеодомофона или видеоглазка согласия соседей не требуется. Они крепятся непосредственно в вашей двери и дают хороший обзор площадки непосредственно перед нею.

НАМ ОТЕЛИ НАДОЕЛИ

Хостел в многоквартирном доме это - незаконно. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

История эта московская, но характерна для многих крупных городов.

Дама, владелица двух соседних квартир, сдавала в них помещения посуточно и рекламировала их как «отель». На нее подал в суд сосед: мол, «гостиничная деятельность» обернулась постоянным шумом, курением постояльцев в подъезде, нагрузкой на коммуникации.

Районный суд в иске отказал - посчитал, что речь идет о законном краткосрочном найме. А вот следующая инстанция - городской суд - полностью удовлетворила требования недовольного соседа. Поскольку пришла к выводу: речь не о «посутке», а именно о гостиничной деятельности.

- Суд установил, что каждая квартира была разделена на четыре изолированные мини-студии с собственными санузлами и кодовыми замками, а на входе размещались ящики для передачи ключей. Судебная коллегия указала, что такое переоборудование и реклама комнат как отеля направлены именно на оказание гостиничных услуг, а интенсивность эксплуатации подъезда существенно превышает пределы обычного жилого использования, - говорит Светлана Жмурко.

Как действовать в похожих случаях

Важно понимать разницу между посуточной арендой (это в многоквартирном доме можно) и мини-отелем (гостиничные услуги в обычной квартире оказывать нельзя).

Один из главных признаков «отеля»: помещение переоборудовано так, что его можно сдавать значительно большему числу людей, чем квартиру (например, как в нашем случае - жилье разделено на мини-студии). Еще один признак - помещение сдается под какие-то мероприятия (скажем, банкеты), а не для проживания.

В любом случае даже при краткосрочном найме соседи не должны испытывать каких-то неудобств. Если, скажем, в однушку постоянно заселяется компания из пяти-шести человек, которые еще и курят на лестничной клетке, это может трактоваться как «интенсивная эксплуатация подъезда» и стать поводом для законных жалоб в УК, полицию и суд.

КСТАТИ

Шума палата

Основная головная боль - жильцы годами пытаются найти управу на соседа с разгульным «ночным» образом жизни. Фото: Damir Khabirov/Shutterstock/Fotodom

Это, пожалуй, основная головная боль - жильцы годами пытаются найти управу на соседа с разгульным «ночным» образом жизни.

Ночной шум — это нарушение законов о тишине, которые приняты практически во всех регионах. Протокол о нарушении могут составить сотрудники полиции. Но штраф - копеечный, от 1000 до 3000 рублей в зависимости от региона.

Граждане, чей покой и тишину постоянно нарушают шумные соседи, вправе обратиться в суд с требованием компенсировать им моральный вред. А если безобразие длится годами, можно даже ставить вопрос об изъятии жилья у буйного соседа. В этом случае квартира выставляется на торги, с полученной суммы компенсируются судебные издержки и сумма морального ущерба соседям, а остальное передается бывшему собственнику.

Но добиться этого непросто - выселение применяется редко. Специалисты советуют подключать к делу прокуратуру. Желательно жаловаться туда коллективно — с приложением документов, подтверждающих регулярные вызовы полиции и жалобы в другие органы власти.

Известны ситуации, когда по результатам именно проверки прокуратуры к делу подключалась местная администрацию и подавала на нарушителя в суд - с требованием изъять у него жилье. В 2025 году подобное дело рассматривалось, например, в Казани. Суд принял дебошира выселил. Правда, у того был солидный послужной список: кроме шума по ночам и пьяных дебошей, ему вменялось еще и употребление запрещенных веществ, постоянные потопы, разбитые стекла в подъезде…

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