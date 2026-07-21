Украина разработала новый дрон-камикадзе, который летит на 600 километров: что о нем известно и чем ответит Россия

Инженеры украинской компании SkyFall разработали новый дальнобойный беспилотник-камикадзе под таким же именем. Фото: REUTERS.

Информагентство Bloomberg пронюхало, что Украина разработала новый дрон-камикадзе для ударов вглубь России. Ну и что же это за зверь такой? Попытаемся разобраться.

КАК ОН ПОЯВИЛСЯ

На киевских болтливых сайтах не раз проскакивала информация, что инженеры украинской компании SkyFall разработали новый дальнобойный беспилотник-камикадзе под таким же именем. Мелькала и любопытная деталь: это тот самый Cкайфол, разработку которого продвигал министр обороны Украины (теперь уже бывший) Федоров.

Поддерживал проект и ярый русофоб сенатор Линдси Грэм* (говорят, что незадолго до кончины он побывал именно на производстве SkyFall). Кстати, в прессе США в связи с этим даже мелькнула загадочная версия: Грэм* якобы во время визита на фирму попал под ракетный российский удар и был изуродован настолько, что его пришлось хоронить в закрытом гробу.

А ЧТО ОН МОЖЕТ

Информация о ТТХ этого SkyFall пока крайне скупа. Но, судя по словам его конструкторов, дрон может преодолевать не менее 600 км. Он выполнен по схеме с неподвижным крылом, размах которого составляет около 3,5 метра. В движение его приводит пропеллерный двигатель. Ориентировочная скорость – 700-800 км/час. Вес боезаряда - около 7 кг.

А вот о содержании его электронной начинки неизвестно пока ничего.

Дрон может преодолевать не менее 600 км. Фото: REUTERS.

КТО ПОМОГ ЕГО СОБРАТЬ

Еще недавно европейский аэрокосмический концерн Airbus Defence and Space подписал меморандум о сотрудничестве с украинским производителем тяжелых ударных дронов Vampire, более известных как «Баба-Яга», а также компанией SkyFall. Об этом официально сообщала пресс-служба концерна.

Собственно, французы решили расширить свою линейку и нашли отличный полигон для обкатки технологий - Украина. Директор концерна Михаэль Шелльхорн заявил, что цель кооперации – это массовые и недорогие дроны «с использованием решений, которые уже проверены в боевых условиях».

ЧЕМ НАМ ЭТО ГРОЗИТ

Если учитывать заявленную дальность полета нового дрона и вес его боезаряда, то можно сказать, что по этой части опасность серьезная. А проникновение этой машины (якобы) на 600 км в глубину европейской части России - показатель пока лишь теоретический. Но и его, как говорится, мимо ушей пропускать нельзя.

К тому же SkyFall заявлен как дрон-камикадзе, а насчет этого свойства разработчики пока помалкивают: блеф или понты? Да и о системе управления машиной в полете тоже пока ни слова.

Техническая бравада украинских конструкторов и инженеров уже много раз разоблачала себя: заявленные ТТХ на деле оказывались сильно преувеличенными. А реальные возможности SkyFall могут показать только его запуски. А к киевским сказкам про очередную «вундервафлю» мы уже дано привыкли.

КАК МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ

Опыт последних лет показывает, что российские военные успешно выстраивают эшелонированную систему защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тут можно ответить одним словом - сбивать. Наши войска за 4,5 года СВО уже привыкли к появлению новых моделей ударных беспилотников противника. И российская система противовоздушной обороны (ПВО) уже адаптировалась к угрозам такого типа.

Опыт последних лет показывает, что российские военные успешно выстраивают эшелонированную систему защиты, объединяющую возможности мобильных огневых групп, комплексов «Панцирь-С1», «Тор-М2» и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые эффективно обнаруживают и подавляют малоразмерные цели.

Кроме того, заявленные характеристики аппаратов, включая размах крыла 3,5 метра, делают их заметными для радаров, что упрощает идентификацию и перехват таких целей ещё на дальних подступах. Учитывая налаженное промышленное производство средств ПВО и постоянное совершенствование алгоритмов обнаружения, новые украинские дроны столкнутся с теми же барьерами, что и предыдущие поколения БПЛА, эффективность которых существенно снизилась после доработки российских оборонительных рубежей.

Алгоритм противодействия таким новым дронам, как SkyFall, известен: сначала наши радары и системы РЭБ берут их «на зуб» (обнаружение цели и установление частоты управления дрона), затем – подбор «инструментов» поражения. А тут уже говорят, что на поле боя россияне испытывают новую лазерную пушку, которая выжигает электронные мозги вражескому дрону, прицеливаясь к нему аж за 5 км. Но молчу, молчу…

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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