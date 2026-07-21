Без бумажки – не букашка. Верховый суд разрешил ездить без бумажного полиса ОСАГО

По закону автомобилист обязан предъявить полис ОСАГО по первому требованию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЧЕМ СУТЬ?

Кошмар любого автовладельца – забыть где-нибудь документы. Вспомнил, что оставил бумажник с правами, СТС и страховкой в другой куртке или портфеле, хотя сам уже за рулем – и сразу сотрудники ГАИ мерещатся у каждого столба! Ведь по закону мы обязаны все это предъявить по первому требованию. Не получится – выпишут штраф (500 рублей).

Впрочем, с недавнего времени из «обязательного списка» можно вычеркнуть полис ОСАГО. Сама страховка должна быть! Но именно бумажную версию с собой возить не обязательно. При условии, что есть электронная. Такой вывод следует из решения Верховного суда от 1 июня.

Поводом послужила следующая история. В октябре 2024 года житель Свердловской области Михаил Лопатин не предоставил полис инспектору ГАИ, сославшись на то, что он оформлен в электронном виде. Сотрудника подобное оправдание не устроило, и он составил протокол по ч.2 ст. 12.3 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе необходимых документов), выписав штраф в 500 рублей. Автолюбитель обжаловал это решение сначала в Алапаевском городском суде, затем – в Свердловском областном, а следом – и в Седьмом кассационном. Но каждый раз решение о наказании оставляли в силе.

На сторону Михаила в итоге встал Верховный суд. Который, рассмотрев дело, пришел к выводу, что поскольку на момент остановки у автовладельца был действующий полис ОСАГО, то и признаки правонарушения отсутствуют, а значит – штрафовать его не за что. Судья сослался на 5 постановление Пленума ВС РФ от 25 июня 2019 года, в котором, в частности, указано, что по ч.2 ст.12.3 предусмотрена ответственность за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, если он выдан на бланке. А если оформлен в электронном виде, то непредъявление его водителем должностному лицу нарушением не является.

О том, предъявил ли Михаил Лопатин электронную версию полиса, в материалах дела не говорится. Но… это, на самом дело, и неважно.

Автоинспекторы не так часто проверяют страховку. Возить бумажную не обязательно, если есть электронная версия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ?

- На практике сотрудники ГАИ не так часто проверяют страховку. Хотя это не значит, что полис можно не возить с собой, - отмечает автоюрист Лев Воропаев. – Однако действительно – если он оформлен в электронном виде, распечатывать бумажную версию необязательно. Более того – если изучить решение Верховного суда, то и показывать его гашнику – например, на экране смартфона – тоже не нужно! Достаточно уведомить его о том, что такой полис у вас есть. А там инспектор сам, если требуется, должен проверить его наличие в базе. Вот этот момент обычно вызывает споры – поскольку сотрудник ГАИ может заявить об обратном. Мол, у него нет доступа к этой базе, и вообще: доказать наличие нужного документа – это ваша обязанность, а не его. Так сложилась судебная практика в данном вопросе, что подтверждают и решения судов нижних инстанций по упомянутому выше делу.

С чего же вдруг Верховный суд решил изменить эту практику? Все – из-за перехода на электронный документооборот. И, кстати, косвенно – из-за скорого внедрения системы контроля за наличием полисов ОСАГО посредством комплексов автоматической фиксации. Чтобы камеры могли проверять, оформлена ли на машину страховка, она должна иметь доступ к единой базе страховых компаний. А соответственно, аналогичный доступ есть у сотрудников ГАИ. То есть, технически инспектору ничего не мешает проверить наличие электронного полиса самому, а не требовать это сделать водителя. И раз уж полис есть, просто оформлен в электронном виде и отсутствует в бумажном, то нарушение – отсутствует, и штрафовать тут не за что.

- Конечно, на практике лучше стараться избегать конфликтов с инспектором и не нагнетать обстановку на ровном месте, - рассуждает Лев Воропаев. – Распечатать бумажную копию и положить ее в бардачок – не так сложно. Или сохранить электронную версию на телефон – и показывать ее на экране (правда, телефон может сесть, да и мобильный интернет не всегда работает). Тем не менее, чисто юридически, сотрудник ГАИ больше не может требовать продемонстрировать электронную страховку, и тем более – наказывать за то, что вы это не сделали. Это довольно внятно разъяснил Верховный суд.

Впрочем, касается это именно только страховок. Плюс электронных ПТС, но ПТС никто возить и не требует. А вот сослаться на то, что данные о наличие водительских прав и свидетельства о регистрации ТС тоже имеются в доступе у сотрудников ГАИ– а значит, можно их с собой брать – не получится. Эти документы мы по-прежнему обязаны иметь при себе.

Автоматическая система контроля наличия страховых полисов начнет работать уже 1 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАПОМНИМ

КАМЕРЫ НАЧНУТ СЛЕДИТЬ ЗА ОСАГО УЖЕ В ОКТЯБРЕ

Автоматическая система контроля наличия страховых полисов начнет работать уже 1 октября. По крайней мере, правительство торопит уложиться к этому сроку все сопричастные министерства и ведомства.

Закон, предусматривающий вынесение штрафов за отсутствие ОСАГО, выявленное с помощью комплексов автоматической фото-видеофиксации, принят еще в прошлом году. В марте нынешнего было внесено уточнение – наказывать за данное нарушение водителей смогут не чаще одного раза в сутки. При этом штраф за первое нарушение составит 800 рублей, а за каждое последующее – уже 3-5 тысяч! Таким образом планируют бороться с водителями, не оформляющими полис ОСАГО – по данным Российского союза автостраховщиков, их число составляет примерно 10% от всех автовладельцев.

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