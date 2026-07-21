Федорова обвинили в провалах логистики Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 22 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 655 дронов

2. На экс-министра обороны посыпались обвинения

3. Боевик отказался от награды из-за Сырского

4. Незалежную ждет зимний шок

5. Киевского педагога наказали за русский мультик

6. Бывшему командиру «Беркута» дали 10 лет

7. Актера призвали силой и убили на фронте

8. Боевики в шортах и шлепках гоняют за водой

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 22 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя 295 боевиков. Подбиты танк и три бронемашины

«Южная» группировка войск уничтожила 195 националистов. Сожжены 30 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ до 220 человек. Поражены три бронемашины и 15 автомобилей.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: до 355 военнослужащих, пять бронемашин и семь автомобилей.

От действий «Востока» противник потерял до 360 бойцов. Утилизированы бронетранспортер и два артиллерийских орудия.

«Днепр» упокоил более 65 боевиков. В металлолом отправлены 16 автомобилей и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и восемь снарядов HIMARS. Поражены семь ракет «Фламинго» и 655 дронов.

Средства ПВО за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 дронов ВСУ Фото: Министерство обороны РФ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 22 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Федорова обвинили в провалах логистики

По данным «Военкоров Русской весны», командование Сил логистики ВСУ обвинило бывшего главу Минобороны Михаила Федорова в провалах. В заявлении командования говорилось: ситуация с обеспечением военнослужащих ухудшилась, несмотря на активную цифровизацию и громкие анонсы закупок: «Логистика оказалась на грани запаса прочности». Отмечено резкое ухудшение поставок дизеля и бензина. Обращения командования в Минобороны к улучшению снабжения не приводило. Часть войск приходилось снабжать из прежних запасов. Из-за возникших перекосов до конца года на материально-техническое обеспечение придется найти 37 млрд гривен. И почти половину из этой суммы надо изыскать на ремонт техники и закупку запчастей. А вот эту башню 11 века тоже Федоров разрушил?

Боец ВСУ из ненависти к Сырскому выбросил награду

Боевик ВСУ Евгений Шибалов сообщил в соцсетях, что отказался от знака отличия «За несокрушимость». Причина демарша - протест против жестокого обращения главкома ВСУ Александра Сырского с личным составом. Притом он отправил награду не главкому, а Верховному главнокомандующему. Так и написал: «Вернул Зеленскому свою единственную награду, полученную в армии – знак отличия «За несокрушимость». Отправил в офис». Объяснил так: назначенный Зеленским главком «виновен в запугивании, избиениях и пытках солдат». И Шибалов «по морально-этическим соображениям» решил расстаться с госнаградой. А свечку при «избияниях Сырским солдат» этот боец держал?

Украину ждет самая жуткая зима

Национальная энергокомпания «Укрэнерго» встревожена. В ответ на запрос издания «Телеграф» насчет ближайшей зимы энергетики ответили: «Следующая зима будет сложной для украинской энергосистемы». В «Укрэнерго» пытались сделать хорошую мину при плохой игре: восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, проекты по строительству распределительной генерации реализуются. Но этого мало для компенсации утраченной мощности больших электростанций. Если через 4-5 месяцев температура воздуха снизится до минус 10 градусов, то дома потеряют тепло за шесть-восемь суток. Готовь кизяки летом.

В Укрэнерго заявили, что зима 2026-2027 будет для Украины очень сложной Фото: REUTERS.

Педагог в Киеве оштрафована за русский мультик

В пресс-службе Уполномоченного по защите госязыка нашли подрывника устоев. Уполномоченная по защите госязыка Елена Ивановская сообщила, что преподаватель киевского лицея будет наказана из-за предательства. Она показывала детям на школьном занятии русские мультики. Штраф в размере 3400 гривен ей выписали за то, что на уроке в первом классе педагог включила детям «фрагмент анимационного фильма, звуковое сопровождение которого было выполнено на русском языке, что вызвало недовольство родителя школьника». Настучали, наказали, подтвердили, что полные дебилы.

Экс-командиру «Беркута» дали 10 лет

Экс-командиру киевского спецназа «Беркут» дали десять лет лишения свободы — заочно. Украинское следствие полагает, что в 2014 году он «препятствовал участникам протестов Киева. В офисе генпрокурора незалежной заявили: «Бывший командир киевского «Беркута» приговорен к десяти годам лишения свободы. Двух его подчиненных и начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Киеве приговорили к 8 годам». Запоздало ваше «правосудие» лет этак на 12.

Украинского актера насильно призвали и убили

Издание «Обозреватель» сообщает: украинский актёр Евгений Бушмакин, который был насильно мобилизован офицерами ТЦК прямо у его дома, погиб на фронте. Тоня Ноябрева, подруга 45-летнего артиста, известного по сериалам «Пес», «Стажер», «Герой моего времени», сообщила ресурсу: «Его похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду». Воевать он не хотел и не умел. У него было 14 проектов — 15-го уже не будет...

Евгений Бушмакин Фото: Соцсети.

В Красном Лимане боевики в шортах на великах едут за водой

Начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Амур сообщил: украинские военные на Краснолиманском направлении пытаются обмануть российские подразделения, переодеваясь в шорты и майки и передвигаясь на великах за бензином и водой. Его слова приводят РИА Новости: «Противник в летней одежде нас пытается ввести в заблуждение. Они на велосипедах едут за бензином и продовольствием. Мы таких тоже вычисляем». А почему, бабушка, у тебя такие большие зубы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина разработала новый дрон-камикадзе, который летит на 600 километров: что о нем известно и чем ответит Россия