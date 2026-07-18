На каждый украинский удар Россия каждый раз отвечает жестче прежнего Фото: REUTERS.

Сегодняшняя атака по складам Wildberries в Тамбове и Электростали, приведшая к семи жертвам и десяткам раненых, без сомнения, продолжение демонстрации Киевом «перелома» в конфликте в пользу Украины. Затянутое дымом небо в Подмосковье сейчас на всех основных западных СМИ. Это ли не подтверждение силы ВСУ?

Цель многочисленных атак украинских дронов по мирным объектам и НПЗ в России и сопровождающих их проукраинских пропагандистских усилий - подтвердить утверждения о «переломе», посеять хаос и сомнения среди россиян. Но результат получается обратный, пишет The American Conservative. «Одно из ключевых предположений кампании, - пишет автор издания, - заключается в том, что последствия БПЛА-ударов способны подорвать позиции Путина за счет роста давления на внутриполитическом поле. Эта логика исходит из образа современных русских - или как минимум российской элиты - как изнеженных людей, которые отвернутся от Кремля, как только им целых 20 минут придется постоять в очереди на заправку».

Но на памяти ныне живущих поколений русские переживали гораздо более тяжелые экономические и социальные условия, замечает автор. «Чтобы понять, какие лишения способен выдержать постсоветский народ, достаточно взглянуть на Украину, которая успешно приспособилась к почти что полному уничтожению собственных крупных НПЗ на начальных этапах боевых действий». А ведь действительно, в западных проукраинских СМИ о проблемах с бензином в незалежной предпочитают не упоминать.

Но есть одно обстоятельство, на которое обращает внимание The American Conservative: «стойкость русских только сейчас начинает проходить проверку на прочность». Украинское общество и экономика в ходе войны уже изношены до критического уровня. А России, по оценке автора публикации, если конфликт на истощение затянется, потребуются десятилетия, чтобы достичь такого же состояния. Украина и Запад ошибаются, когда надеются сделать жизнь россиян настолько невыносимой, чтобы Кремль прекратил наступление раньше, чем сама Украина останется полностью обескровленной.

В подтверждение этому издание восполняет пробел западной прессы, которая предпочитает расписывать лишь «успехи» ВСУ. «Российские дроны и ракеты методично уничтожают не только энергетическую инфраструктуру, но и АЗС, предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственную технику и грузовики на трассах. Украинцы готовятся к очередной тяжелой зиме без отопления. Русские же пока на той стадии, когда приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы заправить автомобиль. Куда как разительный контраст».

То, что трудности с заправкой автомобилей не привели к перелому настроений в поддержку властей, признают, разумеется, с большим сожалением, и иноагенты, вещающие на Западе. «Пока массового взрыва еще не созрело», - сокрушается один из них на сайте немецкой BILD.

Но ждать «созревания» проблем в России чревато тяжкими последствиями для самой Украины. «Каждый раз, когда мир становился реальной перспективой, провоенное лобби срывало его, предлагая иллюзию: еще несколько сотен миллиардов долларов и следующее технологическое чудо - и военная машина Путина падет», пишет The American Conservative.

На каждый украинский удар, напоминает автор статьи, Россия каждый раз отвечает жестче прежнего. А когда Украина выходит из очередного витка эскалации, условия возможного мира оказываются для нее куда более катастрофическими, чем те, которых можно было бы достичь ранее. Гарантий, что на этот раз ситуация сложится иначе, нет.

И вот какой вывод делает американское издание: «Политтехнологи и аналитики Вашингтона разрабатывают планы по «ослаблению России». Однако пока что их усилия приводят к прямо противоположному результату. Россия становится все более гибкой, технологичной, готовой к ведению современной войны и искренне враждебной Западу. А пока цену платят украинцы — имуществом, кровью и будущим».

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