Призыв членов палаты представителей заблокировать антироссийский законопроект никак не связан с их симпатиями к нашей стране. Фото: Novikov Aleksey/Shutterstock/Fotodom

В Конгрессе США появилась инициатива заблокировать законопроект о санкциях против России, представленный недавно умершим сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* и его коллегой-демократом Ричардом Блюменталем. Соавторы законопроекта называли его «санкционной кувалдой», которая появилась бы у Дональда Трампа для «принуждения» Москвы к переговорам на выгодных Западу условиях. В частности, законопроект предусматривает право президента США вводить 100% пошлины на товары из тех стран, которые покупают российские энергоносители.

Заградительные пошлины и стали основным мотивом для того, чтобы представители коалиции новых демократов в американском Конгрессе Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ. «К сожалению, законопроект "О санкциях против России» — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», - говорится в заявлении этих двух конгрессменов.

Призыв членов палаты представителей заблокировать антироссийский законопроект никак не связан с их симпатиями к нашей стране. Они не хотят, чтобы у их политического противника Трампа появились новые мощные рычаги по введению драконовских пошлин против, как они обозначили, основных американских торговых партнеров. В 2025 году крупнейшими покупателями российской нефти были Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Основными импортерами российского газа стали Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Все они могли бы оказаться под тарифным гнетом законопроекта о «санкционной кувалде».

Сообщалось, что в сенате Конгресса уже свыше 60 сенаторов готовы проголосовать за закон Грэма*-Блюменталя. Но в палате представителей пока нет уверенности, что законопроект пройдет. Поэтому инициаторы законопроекта держат паузу, хотя и заявляют, что Белый дом их поддерживает. Но и Трамп держит паузу, не высказывая публично своего одобрения антироссийской инициативе.

Новая демократическая коалиция – фракция в нижней палате Конгресса, состоящая из демократов либерального и центристского толка, которые придерживаются умеренного подхода к фискальным вопросам. В прошлом году эта коалиция насчитывала 110 членов и была крупнейшей идеологической фракцией демократов в палате представителей.

Учитывая, что в американском Конгрессе практически все законодатели лоббируют чьи-то интересы, можно допустить, что страны, которым угрожала перспектива попасть под 100% тариф Трампа, и сподвигли демократов-глобалистов к попытке заблокировать грозящий их интересам законопроект. В любом случае появился еще один камушек на пути «санкционной кувалды», против которого Россия не возражает.

Кстати, в том же конгрессе появилась и еще одна инициатива, которая Москву порадует, а Киев расстроит. Конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует провести в палате представителей Конгресса США слушания об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом бывшего президента Байдена в ходе предвыборной кампании 2024 года. Она намерена использовать рассекреченные документы, свидетельствующие об афере с финансированием строительства объектов «зеленой энергетики» на Украине. Американские деньги, фиктивно добравшись до Киева, потом возвращались в США, и 90% из них поступило в предвыборный штаб демократов.

Республиканка Анна Паулина Луна – преданная сторонница Трампа. Она была главным инициатором первой за 12 лет встречи депутатов Госдумы с членами американского Конгресса, которая прошла в марте.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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