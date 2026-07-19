Украина пытается воровать авиазапчасти в России: боевые самолеты незалежной могут уже никогда не взлететь

Поддерживать в боеспособном состоянии вертолеты семейства «Ми», самолеты «Су» и «МиГ» без запчастей нельзя – а зачасти делают в России Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне ФСБ России сообщила, что военно-воздушные силы Украины с помощью разведки пытаются получать авиазапчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов.

У украинской боевой авиации возникла острая потребность в ремонтной ресурсной базе. А возникла из-за того, что поддерживать в боеспособном состоянии вертолеты семейства «Ми», самолеты «Су» и «МиГ» без запчастей нельзя — а зачасти делают в России. По данным ФСБ, гражданин России, который пытался продать подшипники для вертолетов и самолетов украинскому предприятию «Мотор Сич», получил 13 лет за госизмену.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с директором центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

НАСЛЕДСТВО РАЗБАЗАРИЛИ

- Откуда у Украины такое количество боевых вертолетов и самолетов, учитывая количество уничтоженных машин с начала СВО?

- Общий парк доставшихся украинской армии вертолетов и самолетов достигал 20 авиабригад и дивизий. На территории Украинской ССР были расположены три лучших военных округа, в том числе по оснащению. Боевая авиация была в хорошем состоянии.

- И она в боеспособном состоянии дожила до 20-х годов 21 века?

- Да, в том числе, самые ценные для них истребители-бомбардировщики Су-24 - их было несколько десятков. Сейчас этих машин осталось несколько единиц. Из нескольких десятков МиГ-29, который был основным истребителем военно-воздушных сил Украины, осталось в районе полутора десятков. Су-27 — из нескольких десятков в начале 2022-го — сейчас от 12 до 15 машин, вероятно, в строю.

КТО ПОМОГАЛ

- Новейших «сушек» и МиГов у Киева не было?

- Да, у них не было уже Су-57 и модифицированных машин семейства Сухого. Известно, что они получили от европейцев некоторое количество F-16, по разным данным, около 40 штук.

- И еще наши бывшие союзники по Варшавскому договору помогли?

- Да, они отдали Киеву практически все свои «сушки» и МиГи. Либо передали бесплатно, либо за бесценок.

- И какой общий парк боевой авиации у незалежной?

—Предположительно, в районе ста машин. Самый ценный - Су-24. Это конечно не Су-34. Но он на сегодня, похоже, единственный у Киева носитель крылатых ракет воздушного базирования. Штурмовики Су-25 их нести не могут. Получается, количество моделей не велико, а расходники-то им где брать?

КУПИТЬ ИЛИ УКРАСТЬ?

- Украина к этим самолетам не производила запчастей?

- Практически нет. Те ремкомплекты, которые имелись на их складах, они, в основном, уже израсходовали. Потому украинцы и стараются перекупить эти запчасти в третьих странах, где продолжают эксплуатировать самолеты этих типов.

- Или пытаются украсть?

- Да, через свою агентуру на территории России. И, конечно, запчасти к машинам типа Су-24 приобретают особую ценность. Если у вас на все воздушные силы таких самолетов от трех до пяти, и только они, например, могут запускать Storm Shadow, то для вас очень важно, чтобы из-за отсутствия какого-то подшипника этот истребитель-бомбардировщик не оказался на приколе. И они активно достают эти запчасти всеми возможными способами.

- Но купить где-то в Африке или Азии запчасти, наверное, проще и менее рискованно, чем пытаться выкрасть их прямо с завода или со склада на российской территории?

- Ну, в общем, это обычная агентурная работа. И те, кто пытаются это вынести со складов — они же знают слабые места.

ПРОИЗВОДСТВО — ЭТО СЛОЖНО

- А Украине не проще наладить производство аналогов таких запчастей на своих заводах или в Европе?

- Очень сложно. Практически невозможно сейчас. Боинг состоит из двух миллионов деталей. Ракета ПВО — 20-25 тысяч. И сколько должно быть сменщиков, которые выпускают отдельные компоненты? Это технологически трудно очень. Когда постоянно пишут о переносе производства в Европу, то чаще выдают желаемое за действительное. Ведь даже немцы так и не наладили массовый выпуск тех же ракет к Patriot . Если Украина и получит такую же лицензию, меньше чем за три года такой завод не появится.

- Тогда Киеву логичнее заменить оставшуюся у них советскую авиатехнику машинами из Европы и Америки?

- Это не проще — потому что такие вертолеты и истребители должны быть в наличии и в боеготовом состоянии. Есть иллюзия, что на складах, в ангарах в Европе и Америке стоит огромное количество самолетов и бронетехники. Ну есть в Штатах на складах старые Abrams. Но чтобы они нормально заработали - надо потратить кучу времени и денег.

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