«Я не знаю, откуда кровь»: русская красавица вышла замуж за французского миллионера, но вскоре села за его убийство

Убившая мужа-миллионера в Петербурге Дина Сысоева вернулась в Хабаровск к дочери

Больше 10 лет назад Петербург потрясла история исчезновения французского миллионера Сиона Кристофа. Еще больше потрясло задержание его жены Дины Сысоевой по подозрению в убийстве супруга. Казалось, что женщина жила в настоящей сказке, как она могла сама себя этой сказки лишить? Да и Дина говорила, что мужа не убивала, что это сделал другой человек. Настоящего убийцу якобы видел и ее отец, что подтвердил в показаниях. Но тогда женщине никто не поверил. Ее приговорили к 11 годам колонии.

Эти 11 лет уже прошли. Дина должна была оказаться на свободе. KP.RU поговорил со следователем, которая занималась громким делом.

- Конечно, это дело мне хорошо запомнилось, - говорит старший следователь второго следственного управления ГСУ СК России, подполковник юстиции Ирина Макеева. – Оно было не самым простым. Сама по себе ситуация довольно необычная.

Уникальность ее в том, что когда возбуждали дело об убийстве Сиона Кристофа, никакого трупа не было. Был только факт исчезновения миллионера. И разыскивали его из самой Франции.

- В полицию обратилась знакомая его сестры. Сама она была во Франции. Брат не выходил с ней на связь уже пару недель, что было совершенно на него не похоже. Он часто общался с сестрой, и та вскоре должна была прилететь в Петербург вместе с мужем, - вспоминает следователь.

Не могла сестра дозвониться и до невестки.

ЛЮБОВЬ ИЛИ НАЛОГИ?

В 30 лет Дина Сысоева успела переехать из Хабаровска в Петербург, но тогда еще не была замужем. Работала в рекламном агентстве. Кристоф же был на 15 лет старше и гораздо успешнее. Во Франции у них с сестрой была ткацкая фабрика. Свела их случайность. По крайней мере так рассказывали друзья. Якобы в 2008 году пара познакомилась в бизнес-классе самолета «Петербург-Париж». Иностранец влюбился, девушка ответила взаимностью. Курортный роман во Франции перерос в семейную жизнь в России.

Есть и другая версия. Более прозаичная. Ее на одном из ток-шоу после задержания Дины рассказывала ее адвокат. Якобы Кристоф долгое время искал способ уйти от налогов во Франции. Для этого он обратился в российское брачное агентство в Петербурге, чтобы жениться на русской. Агентство и отыскало для него Дину.

Как бы там ни было, брак оказался удачным. В 2009 году у них родилась дочь.

- Со стороны это была очень счастливая семья, - говорит следователь Макеева. – Все очень хорошо о них отзывались. Даже сестра Кристофа положительно характеризовала невестку, брат ей не жаловался на какие-то конфликты. Но, на самом деле, никто почти ничего не знал об их настоящей жизни.

У счастливой семьи была одна странная особенность: раздельные квартиры. В первую, на Тверской возле Смольного, они заехали сразу после свадьбы. Вторая, на набережной Мойки, появилась примерно в 2012 году.

- Во второй квартире жил Кристоф. Якобы ему нужно было работать, а дома маленький ребенок, шумно, - рассказывает следователь. – При этом Дина не работала, сидела с дочкой. А Кристоф выделял ей деньги – 2500 евро (примерно 223 тысячи рублей) в месяц.

Сумма приличная, но этого Дине казалось мало. Еще и Кристоф требовал отчета о тратах. На этой почве начались скандалы.

И вдруг оба пропадают.

У счастливой семьи была одна странная особенность: раздельные квартиры.

«СКОРО ОН К НАМ ВЕРНЕТСЯ»

- Так как никто не брал трубку, сестра решила, что их могли похитить. Но Дина оказалась дома, - вспоминает следователь. – Она была очень спокойна и уверяла, что муж уехал в Люксембург по работе.

Конечно, следствие быстро установило, что мужчина не выезжал из страны. Но предъявить супруге было нечего. Обвинить в убийстве? Тела нет.

- Мы увидели, что в период исчезновения Кристофа на его счетах появились доверенности на имя Дины. Деньги мужа переходили к ней. На документах стояла его подпись, но экспертиза показала, что она отличается от оригинальной, - говорит Макеева.

В банке они были VIP-клиентами. Пользуясь этим, Дина уговорила сотрудницу, которая обслуживала их много лет, оформить документы, обещая, что муж скоро вернется в Россию и сам все подпишет. Подписанные бланки она действительно привезла, но поддельные.

- Кроме того, она совершенно не переживала о пропаже мужа. Например, успела за это время с друзьями съездить в Псковскую область.

Но на свободе она гуляла не долго. На основании поддельных документов Дину Сысоеву задержали по подозрению в мошенничестве.

- Тела у нас все еще не было. В убийстве она не признавалась. Говорила: «Я уверена, что он меня любит. Я его тоже очень сильно люблю. Скоро он к нам вернется». Это дословно, - ужасается цинизмом следователь. – Дальше был обыск. Под полом в квартире нашли кровь. Генетический профиль, присланный родственниками из Франции по образцу с зубной щетки Кристофа, совпал.

Но Дина все твердила, что ничего не знает ни про доверенности, ни про кровь в квартире. Следствию срочно нужно было отыскать тело. На это ушло три месяца.

- Мы подозревали, что искать нужно в Псковской области. Дина ездила туда уже после исчезновения, могла присмотреть место для того, чтобы спрятать труп. Так в итоге и вышло, оказалось, что тело давно нашли, но не могли опознать. Оно было расчленено и сожжено, - говорит Макеева.

Тест ДНК подтвердил, что это Кристоф Сион. Рядом с трупом был найден металлический прут. И так как экспертиза показала, что «смерть наступила в результате вдавлено-терассовидного перелома левой теменной кости свода черепа» было решено, что этот прут и мог послужить орудием убийства.

ЗАГАДОЧНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Когда следователи пришли к Дине с этой ошеломляющей новостью, ее легенда про любящего мужа, который обязательно вернется и спасет ее, рухнула. Но она мгновенно перестроилась. Мол, знала, что Кристоф мертв, но была не при делах.

- Дина рассказывала, что якобы вернулась в тот день домой с вечеринки и увидела, что на полу лежит тело Кристофа, а рядом стоит какой-то неизвестный человек. Он начал ей угрожать и говорить, что она должна спрятать труп. В панике Дина позвонила отцу. Тот из Владивостока прилетел в Москву, и они вместе с этим незнакомцем через несколько дней на арендованной машине вывозят тело и сжигают, - пересказывает версию Сысоевой следователь.

Эту историю подтвердил и ее отец. Более того, они давали интервью разным каналам, настаивая на своей невиновности. Многие выдавали это за чистую монету, но почему Дине не верило следствие?

- Напомню, в это время она ездила на экскурсию с друзьями. Как бы этот опасный убийца ее отпустил? Само тело, как нам удалось установить, пролежало в квартире около недели. Все это время там с ней жил убийца? А зачем подвергать такой опасности отца? Они могли бы избавиться от трупа и вдвоем с незнакомцем. Эта версия, конечно, отрабатывалась, но нам не удалось найти никаких доказательств существования человека, которого описывала Дина. Не существовала и свидетелей, которых она называла, пытаясь доказать состоятельность своего рассказа, - уверяет следователь.

В итоге, суд признал Дину Сысоеву виновной в убийстве супруга.

- Ее лишили права наследования, но и доказать корыстный мотив не удалось. Жажда наживы у нее появилась уже после того, как произошло убийство. Убивала же она из-за личной неприязни и длительных конфликтов.

Женщину приговорили к 11 годам колонии. Ее отец остался свидетелем в деле. Трехлетнюю дочку пары на воспитание забрали родители Сысоевой, хотя сестра Кристофа и пыталась увезти племянницу во Францию.

Дина вышла на свободу по УДО 5 лет назад и вернулась в Хабаровск к дочери.

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