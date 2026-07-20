Алла Пугачева в Юрмале вызвала переполох: причиной стала одна деталь

Алла Пугачева показала странное пятно на руке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Аллу Пугачеву показала крупным планом. Певицу сфотографировали во время прогулки по Юрмале. Все бы ничего, вот только поклонники Примадонны забили тревогу. И вот почему.

Свежее фото Аллы Пугачевой в Юрмале вызвало переполох. Поклонники Примадонны обратили внимание на одну странность. На руке певицы заметили пугающее пятно.

Артистка проводит лето в Прибалтике. 77-летнюю пенсионерку часто можно встретить гуляющей по улицам ее любимой Юрмалы. Публика часто фотографирует кумира.

Вот только один из последних снимков напугал людей. Фанатка сделала кадр со звездой крупным планом. Алла Борисовна пребывала в прекрасном расположении духа и улыбалась. Ходит она самостоятельно и палочкой больше не пользуется.

Примадонну часто фотографируют поклонники Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Однако люди обратили внимание, что Пугачева все равно выглядит неважно. А на руке вокалисты заметили красное пятно, появившееся не то от зажившего ожога, не то от последствий еще какой-то травмы.

К слову, в Юрмале компанию Алле Борисовне часто составляет ее подруга Лайма Вайкуле. Она недавно рассказала, что они проветривают голову. "Когда загружена голова, самое лучшее - отвлечься и заниматься спортом. Я езжу на велосипеде. Мы гуляем с Аллой... Проветриваем свою голову и успокаиваем сердце, чтобы оно билось ровно", - делилась исполнительница "Вернисажа".

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