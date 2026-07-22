Этим летом - всплеск недовольства и жалоб от родителей. Фото: Анна МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом - всплеск недовольства и жалоб от родителей. Даже Минпросвещения вмешалось.

ЧЕТВЕРКИ - НЕ АРГУМЕНТ

Суть претензий - ребенок сдал ОГЭ, аттестат получил, а в школе ему - от ворот поворот: вы нам не подходите. А что не так? Где-то пеняют на тройки на экзаменах или в аттестате. Например, средний балл у выпускника 3,9, а в 10-й класс установили планку 4,3. Старшие классы-то сейчас профильные, и школы имеют право проводить отбор. Помимо среднего балла аттестата или результатов ЕГЭ могут назначить вступительное тестирование, спросить портфолио (участие в олимпиадах и другие достижения). Так что отказывают даже хорошистам!

Много жалоб и на то, что в школах чуть ли не с 1 сентября “неперспективных” выдавливают в колледжи. Объявляли на родительских собраниях: мол, из шести девятых сделаем только два десятых, от каждого класса - максимум троих возьмем, без троек. Делают это ради рейтингов и хороших показателей на ЕГЭ.

“Конституция всем гарантирует среднее образование - будь то 11 классов школы или среднее профессиональное в колледже. Значит, должны брать”, - возмущаются родители.

Ребенок сдал ОГЭ, аттестат получил, а в школе ему - от ворот поворот: вы нам не подходите. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А ЧТО АРГУМЕНТ?

В Минпросвещения это право подтвердили. И назвали две законные причины для отказа в приеме.

Первая - нет мест. Да, так бывает, когда классы переполнены. Вторая - ребенок подал заявление в профильный класс, но не прошел по конкурсу.

В обоих случаях нужно искать другую школу - самостоятельно или же обратиться в местное управление образования. Там должны предложить ребенку место в другой территориально доступной школе. Важный момент: если в школе есть универсальный класс, туда обязаны взять без конкурса и дописпытаний. И даже с тройками.

Все другие причины отказа в приеме неправомерны. Родителям советуют обращаться в вышестоящие инстанции: в местное управление или департамент образования, в региональное министерство образования или к Уполномоченному по правам ребенка. Можно даже напрямую в Минпросвещения (через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте) и Рособрнадзор. Везде обещали откликаться и содействовать.

Совет: запросите у руководства школы официальную бумагу, где будет написано, почему ребенка не берут в 10 класс и в каком локальном акте эта причина прописана. И прилагайте ее, когда будете подавать жалобы.

ВАМ ТУДА ТОЧНО НУЖНО?

Не всем детям полезно оставаться в 10-11-х классах - есть и такое мнение. Известный питерский педагог и блогер Михаил Богданов говорит, что в старшей школе ребенок сталкивается с нагрузкой и усложнением программы, с давлением учителей и родителей (тебе в вуз поступать!), то есть с необходимостью много работать. На фоне явно выраженной неопределенности у подростка со своим собственным будущим и непониманием "а зачем мне всё это надо?" нарастают конфликты как с родителями, так и со школой. Если ребенок учился на троечки, еле тянул программу 7 - 8 класса, то в 10-м он уже гарантированно вылетает из учебного процесса и репетиторы мало чем помогут.

Не стоит идти в десятый класс и в том случае, когда ребенок точно определился с профессией, эту профессию можно получить в колледже, и аттестат позволяет туда поступить. Или когда ребенок горит желанием как можно быстрее начать зарабатывать.

Не всем детям полезно оставаться в 10-11-х классах - есть и такое мнение. Фото: Ольга ЮШКОВА.

6 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ ЮРИСТУ

Отвечает Елена Крылова - юрист, сопроводитель при поступлении в вузы, автор блога "Профориентация и образование".

1. До какого времени можно пытаться поступить в 10-класс?

После девятого класса в десятый не переводят автоматически, а всех официально отчисляют и выдают аттестаты. А потом открывают набор и зачисляют в 10 класс. Еще есть время для маневров?

- Прием в десятый класс должен проходить до 31 августа. Поэтому формально время есть. Но если в школе уже сейчас закончились места, то отказ будет законным. Если отказ вы считаете незаконным, время подать жалобу тоже еще есть, так как ответить должны в течение 30 дней.

2. Как узнать, есть ли еще места?

Такую информацию школы должны размещать на своих сайтах. Однако даже сейчас, в конце июля, на некоторых страничках ее нет. Можно, конечно, позвонить и спросить, но слова - это слова, можно сказать что угодно. Надежнее подать заявление на поступление и получить официальный реальный ответ.

3. Реально ли найти универсальные классы?

Не первый год слышим: почти во всех школах теперь только профильные классы. Универсальные - это тоже профиль, и вот они в дефиците.

- Есть еще технологический класс - он не такой сложный, как инженерный, и поступить туда проще. Из профильных это ближайшая альтернатива универсальному. А что касается поиска, мы с клиентами-москвичами искали через Яндекс.Карты, какие поблизости есть школы и есть ли там универсальный класс. И находили. Допускаю, что есть районы, где рядом с домом совсем ничего подходящего. Но если расширить радиус, найдется вариант. В десятом классе уже можно поездить.

4. Можно просто сразу пойти работать?

Если человек окончил 9 классов, получил аттестат, но не поступил ни в 10 класс, ни в колледж - не смог или просто не захотел, передумал. И решил идти работать без всяких дипломов. Так можно? По закону ведь нужно еще поучиться.

- Если работодатель возьмет, тогда да. Говоря о Москве, то здесь вариант именно “не захотел”, потому что в колледжах места гарантируют. Так что возможность именно учиться есть у всех. Но если человек не хочет, то заставлять не будут.

5. Возьмут ли в школу, если в колледже разонравилось?

Вот еще ситуация: ребенок поступил в колледж (или в онлайн-школу, или в частную…), начал учиться и понял, что ему не нравится. В школу обратно можно вернуться в середине 10-го класса?

- Если из школы (частной) в школу, то без проблем. С колледжем может быть сложнее, но, как показывает практика, “своего” бывшего ученика обычно принимают обратно. При условии, что будут места.

6. Пересдал ОГЭ на хорошую оценку - шансы есть?

С 7 по 22 июля были резервные дни для тех, кто завалил экзамены или пропустил по уважительной причине. А еще будет дополнительный период - с 3 по 25 сентября. Если ребенок успешно сдаст ОГЭ, сможет ли поступить в десятый класс осенью?

- Может, если в школе будут места. Прием возможен и в середине года, ведь ученики могут переводиться. Но я уверена, что если были двойки за ОГЭ, школа откажет. В такой ситуации больше шансов найти место в колледже.

ЦИФРЫ

Каждый третий школьник учится в профильном или предпрофильном классе. А самые популярные “профили” - гуманитарный, технологический и социально-экономический. Это следует из свежего опроса родителей школьников, проведенного Президентской академией РАНХиГС.

Всего же в наших школах шесть профилей. Помимо названных есть еще естественно-научный, агротехнологический, технологический и универсальный.

НА ЗАМЕТКУ

Альтернативные пути

* другая школа (иногда соседняя гимназия с радостью набирает учеников и есть универсальный класс);

* колледж или техникум (после тоже можно поступать в вуз),

* семейное обучение или экстернат (учишься самостоятельно в своем темпе и сдаешь промежуточные и итоговые аттестации),

* онлайн-школы (подойдет для организованных детей).

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