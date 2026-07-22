В ночь на 22 июля Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины. ВСУ возглавил генерал Михаил Драпатый – британский фаворит, сделавший карьеру на крови Донбасса, и потерпевший главные в свой жизни поражения под Покровском и в Курской области.
Полковник Виктор Баранец рассказывает о биографии, боевых операциях и характере нового главкома ВСУ Драпатого. А заодно и объясняет – почему сняли Сырского и почему Драпатый – это пощечина Зеленскому от Европы.
Ну и, конечно же, рассказываем, что изменится после этого назначения для России.
Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменец-Подольском Хмельницкой области. После окончания средней школы стал курсантом Харьковского института танковых войск. Офицерскую службу начал в 72-й механизированной бригаде, которой, кстати, тогда командовал будущий главком ВСУ Александр Сырский. Под его командованием дослужился до комбата.
К слову, Драпатый на 17 лет младше отправленного в отставку уже бывшего главкома ВСУ – ему 43 года. Именно поэтому дальше вся карьера Драпатого связана с войной на Донбассе. Когда в апреле 2014 года на востоке Украины началась «антитеррористическая» операция, батальон майора Драпатого был переброшен на Донбасс, чтобы «усмирять» (читай убивать) пророссийских протестующих. В августе того же года его подразделение попало в окружение, но комбат вместе с подчиненными успел выскользнуть из западни. За что и получил звание подполковника.
Фактически Драпатый делал имя на крови Донбасса. Во время боевых действий он стал начальником штаба 30-й механизированной бригады, а затем командиром 58-й мотопехотной бригады, которая в то время выполняла задачи в Авдеевке.
К апрелю 2019 года Драпатому было досрочно присвоено воинское звание полковника. Затем - двухлетняя учеба в Национальном университете обороны Украины. Любопытная деталь: в ходе церемонии выпуска 18 июня 2021 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила Драпатому переходной меч королевы Великобритании как лучшему выпускнику. Так военачальник стал еще и помазанником британской короны…
Дальше Драпатого ждали новые ступени карьерной лестницы: зам командующего войсками оперативного командования, замначальника Генштаба, командующий оперативно-тактической группы «Луганск», командующий (уже в звании генерала) Сухопутными войсками Украины. Читать перечень его должностей, конечно, скучно. Но без этого невозможно увидеть динамику того карьерного роста, которая в итоге привела Драпатого на пост Главкома ВСУ.
И никуда не уйти от вывода, что Зеленский назначил руководить армией матерого и хитрого вояку, много раз битого на поле боя.
Вокруг отставки Александра Сырского на Украине развернулась колоссальная политическая борьба. После того, как Зеленский убрал от власти фаворита Европы, министра обороны Михаила Федорова, все европейские СМИ и «Картонный майдан» под окном намекали – главе киевского режима придется поплатиться за дерзкое решение, расстроившее хозяев.
Сырский был главным рычагом, дававшим Зеленскому контроль над армией. Ручной, исполняющий все самоубийственные приказы, подавляющий недовольства самим киевским лидером в армии. Именно поэтому Сырский и должен был быть уволен – чтобы указать зарвавшемуся комику на его место. Тем более, что киевский лидер взболтнул, что у Сырского с Федоровым были разногласия.
- Так и убирай обоих! – требовала Европа.
Зеленский пытался спастись. На должность Главкома ВСУ рассматривались сразу 11 кандидатов. Но чаще мелькали три фамилии. Командующий десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и бывший зам Сырского Владимир Горбатюк – кандидаты, удобные для Зеленского. Но майдан на площади (и Европа за его спиной) требовали Драпатого…
21 июля Зеленский согнулся перед хозяевами в унизительном поклоне. Пожертвовал Сырским – как раньше Миндичем и Ермаком. Принял «назначенную свыше» кандидатуру. Но хорош ли новый главком ВСУ?
В войсках о его назначении говорят, что это был выбор «лучшего из худших». Но нельзя не отметить – какое-то время украинцы считали Драпатого чуть ли не гениальным и самым успешным генералом ВСУ. Он был одним из руководителей «контрнаступа» в Херсонской области. Ему приписывали «удачную операцию» ВСУ под Покровском, который украинцы долго держали. Вот только в итоге Покровск оказался освобожден, потери ВСУ - колоссальными. Так что посылать солдат на убой генерал умеет.
Разговоры о «гениальном» Драпатом на Украине окончательно стихли, когда российские войска поганой метлой выгнали ВСУ из Курской области. Это поражение, в том числе, связывали с его именем и его решениями на посту командующего Сухопутными войсками.
Самым громким медийным ударом по его гордости был скандал после разноса российскими ракетами построения украинских солдат на учебном полигоне в Днепропетровской области. Дело в том, что за три месяца, с марта по апрель 2025 года, мы дважды ударили по одному и тому же полигону, а Киев не смог сделать банальные выводы, и не устраивать очевидных построений по графику. Вину с себя Драпатый попытался переложить, но в итоге был вынужден подать в отставку с поста командующего Сухопутными войсками.
В 2025 году Зеленский ошибку Драпатому простил. Тогда он симпатизировал генералу, услужливо цокающему каблуками в ответ на любой приказ. Но сейчас назначение стало для киевского лидера ударом. Потому что Драпатый в нынешней ситуации явно не будет «расстилаться», выполнять все приказы и фактически передавать просроченному президенту контроль над армией, как делал Сырский.
Понять это поможет один важный и любопытный штрих к характеру генерала. Он крайне честолюбив. Настолько, что однажды в кругу коллег не постеснялся открыть свои карьеристские карты: «Подождите, ещё буду главкомом».
Поэтому ждать беспрекословного повиновения киевский лидер точно не может. Более того, Драпатый может по приказу сыграть и против Зеленского – если попросят те самые силы, которые назначили его с помощью «Картонного майдана». Ниточки контроля над армией ускользают из рук комика - на Запад…
Никуда не уйти от вопроса: что может измениться в ВСУ и на громадном фронте после прихода Драпатого? Скорее всего - ничего. Сырский оставил своему сменщику слишком тяжелое и крупномасштабное «наследие».
ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения. Мобилизация идет с большим скрипом. Количество прибывающих в войска значительно меньше погибающих. Согласно цифрам, приведенным в июне Владимиром Путиным, за месяц ВСУ недосчитываются 10 тысяч человек. И это не считая дезертиров, которых с начала 2026 года уже больше 100 тысяч (и это только по украинским данным)! Иначе говоря – зияющие пробоины в боевых порядках. И масштабный долбеж беспилотниками по России ситуацию на фронте никак не меняет. На руках у нового главкома ВСУ Драпатого «плохие карты».
С другой стороны, все последние годы Драпатый резко критиковал структуру украинской армии. Он явно попытается сделать ее более современной, еще более натовской, улучшить управляемость – и, если у него получится провести реформы, это останется фактом неприятным.
При этом можно констатировать: никуда не денутся ни самоубийственные операции, ни «медийная война» с попытками донести флаг до крайнего дома в давно потерянном городе и объявить, что «русские все врут, ничего они не захватили».
Иначе говоря, ВСУ получили жестокого, циничного главнокомандующего-карьериста, но не самого плохого стратега и тактика. Правда наше наступление это не остановит, а жестокая политическая борьба Зеленского за свой трон и власть могут сыграть на руку – он явно попытается надавить на нового главкома.
В завершение остается добавить – в России Драпатый объявлен в розыск по статье УК за обстрелы ДНР и ЛНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отставка главкома ВСУ Александра Сырского: Зеленского прогнули, но это только начало
«Крысиный король» Зеленский выбирает между жабой и гадюкой: к чему приведут разборки Сырского и Федорова
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
После освобождения Донбасса Россия сможет выдвигать любые условия