Баранец: главкомом ВСУ назначен проигравший в Курской области генерал Драпатый

В ночь на 22 июля Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины. ВСУ возглавил генерал Михаил Драпатый – британский фаворит, сделавший карьеру на крови Донбасса, и потерпевший главные в свой жизни поражения под Покровском и в Курской области.

Полковник Виктор Баранец рассказывает о биографии, боевых операциях и характере нового главкома ВСУ Драпатого. А заодно и объясняет – почему сняли Сырского и почему Драпатый – это пощечина Зеленскому от Европы.

Ну и, конечно же, рассказываем, что изменится после этого назначения для России.

КТО ТАКОЙ НОВЫЙ ГЛАВКОМ ВСУ МИХАИЛ ДРАПАТЫЙ: БИОГРАФИЯ

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменец-Подольском Хмельницкой области. После окончания средней школы стал курсантом Харьковского института танковых войск. Офицерскую службу начал в 72-й механизированной бригаде, которой, кстати, тогда командовал будущий главком ВСУ Александр Сырский. Под его командованием дослужился до комбата.

К слову, Драпатый на 17 лет младше отправленного в отставку уже бывшего главкома ВСУ – ему 43 года. Именно поэтому дальше вся карьера Драпатого связана с войной на Донбассе. Когда в апреле 2014 года на востоке Украины началась «антитеррористическая» операция, батальон майора Драпатого был переброшен на Донбасс, чтобы «усмирять» (читай убивать) пророссийских протестующих. В августе того же года его подразделение попало в окружение, но комбат вместе с подчиненными успел выскользнуть из западни. За что и получил звание подполковника.

Фактически Драпатый делал имя на крови Донбасса. Во время боевых действий он стал начальником штаба 30-й механизированной бригады, а затем командиром 58-й мотопехотной бригады, которая в то время выполняла задачи в Авдеевке.

Почти вся карьера Драпатого связана с войной на Донбассе

К апрелю 2019 года Драпатому было досрочно присвоено воинское звание полковника. Затем - двухлетняя учеба в Национальном университете обороны Украины. Любопытная деталь: в ходе церемонии выпуска 18 июня 2021 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила Драпатому переходной меч королевы Великобритании как лучшему выпускнику. Так военачальник стал еще и помазанником британской короны…

Дальше Драпатого ждали новые ступени карьерной лестницы: зам командующего войсками оперативного командования, замначальника Генштаба, командующий оперативно-тактической группы «Луганск», командующий (уже в звании генерала) Сухопутными войсками Украины. Читать перечень его должностей, конечно, скучно. Но без этого невозможно увидеть динамику того карьерного роста, которая в итоге привела Драпатого на пост Главкома ВСУ.

И никуда не уйти от вывода, что Зеленский назначил руководить армией матерого и хитрого вояку, много раз битого на поле боя.

ПОЧЕМУ ГЛАВКОМА СЫРСКОГО ОТПРАВИЛИ В ОТСТАВКУ: ЗЕЛЕНСКОМУ УКАЗАЛИ ЕГО МЕСТО

Вокруг отставки Александра Сырского на Украине развернулась колоссальная политическая борьба. После того, как Зеленский убрал от власти фаворита Европы, министра обороны Михаила Федорова, все европейские СМИ и «Картонный майдан» под окном намекали – главе киевского режима придется поплатиться за дерзкое решение, расстроившее хозяев.

Сырский был главным рычагом, дававшим Зеленскому контроль над армией. Ручной, исполняющий все самоубийственные приказы, подавляющий недовольства самим киевским лидером в армии. Именно поэтому Сырский и должен был быть уволен – чтобы указать зарвавшемуся комику на его место. Тем более, что киевский лидер взболтнул, что у Сырского с Федоровым были разногласия.

- Так и убирай обоих! – требовала Европа.

Зеленский пытался спастись. На должность Главкома ВСУ рассматривались сразу 11 кандидатов. Но чаще мелькали три фамилии. Командующий десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и бывший зам Сырского Владимир Горбатюк – кандидаты, удобные для Зеленского. Но майдан на площади (и Европа за его спиной) требовали Драпатого…

ОПЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛА ДРАПАТОГО: ОБРАЗ «ГЕРОЯ», И ПРОВАЛ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июля Зеленский согнулся перед хозяевами в унизительном поклоне. Пожертвовал Сырским – как раньше Миндичем и Ермаком. Принял «назначенную свыше» кандидатуру. Но хорош ли новый главком ВСУ?

В войсках о его назначении говорят, что это был выбор «лучшего из худших». Но нельзя не отметить – какое-то время украинцы считали Драпатого чуть ли не гениальным и самым успешным генералом ВСУ. Он был одним из руководителей «контрнаступа» в Херсонской области. Ему приписывали «удачную операцию» ВСУ под Покровском, который украинцы долго держали. Вот только в итоге Покровск оказался освобожден, потери ВСУ - колоссальными. Так что посылать солдат на убой генерал умеет.

Зеленский назначил руководить ВСУ матерого и хитрого вояку, много раз битого на поле боя.

Разговоры о «гениальном» Драпатом на Украине окончательно стихли, когда российские войска поганой метлой выгнали ВСУ из Курской области. Это поражение, в том числе, связывали с его именем и его решениями на посту командующего Сухопутными войсками.

Самым громким медийным ударом по его гордости был скандал после разноса российскими ракетами построения украинских солдат на учебном полигоне в Днепропетровской области. Дело в том, что за три месяца, с марта по апрель 2025 года, мы дважды ударили по одному и тому же полигону, а Киев не смог сделать банальные выводы, и не устраивать очевидных построений по графику. Вину с себя Драпатый попытался переложить, но в итоге был вынужден подать в отставку с поста командующего Сухопутными войсками.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО

В 2025 году Зеленский ошибку Драпатому простил. Тогда он симпатизировал генералу, услужливо цокающему каблуками в ответ на любой приказ. Но сейчас назначение стало для киевского лидера ударом. Потому что Драпатый в нынешней ситуации явно не будет «расстилаться», выполнять все приказы и фактически передавать просроченному президенту контроль над армией, как делал Сырский.

Понять это поможет один важный и любопытный штрих к характеру генерала. Он крайне честолюбив. Настолько, что однажды в кругу коллег не постеснялся открыть свои карьеристские карты: «Подождите, ещё буду главкомом».

Поэтому ждать беспрекословного повиновения киевский лидер точно не может. Более того, Драпатый может по приказу сыграть и против Зеленского – если попросят те самые силы, которые назначили его с помощью «Картонного майдана». Ниточки контроля над армией ускользают из рук комика - на Запад…

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ РОССИИ ПРИ НОВОМ ГЛАВКОМЕ ВСУ?

Никуда не уйти от вопроса: что может измениться в ВСУ и на громадном фронте после прихода Драпатого? Скорее всего - ничего. Сырский оставил своему сменщику слишком тяжелое и крупномасштабное «наследие».

ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения. Мобилизация идет с большим скрипом. Количество прибывающих в войска значительно меньше погибающих. Согласно цифрам, приведенным в июне Владимиром Путиным, за месяц ВСУ недосчитываются 10 тысяч человек. И это не считая дезертиров, которых с начала 2026 года уже больше 100 тысяч (и это только по украинским данным)! Иначе говоря – зияющие пробоины в боевых порядках. И масштабный долбеж беспилотниками по России ситуацию на фронте никак не меняет. На руках у нового главкома ВСУ Драпатого «плохие карты».

С другой стороны, все последние годы Драпатый резко критиковал структуру украинской армии. Он явно попытается сделать ее более современной, еще более натовской, улучшить управляемость – и, если у него получится провести реформы, это останется фактом неприятным.

При этом можно констатировать: никуда не денутся ни самоубийственные операции, ни «медийная война» с попытками донести флаг до крайнего дома в давно потерянном городе и объявить, что «русские все врут, ничего они не захватили».

Иначе говоря, ВСУ получили жестокого, циничного главнокомандующего-карьериста, но не самого плохого стратега и тактика. Правда наше наступление это не остановит, а жестокая политическая борьба Зеленского за свой трон и власть могут сыграть на руку – он явно попытается надавить на нового главкома.

В завершение остается добавить – в России Драпатый объявлен в розыск по статье УК за обстрелы ДНР и ЛНР.

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