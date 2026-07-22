Глава МИД России Сергей Лавров находится в Маниле на саммите руководителей внешнеполитических ведомств АСЕАН Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Глава российской дипломатии находится в Маниле на саммите АСЕАН - государств Юго-Восточной Азии. Туда же, на Филиппины, прилетел и Рубио.

Это будет первой личной встречей высоких представителей двух стран после долгого перерыва - последний раз наша сторона переговаривались с американцами по поводу Украины в Женеве в феврале этого года. Затем началась война Соединенных Штатов и Израиля с Ираном, и переговорный процесс был поставлен на паузу.

«Встреча с Рубио состоится 23 июля во второй половине дня», - сказал Сергей Лавров, выступая перед журналистами на полях саммита АСЕАН. По словам министра, он намерен выяснить у госсекретаря, какова американская позиция по украинскому урегулированию.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Пока же Москва исходит из того, что мы не получили информации об отказе Вашингтона от американских предложений, которые Дональд Трамп сделал Владимиру Путину в Анкоридже.

При этом Лавров заметил, что американцы - прямые участники наведения украинского оружия на цели в Российской Федерации, включая объекты гражданской инфраструктуры (для этого, например, используются системы компании Palantir и спутники Илона Маска Starlink- Ред.)

Разговор с Марко Рубио, в любом случае, будет полезным, подчеркнул глава МИД.

Напомним, что после участия президента США Дональда Трампа в июньском саммите «Большой семерки» во Франции западные политики и пресса стали разгонять информацию о том, что хозяина Белого дома удалось убедить в военных «преимуществах» Украины, которая стала массово использовать дроны при ударах по России.

На полях недавнего саммита НАТО в Анкаре Трамп провел весьма теплую встречу с Зеленским, пообещал выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot и сказал, что «экскалация может помочь положить конец конфликту».

Ну а потом на Киев, Одессу и другие города Украины полетели российские ракеты, и стала ясна красная цена украинским «преимуществам».

Встреча Лаврова с Рубио будет проходить на фоне кризиса украинской власти: Зеленский отправил в отставку правительство, уволив в том числе министра обороны Федорова. Вчера он лишил должности и главкома ВСУ Сырского.

О ЧЕМ ЕЩЕ ЗАЯВИЛ ЛАВРОВ В МАНИЛЕ

- Министр категорически опроверг слухи о том, что наша сторона якобы помогает Ирану с вооружениями: об этом даже «неловко слышать».

Позиция России в вопросе ближневосточного конфликта ясна: Москва всецело поддерживает его прекращение. Военное противостояние - не в интересах ни Вашингтона, не Тегерана. Ситуация в Ормузском проливе пагубно сказывается на мировой экономике.

- Россия не собирается нападать на Евросоюз. Но мы готовы к любому развитию событий на фоне милитаризации Европы.

- Москву тревожит информация о том, что ФРГ разрабатывает собственную ядерную программу. Война с Ираном повлияла на некоторые страны в том плане, что они задумались про обладание собственным ЯО.

- Россия не получила предложений о том, чтобы черноморская инициатива (соглашение между РФ, Украиной и Турцией о безопасных морских коридоров для черноморского зернового экспорта), действие которой было прекращено в 2023 году, возобновилась. В процессе ее реализации неблаговидную роль сыграла Организация объединенных наций - на практике процесс не учитывал российские интересы.

- На саммите АСЕАН российская делегация почувствовала, что большинство членов ассоциации понимают позицию Москвы относительно украинского урегулирования. Министр сообщил: с коллегами по АСЕАН он обсуждал возможность создания новой финансовой системы взаиморасчетов, которая была бы устойчивой к западным злоупотреблениям.

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