Настя Каменских в свадебном платье и Потап оскандалились из-за русского языка у Лаймы Вайкуле

Потап и Настя Каменских взбесили украинцев русским языком Фото: Кадр видео.

Настя Каменских и Потап появились на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале. Певица была в платье невесты. В какой-то момент Потап наступил на подол белоснежного наряда. 39-летняя артистка ужасно обиделась. Она отказалась взять вокалиста под руку, а затем избила его букетом.

Настя Каменских и Потап появились на концерте в образах жениха и невесты. Когда певица вышла из автомобиля, 45-летний музыкант наступил ей на подол платья. Артистка обиделась на партнера и отказалась взять его под руку. После этого Каменских избила Потапа букетом.

На сцене Потап и Настя пели на русском свои хиты "Не пара", "Чумачечая весна", "У нас на районе", "У мамы", "Все пучком". Помимо песен дуэт общался со зрителями на великом и могучем.

Певица избила артиста букетом Фото: Кадр видео.

"Мы решили вернуться, чтобы опять подарить людям радость. У нас есть силы. Нас сама наша музыка толкает к этому", - рассказал Потап.

Каменских, в свою очередь, призналась, что все чаще задумывается о смерти. "Нас однажды не станет. Единственное, что у тебя есть, - это сейчас, сию секунду кайфовать", - отметила она на чистом русском языке.

Это взбесило украинцев. Они возмущены тем, что Потап и Настя "испортили фестиваль". Жители Украины проклинают артистов и угрожают им за русский язык.

Отметим, в мае артисты объявили о разводе после семи лет брака. Слухи о разводе Потапа и Насти ходили еще три года назад. Тогда они жили в Испании. Сплетники шептались об изменах исполнителя. Как утверждают инсайдеры, Потап теперь живет с дизайнером Анной Андрийчук, которую увел у солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего.

Настя тоже завела любовника. Ради него стала худеть, так как сильно располнела.

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