Анна Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за переживаний: «Можете дать совет на совет не нервничать?»

Певица Анна Седокова столкнулась с обострением хронической аллергии на фоне стресса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Анна Седокова рассказала подписчикам, что вновь столкнулась с сильной аллергической реакцией. По словам артистки, очередное обострение произошло из-за переживаний.

Сначала исполнительница опубликовала фотографию с собакой и призналась, что питомец лег рядом с ней, чтобы поддержать ее в непростой момент. «Пришла ко мне нежиться и жалеть, потому что у меня опять из-за переживаний началась аллергия», – написала Седокова.

Исполнительница опубликовала фотографию с собакой и призналась, что питомец лег рядом с ней, чтобы поддержать ее в непростой момент. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Позже певица показала руку с красными пятнами и эмоционально отреагировала на советы окружающих меньше переживать.

«Иногда мне дают совет: “Не нервничать”. А можете дать совет на совет “не нервничать”? Мы все разные, с разной амплитудой чувств, эмоций и уровнем эмпатии. Вот мне такой совет надо: как не нервничать, если ты на максималках?» – поделилась артистка.

Напомним, Анна Седокова много лет страдает тяжелой формой крапивницы – хроническим аллергическим заболеванием, которое периодически обостряется на фоне сильного стресса.

Певица показала руку с красными пятнами и эмоционально отреагировала на советы окружающих меньше переживать. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Тем временем стало известно, что старшая дочь певицы Алина Белькевич станет участницей нового сезона популярного реалити-шоу. 21-летняя наследница, родившаяся в браке Анны Седоковой с футболистом Валентином Белькевичем, уже рассказала, что съемки совпали с ее выпускным годом в университете.

«Это было сложно и смело. Как минимум потому, что это был мой выпускной год в университете. Я вам потом расскажу, что произошло, и вы сами увидите. Просто скажу, что, несмотря на все препятствия, я собрала вещи и села в самолет в Таиланд. Да, выживать на острове мне, конечно, не впервые, но впервые это было так», – написала Алина.

Вместе с дочерью Седоковой за победу в проекте поборются Сэм Долматов, сын Айзы и Гуфа, Полина Симачева – внучка Веры Глаголевой и племянница Александра Овечкина, Мартин Авербух – сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой, Гриша Мирошниченко – сын Алены Свиридовой, а также Саша Буйнов – внук Александра Буйнова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ирина Шейк закрутила роман с баскетболистом на 11 лет младше нее

Настя Каменских в свадебном платье и Потап оскандалились из-за русского языка у Лаймы Вайкуле

"Построили вместо детской площадки дом": Сын Рыбина и Сенчуковой после свадьбы поселился на участке родителей