Дипломаты постпредства США при ООН демонстративно покинули зал заседаний Совбеза во время выступления французской делегации. Фото: REUTERS.

Дипломаты постпредства США при ООН демонстративно покинули зал заседаний Совбеза во время выступления французской делегации. Как только оно завершилось, американцы вернулись обратно. Всем сразу стало понятно, что Вашингтон намеренно бойкотирует Париж.

Заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа позже объяснил, что этот шаг стал протестом против риторики Елисейского дворца. Мол, французы регулярно пытаются поучать другие государства по самым разным вопросам. В Вашингтоне же считают подобные морализирования неуместным и заявили, что больше не намерены их выслушивать.

Причиной конфликта стало голосование в Генассамблее ООН по вопросу продления полномочий Верховного комиссара по правам человека, австрийца Фолькера Тюрка. Его переизбрание еще на четыре года поддержали 144 государства. Против выступили десять стран, включая США, Россию, Израиль и КНДР, еще 13 государств воздержались.

После голосования французы раскритиковали позицию Белого дома, заявив: США перестали быть мировым ориентиром в сфере защиты прав человека и оказались в одном ряду со странами, голосовавшими против продления мандата Тюрка.

В ответ Негреа обвинил Париж в позерстве и предупредил, что американская делегация продолжит игнорировать выступления Франции в Совбезе, пока та не откажется от снисходительной и неуважительной риторики. Постпред США при ООН Майк Уолтц добавил: французы поддержали политика, который критикует демократические государства, включая США, Великобританию и Израиль, уделяя недостаточно внимания нарушениям прав человека в других странах.

Сам Тюрк неоднократно критиковал действия израильтян в секторе Газа и призывал расследовать случаи гибели людей, находившихся под стражей американских миграционных органов. После его переизбрания Белый дом пригрозил пересмотреть объем финансирования ООН и формат своего участия в работе организации.

Постпред Франции при ООН Жером Боннафон публично комментировать демарш США не стал. Отказался комментировать американо-французскую размолвку и заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Россия также выступила против продления полномочий Тюрка, предлагая ограничить новый срок его мандата концом 2026 года. Постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов обратил внимание: отсутствие консенсуса при переизбрании Верховного комиссара свидетельствует о снижении доверия к нему. По словам дипломата, Тюрк занимает необъективную позицию и игнорирует атаки украинских военных на гражданские объекты в РФ, что, по мнению Москвы, подрывает доверие к международной системе защиты прав человека.

Фолькер Тюрк – австрийский юрист и дипломат, возглавляющий Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года. Фото: REUTERS.

КТО ТАКОЙ ФОЛЬКЕР ТЮРК

Фолькер Тюрк – австрийский юрист и дипломат, возглавляющий Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года.

Ему 60 лет, в системе ООН работает с 1991 года. За это время занимал различные должности в миссиях организации в разных странах на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и на Балканах. Позже стал помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев, участвовал в разработке Глобального договора о беженцах, а впоследствии занял пост заместителя генерального секретаря ООН, курируя вопросы глобальной политики и защиты прав человека.

Тюрк выступает за усиление поддержки беженцев, защиту прав женщин, детей и людей с ограниченными возможностями.

Австриец неоднократно оказывался в центре международных споров. Тюрк критиковал миграционную политику США, выступал с заявлениями о ситуации с правами человека в Иране, Индии, Китае, и ряде других стран.

ЗАНИМАЕТ ПРЕДВЗЯТУЮ ПОЗИЦИЮ

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин объяснил ситуацию в комментарии для KP.RU.

– Россию и нынешнюю администрацию США в данном случае объединило общее скептическое отношение к тому, как сегодня используется правозащитная повестка. И Москва, и Вашингтон считают, что тема прав человека нередко эксплуатируется в политических целях. Именно в этом они и обвиняют Фолькера Тюрка.

Он занимает одну из ключевых должностей в системе ООН, поэтому его заявления и оценки неизбежно получают широкий политический резонанс. При этом и Россия, и США считают, что Тюрк занимает предвзятую позицию, а его подход нельзя назвать нейтральным и объективным. Претензии одних государств он принимает во внимание, тогда как аргументы других либо игнорирует, либо оценивает недостаточно внимательно.

Этим же объясняется и позиция Израиля, который также выступил против продления его полномочий. На фоне боевых действий в секторе Газа Тюрк неоднократно критиковал действия израильских властей, не упоминая о первопричинах конфликта, что вызвало недовольство Тель-Авива.

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