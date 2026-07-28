Украину поймали за руку на провокациях в Ираке

В Ираке задержали группу людей, которые «работали на Украину» Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН. Перейти в Фотобанк КП

Буквально накануне прилета украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского в Вашингтон Украина вляпалась в новый и очередной международный скандал. Как сообщил Al Jazeera, советник по национальной безопасности правительства Ирака Касим аль-Абуди заявил, что «Украина нарушает суверенитет Ирака». По его словам, в Ираке задержали группу людей, которые «работали на Украину» и атаковали государственные объекты.

- Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины, - сообщил аль-Абуди в прямом эфире иракского телеканала Dijlah TV.

Вы не ослышались, и иракский чиновник не оговорился – речь идет не об Иране, а об Ираке. Именно там украинские спецслужбы развернули агентурную сеть и организовали диверсионную работу. Но есть одна незатейливая хитрость – смотреться это должно было, как акции местных шиитских проиранских «группировок сопротивления», как называют на Западе и шиитские отряды самообороны.

Аль-Абуди рассказал, что украинские разведывательные подразделения совершают нападения в Ираке и приписывают их «группировкам сопротивления». Понятно, что эти действия производились по приказу из Киева, который пришел с самого верха. Никакой обычный генерал не может отдать команду о действиях своего спецназа в чужой стране, если это не санкционировано руководством страны. Война «под чужим флагом» достаточно распространенная штука, но обычно это делается и «чужими руками», а вот так, чтобы спецподразделения регулярной армии буквально маскировались под иностранные отряды – такое встречается все же весьма редко.

Отдавая такой приказ, Зеленский или руководитель его спецслужбы преследовал сразу несколько целей. Во-первых, попытаться втянуть в войну против Ирана на стороне США и Израиля Ирак. Еще и простимулировать уничтожение шиитских «отрядов самообороны», что для слабых Вооруженных сил Ирака не так уж и просто.

Кроме того, если вспомнить, что ВСУ нанесли удар по грузовому судну Ирана в Каспийском море, в результате которого один иранский моряк погиб, попытаться выслужиться перед Трампом, показав американскому президенту, что Украина, мол, несмотря на испытываемые ею трудности, поддерживает своего американского союзника, чем может, и даже готова вступить в войну с общим врагом. Безусловно, Киев поставил и задачу еще больше связать в глазах Запада в единый узел Россию и Иран, представив их общим злом для Запада. В общем, этой гнусной провокации, устроенной Киевом, не являются тайной ни для кого. Примечательно, что прошло уже более суток, а Киев молчит по этому поводу, не опровергая озвученной в Багдаде информации.

В Ираке задержали работавших на Украину боевиков Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН. Перейти в Фотобанк КП

Есть только один нюанс, который всю эту хитрую и хлипкую конструкцию, придуманную в Киеве, рушит напрочь одним ударом. Трамп сейчас настолько не заинтересован в эскалации конфликта с Тегераном, что уже двое суток США не наносят своих излюбленных ударов по Ирану. У Дональда новый приступ, и он намерен «закончить очередную войну». И Зеленский тут со своими ударами и попытками втянуть в войну с Ираном пришелся совсем не тему, скорее, сработал, образно говоря, в противофазе. Надо было «просроченному» подождать, пока Дональд не отдаст приказ о новых ударах, и уже потом лезть к нему с лестью и своими «подарками».

Впрочем, до встречи с Зеленским Трамп может еще пару раз поменять свое решение.

Но гораздо больше, чем даже реакция Трампа, интереснее в этой ситуации другое - с такими «талантами» и склонностью к провокациям «просроченного», у Украины скоро не хватит пальцев на руках и ногах Зеленского, чтобы подсчитать количество своих новоявленных «друзей» среди бывшедружеских и нейтральных государств, которые воспримут со вздохом облегчения новость о кончине Незалежной, превратившейся в недогосударство. Как минимум. А могут со временем еще и помочь в этом.

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