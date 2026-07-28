Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, Ирак сегодня заявил официально о том, что были задержаны украинские боевики, действующие по заданию Украины. Хотели бы узнать, как Кремль относится к тому, что киевский режим экспортирует террор на Ближний Восток и в страны Африки?

- Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность, - сказал официальный представитель Кремля во вторник, 28 июля, отвечая на вопросы журналистов. - И если посмотреть ретроспективно, собственно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности.

Песков ответил на вопрос о помощи продавцам после атак на склады Wildberries Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с атакой на склады Wildberries находится на контроле у правительства, но «никаких конкретных решений на этот счёт не принималось»

Давайте вспомним все-таки и назовем вещи своими именами. Киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Федеративной Республики Германии, взорвав «Северный поток».

Киевский режим нанес удар по Казахстану, потому что он ударил по инфраструктуре КТК, а Казахстан является совладельцем КТК, акционером КТК.

Киевский режим взорвал иранское торговое судно в Каспийском море. Это атака на Иран.

Поэтому география террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения Специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Накануне в Лондоне состоялась встреча Зеленского и нового премьера Британии. Сегодня же пройдет встреча Трампа с Зеленским. На прошлой неделе министр Лавров проводил переговоры с Рубио. Можно ли говорить, что американцы вернулись на украинский трек? Есть ли ожидания у Кремля от сегодняшних переговоров Трампа и Зеленского? И второе, есть ли запрос с американской стороны на телефонный разговор с президентом Путиным?

Песков:

- Нет, пока запроса о телефонном разговоре нет. Американцы не оставляли украинский трек. Для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы.

Что касается украинского трека, постоянно - в рабочем порядке контакты продолжаются и продолжали осуществляться.

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