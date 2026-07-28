«Пять часов умирали на руках»: выживший на Эльбрусе боснийский альпинист рассказал о гибели товарищей

Эвакуация тел погибших боснийских альпинистов силами спасателей МЧС. Кадр из видео

Трагедия на Эльбрусе, где во время внезапного бурана погибли пятеро альпинистов из Боснии и Герцеговины, продолжает обрастать новыми подробностями. Комментаторы обсуждают судьбу кошки по кличке Мачика, которая многие годы сопровождала супругов Алму и Дениса Окановичей практически во всех горных походах.

Ранее считалось, что Мачика могла отправиться с хозяевами и в это восхождение. Но российские спасатели утверждают, что не нашли животное рядом с их телами.

Между тем один из двух выживших участников экспедиции, Кемаль Видимлич впервые подробно рассказал о событиях того дня. Из его воспоминаний складывается впечатление, что во время трагического спуска о кошке никто даже не вспоминал.

Алма и Денис Окановичи с кошкой Мачикой Фото: Личный архив.

ВСТРЕЧНАЯ ГРУППА ПРЕДУПРЕДИЛА О БЕДЕ

Альпинист Кемаль Видимлич дал интервью о случившемся порталу klix.ba.

Первые проблемы возникли примерно на высоте около 5500 метров, когда Алма Оканович почувствовала себя плохо. Она, ее муж Денис и врач Мелиха Чаушевич решили спускаться вниз, остальные участники продолжили движение к вершине. Однако после того, как они прошли буквально несколько десятков метров, начался буран.

Альпинисты встретили спускавшуюся группу, которая предупредила: выше ничего не видно. После этого Кемаль Видимлич, Харис Адилович, Нермин Талам и самый возрастной участник экспедиции, 63-летний Алмир Кривдич, тоже решили не продолжать восхождение.

ПОПЫТКИ ВЫЖИТЬ

Группа вновь объединилась. Состояние Алмы стремительно ухудшалось, и, несмотря на попытки согреть ее и оказать помощь, стало ясно: своими силами справиться уже невозможно. Харис Адилович (он — второй из выживших) остался рядом с ней, ее мужем и врачом. А Видимлич, Нермин Талам и Алмир Кривдич отправились вниз искать помощь.

Связаться со спасателями оказалось невозможно. По словам Видимлича, сообщения не отправлялись, дозвониться не удавалось.

Тогда альпинисты решили, что единственный шанс спасти товарищей — как можно быстрее спуститься к базе.

Дальнейший путь тоже оказался огромным испытанием. Шел ледяной дождь, дул страшный ветер, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Кривдича начали покидать силы, друзья давали ему электролиты, витамины, стимуляторы, но он больше не мог идти самостоятельно. C ним остался Нермин Талам, а Видимличу через три часа удалось добрести до российских альпинистов внизу, которые доставили его к спасателям.

Что касается Хариса Адиловича, то сначала он оставался рядом с супругами Оканович и врачом, затем (Видимлич не рассказывает подробностей о том, в какой момент Адилович их покинул), затем спустился к Таламу и Кривдичу: «Они умерли у него на руках, он был с ними пять часов. Он делал им массаж, подбадривал. Только когда он уже ничего не мог сделать, он отправился спасать свою жизнь».

Адилович потерял маршрут, по которому поднималась группа, его выручили спасатели.

Боснийские альпинисты, штурмовавшие Эльбрус. Кемаль Видимлич - второй слева. Фото: Личный архив.

ОСТАЛАСЬ В РЮКЗАКЕ НА СКЛОНЕ?

Примечательно, что во всем подробном рассказе Кемаля вообще не звучала тема кошки Мачики. Хотя он теоретически мог забрать животное с собой, когда покинул Окановичей и Чаушевич.

Лишь позднее Видимлич сообщил журналистам, что «она была найдена и похоронена». Это опровергли спасатели.

Сегодня мы обзвонили множество эльбрусских приютов и отелей, что поинтересоваться: не оставили ли там кошку перед восхождением. Но найти тот, где останавливалась группа из Боснии и Герцеговины, увы, не удалось.

Возможно, Мачика находилась в оставшемся на склоне рюкзаке, который занесло снегом…

ЛИЧНЫЙ МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР

— Животные переносят высоту ничуть не легче людей. У них точно так же развивается горная болезнь, поэтому акклиматизация проходит непросто и должна быть постепенной, — объяснил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. — Из-за нехватки кислорода могут пострадать легкие, возможно поражение сетчатки. При этом все очень индивидуально и зависит от конкретного животного.

Личного опыта восхождений с кошками у меня не было. Теоретически питомцу понадобятся теплая одежда, защита для лап, переноска и постепенное привыкание к высоте. Но даже соблюдение всех этих мер не дает никаких гарантий, что животное благополучно перенесет такой маршрут.

При этом у меня был другой опыт. На Казбеке несколько сезонов с альпинистами ходила большая собака, что-то вроде волкодава. Она не поднималась на саму вершину, но регулярно сопровождала группы почти до самого пика, а затем возвращалась к метеостанции и позже снова выходила с другими альпинистами. Это была обычная собака, без какой-либо специальной подготовки. Возможно, раньше она пасла овец и привыкла к высокогорью. Альпинисты ее всегда подкармливали, поэтому она постоянно держалась рядом с людьми.

— Если кошка действительно была с боснийскими альпинистами, надо было бы выжившим попытаться ее спасти, взять с собой вниз?

— Спасение животного в таких обстоятельствах — вопрос личного морального выбора.

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