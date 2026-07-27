Авиаудары по объектам ВСУ корректируют беспилотники разведки

Фото: Минобороны РФ.
Минобороны России публикует кадры уничтожения автомобильного моста через реку Локня в районе села Уланово Сумской области.
«Экипажами ВКС России по мосту, активно использовавшемуся подразделениями ВСУ, был нанесен удар с применением четырех осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-250-270 с УМПК», - комментируют кадры в военном ведомстве.
Разведывательные беспилотники демонстрируют полное разрушение моста, что данным военной разведки моментально нарушило логистические возможности подразделений противника в данном районе.
Также Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения крупного логистического центра ВСУ в Кривом Роге с применением реактивных БпЛА «Герань-4 сикер».
Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим пожаром логистического центра.
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