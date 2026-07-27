Минобороны России публикует кадры уничтожения автомобильного моста через реку Локня в районе села Уланово Сумской области. Фото: Минобороны РФ.

Минобороны России публикует кадры уничтожения автомобильного моста через реку Локня в районе села Уланово Сумской области.

«Экипажами ВКС России по мосту, активно использовавшемуся подразделениями ВСУ, был нанесен удар с применением четырех осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-250-270 с УМПК», - комментируют кадры в военном ведомстве.

БПЛА разведки ВС РФ корректируют удары по объектам ВСУ

Разведывательные беспилотники демонстрируют полное разрушение моста, что данным военной разведки моментально нарушило логистические возможности подразделений противника в данном районе.

Также Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения крупного логистического центра ВСУ в Кривом Роге с применением реактивных БпЛА «Герань-4 сикер».

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим пожаром логистического центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МО РФ: Боевиков Драпатого заставили бежать из двух сел

Летят российские дроны, а сухогрузы, «Бушмастеры» и «Хамви» горят

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский режим нужно добить прямо сейчас