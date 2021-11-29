Перед смертью режиссера Владима Наумова его семью сотрясали жуткие скандалы

Больше 45 лет Владимир Наумович прожил с актрисой Наталией Белохвостиковой Фото: Мила СТРИЖ

Режиссер Владимир Наумов скончался в Москве. Супруг актрисы Наталии Белохвостиковой не дожил неделю до своего 94-го дня рождения. За месяц до смерти артиста в его семье разразился жуткий скандал. Зять Александр Фарбер обвинил знаменитых родственников в том, что они разрушили его брак и запретили видеться с сыном Максимом.

Владимир Наумов скончался 29 ноября. Причины и обстоятельства смерти артиста пока не уточняются. Режиссер прославился такими фильмами, как "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле". Кроме того, он сыграл в фильмах "Гори, гори, моя звезда", "Кража".

Больше 45 лет Владимир Наумович прожил с актрисой Наталией Белохвостиковой. В 1976 году у супружеской пары родилась дочь Наташа. За месяц до смерти в семье разразился грандиозный скандал.

Зять артистов Александр Фарбер обвинил знаменитых родственников в том, что они разрушили его брак и запретили видеться с сыном Максимом. "Сначала из дома пропали документы на ребенка, наш брачный договор и свидетельство о браке. Через какое-то время мне сообщили о разводе. Белохвостикова борется за свое счастье. А ее счастье состоит в том, чтобы дочь была рядом с ней без мужа", - жаловался актер в одном из скандальных шоу.

По его словам, и жена, и теща плохо следят за полуторагодовалым Максимом. Якобы малышу небезопасно с ними находиться. "Мой малыш в квартире, где, возможно, имеется оружие, где по полу разбросаны таблетки. Недавно ребенка ошпарили кипятком! У него было отслоение кожи, сын покрылся волдырями. Мама облила его, бабушка же ходить не может. Я хочу немедленно спасти малыша. Это моя драма с двумя Наташами. А ведь Белохвостикова психически в очень плохом состоянии", - плакался мужчина в жилетку Андрею Малахову.

Фарбер признался, что до сих пор любит Наташу и во всем винит немощную тещу. "Белохвостикова - настоящий террорист, если с ней не поговорить, она потом не ответит. Я чувствовал себя вдовцом", - заявил Александр в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

Сама же дочь Белохвостиковой обвиняет мужа в злоупотреблении спиртным и рукоприкладстве. По словам Наташи, Фарбер бил ее при сыне Максиме. Артист прошел проверку на детекторе лжи. Полиграф показал, что у Александра нет проблем с алкоголем, жену он не бил, а семью действительно хочет сохранить.