Telegram признают экстремистским? Что ждет пользователей мессенджера из-за розыска Павла Дурова

Вопрос о международном розыске Павла Дурова, безусловно, резонансен, однако для рядовых пользователей Telegram непосредственной угрозы пока не существует. Фото: Global Look Press\Pogiba Alexandra

Новость дня. С 29 июля 2026 года Павел Дуров по статье 205.1 (содействие террористической деятельности), объявляется в международный розыск. Подробности громкого дела читайте здесь. Вкратце: Дурова могут привлечь к ответственности, поскольку через бот в «телеге» подростков вербовали для совершения терактов и других преступлений.

Мы спросили экспертов, чем вся эта история грозит пользователям Телеграма и самому мессенджеру, работа которого в нашей стране с недавних пор уже значительно замедлена из-за отказа удалять запрещенный контент.

- Вопрос о международном розыске Павла Дурова, безусловно, резонансен, однако для рядовых пользователей Telegram непосредственной угрозы пока не существует, - объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - На данном этапе претензии носят сугубо персональный характер и адресованы исключительно основателю мессенджера. Но здесь важно смотреть на перспективу: упоминание Дурова как администратора социальной сети переводит фокус внимания на его бизнес.

Могут ли Telegram признать экстремистской организацией? Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объясняет: для этого сперва необходимо признать экстремистом самого Дурова, и лишь затем на этом основании можно будет распространить данный статус на мессенджер, по аналогии с Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) .

- Однако мы помним прецедент: признание Meta* экстремистской и блокировка ее соцсетей не помешали россиянам пользоваться ее продуктами, - рассуждает Герман Клименко. - Скорее всего, в ближайшее время можно ожидать запрета на размещение рекламы в Telegram. Поэтому рядовым пользователям действительно не о чем волноваться.

По словам Муртазина, признание Telegram экстремистской организацией автоматически наложит запрет на любые коммерческие отношения российских компаний с данной платформой. И это значительно скажется на рынке рекламы.

- Роскомнадзор уже фиксирует существенное падение собираемости интернет-рекламы в Едином реестре (ЕРИР) за 2025 год. Мы потеряем колоссальные охваты, ведь заместить рекламные бюджеты Telegram на иных площадках практически невозможно: они несопоставимы по масштабу. Как следствие, государство недополучит налоговые поступления, - уверен эксперт.

Что касается платных подписок и внутренних покупок, то Герман Клименко рассказал, что если Telegram все же признают экстремистским, то оплата «звездочек» или премиум-статуса теоретически действительно может трактоваться как финансирование запрещенной организации. Пользователи с премиальными значками, вероятно, столкнутся с неудобствами и вопросами со стороны контролирующих органов. Тем не менее, эти трудности вряд ли будут носить криминальный характер. Те, кто действительно заинтересован в использовании Telegram, продолжат это делать, пусть и с урезанным функционалом.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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