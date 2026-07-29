Главным итогом поездки для Зеленского, как утверждают его американские доброхоты, стало то, что «он убедил Вашингтон в возможности Киева выиграть войну» Фото: REUTERS.

Отсутствие каких-то общих заявлений по итогам встреч президента США Трампа с главарем киевского режима Зеленским и премьером Израиля Нетаньяху уже говорит о многом. Переговоры «были позитивными и продуктивными», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт о беседах в Овальном кабинете. Немногословны были и гости Трампа, хотя внешне старались показать, как сердечно встречал их американский президент.

Параллельно американские сенаторы одобрили законопроект о направленных против России «адских санкциях», который разрабатывал покойный сенатор-русофоб Линдси Грэм*.

Что же скрывается за внешним фасадом этих событий?

«ПОДАРКИ» КИЕВА И ТЕЛЬ-АВИВА НЕ ПОНРАВИЛИСЬ

Очевидно, что главной целью и Зеленского, и Нетаньяху, поспешивших в Вашингтон на похороны «большого друга» Украины и Израиля сенатора Линдси Грэма*, было постараться как можно крепче привязать Трампа к собственным войнам. Киевский гость очень хотел получить ракеты для средств ПВО, систем Patriot, и создать впечатление, что США полностью на стороне «побеждающей» Украины.

А Нетаньяху позарез нужна была демонстрация его поддержки главой Белого дома накануне октябрьских выборов в Израиле, где он пока уступает оппозиции. Отношения двух лидеров заметно осложнились после того, как Трамп осознал, в какую авантюру его втравили израильтяне, пообещав за несколько дней свергнуть режим аятолл в Иране. И решение о встрече, по сообщениям прессы, было принято Трампом в последний момент.

Примечательно, что Зеленский и Нетаньяху приехали с очень похожими «подарками». Стремясь заручиться благосклонностью Трампа, каждый из них собирался сообщить ему что-то очень важное. Украинец заботливо предупредил хозяина, что коварные русские снабжают Иран разведданными для ударов по американским целям. А израильтянин поделился сведениями своей разведки о коварстве иранцев, продолжающих свою ядерную программу на тайных объектах в горах.

Трамп отмахнулся от обоих. На «заботу» Зеленского ответил, что сам при встрече спросит российского лидера, помогает ли тот Ирану или нет. А в ответ на услужливость Нетаньяху заявил, что у США хорошая разведка, чтобы самим отслеживать все действия Тегерана.

Более того: украинцам после встречи с хозяином Белого дома спешно пришлось извиняться перед Тегераном за удар по его коммерческому судну на Каспии.

Нетаньяху позарез нужна была демонстрация его поддержки главой Белого дома накануне октябрьских выборов в Израиле Фото: REUTERS.

КОГДА ЗАПУСТЯТ «АДСКИЕ САНКЦИИ» ПРОТИВ РОССИИ?

Главным итогом поездки для Зеленского, как утверждают его американские доброхоты, стало то, что «он убедил Вашингтон в возможности Киева выиграть войну». Судя по сдержанности Белого дома, это довольно смелое заявление. Основной повод для оптимизма Киеву дали сенаторы, которые на первом процедурном голосовании большинством голосов одобрили доработанный законопроект Грэма* о «санкционной кувалде» для России.

Правда, когда этот законопроект, предусматривающий вторичные санкции против стран, покупающих наши нефть, газ и уран, может стать законом и воспользуется ли им Трамп – вопросы открытые. Белый дом, признает Politico, «сдержанно отнесся» к проекту, считая его не самым приоритетным. Поэтому республиканские лидеры в обеих палатах Конгресса «долгое время не поднимали эту тему в знак уважения к Трампу». Но неожиданная смерть Грэма* и визит Зеленского, решившего попрощаться с ним, придали санкционной суете новый импульс.

Даже если до ухода на августовские каникулы Сенат успеет полностью обсудить и принять законопроект о санкциях (одобрение пока было предварительное, предстоит еще общее голосование всех сенаторов), он должен быть рассмотрен еще и в Палате представителей, члены которой уже ушли на каникулы до 31 августа. К тому же в ней многие демократы выступают против предоставления президенту широких полномочий по введению пошлин до 100% на страны, покупающие российские энергоносители.

Поэтому, несмотря на торопливость лидера сенатского большинства Джона Тьюна, который пообещал принять законопроект чуть ли не на этой неделе, раньше сентября, при самом благоприятном раскладе, процесс рассмотрения не закончится.

Pадетели Украины среди американских политиков уже утверждают, что Киев добился «переломного успеха на поле боя» Фото: REUTERS.

САНКЦИИ ВСУ НЕ ПОМОГУТ

Прошедшее в сенате голосование, за которым Зеленский наблюдал с балкона, дает Киеву возможность заявить об очередном «вундерваффе», которое позволит ему выиграть войну. Но тут очевидно явное противоречие.

С одной стороны, радетели Украины среди американских политиков уже утверждают, что Киев добился «переломного успеха на поле боя». Тут, понятно, они имеют в виду удары вглубь России, которые наносят ВСУ. О фактической блокаде черноморских портов как результате действий российской стороны никто не говорит – это портит навязываемую в проукраинской прессе картину «успеха».

А с другой стороны, о бедственном положении ВСУ проговорился и сам «победитель». Зеленский и опекавший его в Вашингтоне президент Финляндии Александр Стубб заявили вчера на встрече с сенаторами, что закон о санкциях «может повлиять на ход войны сильнее, чем любые боевые действия». «Оба сошлись во мнении, что это как минимум не менее, а может быть, и более эффективный способ положить конец войне... И этот законопроект может оказаться более действенным, чем все, что делается на поле боя», - заявил сенатор-республиканец Джим Риш после встречи.

Вот ведь как все замечательно для Зеленского складывается! Ракет для систем ПВО Patriot не дают - самим из-за войны с Ираном не хватает. Солдат для ВСУ ловить на улицах украинских городов все труднее. Территории российские войска пусть медленно, но неуклонно отжимают. Основные источники дохода – сельхозпродукты – в разгар сбора урожая из страны не вывезти, потому что все порты блокировали русские. И тут такой подарок – новые санкции против России!

Они-то все и решат, потому что мало ли как там складывается на поле боя, ударим санкциями по Москве и ее союзникам, и они пойдут сдаваться. Вот появится у Киева новое «чудо-оружие» - и неважно, сколько уже было! - тогда и победим…

Ответить на это можно сегодняшними словами Сергея Лаврова: Россия будет обретать все больше здоровой злости. И гнуть свою линию.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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