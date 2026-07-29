Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову главой Удмуртии. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сменил главу Удмуртской республики. Вместо Александра Бречалова, возглавлявшего регион 9 лет, исполняющим обязанности руководителя региона назначена советник федерального министра сельского хозяйства Ольга Абрамова.

Рокировка в Удмуртии получилась очень неожиданной. За полтора месяца до единого дня голосования губернаторов меняют редко. Перестановки связаны с тем, что действующий глава региона, Александр Бречалов, ушел с поста по собственному желанию. Об этом сообщается в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

«B связи с заявлением Главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. о досрочном прекращении полномочий постановляю принять отставку Главы Удмуртской Республики Бречалова А.В. по собственному желанию».

Обычно такой уход губернатора связан с повышением, но пока никакой конкретики по дальнейшей карьере Бречалова нет. Зато Кремль уже определился со сменщицей руководителя региона – в среду утром президент принял Ольгу Абрамову.

Александр Бречалов. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

СВОЯ СРЕДИ СВОИХ

- Ольга Викторовна, Вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически всё время? – начал беседу Владимир Путин. - Дослужились до фактически председателя правительства.

- Да, - кивнула Абрамова.

Вопрос был не просто символическим. Москва традиционно старается предлагать руководство регионом местным чиновникам. Ведь кто может лучше знать свою малую родину?

Да и людям свой человек ближе…

- Считаю, что в республике сейчас заложен очень серьёзный фундамент для развития, - показала свою осведомленность Ольга Абрамова. - Ведутся активные проекты как в сфере дорожного строительства, так и в сфере ЖКХ, в социальной сфере. Ставка, которая была сделана на субъекты малого и среднего предпринимательства девять лет назад, была очень правильной…

- Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики республики, - согласился Путин. И добавил, что в регионе много предприятий оборонной промышленности – крайне важной сегодня для страны.

Президент сделал главное предложение: возглавить Удмуртию и на созданной базе продолжать развитие. Ольга Абрамова с готовностью приняла предложение:

- Это серьёзный вызов и огромная ответственность. Благодарю, что вы видите во мне такие возможности!

Через несколько минут на сайте главы государства был опубликован указ:

«Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности Главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Удмуртской Республики».

Абрамова Ольга Викторовна. Фото: kremlin.ru

КТО ТАКАЯ НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР УДМУРТИИ ОЛЬГА АБРАМОВА: БИОГРАФИЯ

Ольге Викторовне Абрамовой 44, 23 ноября исполнится 45. Она родилась в большом селе Сигаево – административном центре одного из районов Удмуртии. Окончив школу, поступила в экономический колледж в родном селе. В 2001 году пошла работать техником на местный хлебокомбинат, а уже через два года, в 22, возглавила заочное отделение родного колледжа.

Таланты руководителя проявились сразу, как и амбиции – еще до 30 лет девушка избиралась депутатом своего района, но продолжала работать. В 2006 Абрамова стала главным экономистом агрокомпании «Удмуртия», а в 2008 возглавила ее.

На госслужбу Ольга Викторовна пришла в 2009 году, и сразу – руководителем отдела экономики Минсельхоза Удмуртии. В 2012 возглавила секретариат правительства республики. При этом продолжала работать на руководящих должностях в крупных предприятиях агропрома. И к 2018 году заняла пост министра сельского хозяйства и продовольствия республики – уже при губернаторе Александре Бречалове.

С марта 2020 стала заместителем председателя правительства Удмуртии, а в 2023 – первым зампредом. Курировала агропромышленный комплекс, добившись впечатляющих успехов – именно ее вклад отмечали, когда в 2023 Удмуртия вошла в тройку лучших регионов - производителей молока и заняла шестое место по стране в программе развития сельских территорий.

С июля 2024 года исполняла обязанности премьер-министра Удмуртии, но в сентябре ушла на повышение в федеральный Минсельхоз. Работая советником министра Оксаны Лут, Абрамова курировала реформу племенного животноводства и внедрение геномной селекции, снискав уважение крупного бизнеса.

НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

- Женщинам не легко в принципе. Доказывать свою профпригодность, излучать уверенность и спокойствие, быть Женщиной и мамой, не потерять себя – это та еще многозадачность. Сельским женщинам – сложнее кратно. АПК – очень консервативная отрасль, в которой мужчины не часто смотрят на женщин как на равных. Такие мысли сложились из моего личного опыта. С самого начала своей деятельности в отрасли есть ежедневная, незримая необходимость доказывать миру и себе, что «я – могу», - писала о своей работе Ольга Абрамова в соцсетях.

Новая глава Удмуртии (пусть и с приставкой и.о.) – настоящая женщина из маленького села. Воспитывает двух дочерей, умеет водить трактор и доить корову, обожает животных. Каждый день проплывает несколько километров в бассейне, чтобы поддерживать физическую форму и расслабляться после ответственной работы. Голубоглазая блондинка, чиновница не стесняется выкладывать фото без косметики, быть естественной, ходить в простой рабочей одежде. Но прекрасно выглядит и в платье, и в пиджаке…

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