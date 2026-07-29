Геннадий Онищенко: Эпидемия ВИЧ уже идёт

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщают информагентства, в ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ. Она может возникнуть «из-за сокращения финансирования программ по борьбе с вирусом», - отмечается в докладе организации.

И число новых случаев ВИЧ продолжает увеличиваться в 21 стране, указали эксперты. В целом, с 2010-го по 2025 год рост был зафиксирован в Восточной Европе и Центральной Азии, в Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке…

Эту тему мы обсудили с академиком РАН, доктором медицинских наук, известным не только в России врачом-вирусологом Геннадием Онищенко.

- …Во-первых, новой эпидемии не будет, она уже идет, - заметил Геннадий Григорьевич. - А началась еще в 70-е годы.

В нашей стране первый случай был зарегистрирован в 1967-м. Это раз.

Второе… Сокращение финансирования не вызовет эпидемию, потому что эпидемию вызывают вирусы или микробы.

- А сокращение финансирования?

- Это ухудшит ту систему, которая была разработана за все эти годы… Когда мы всех ВИЧ-инфицированных, которые зарегистрированы в национальных реестрах, обеспечивали лекарствами.

Наша страна продолжает это делать.

По данным Минздрава, министр в этом году на эту тему высказывался, - на 40% сократилось число вновь выявляемых случаев.

- Значит, меньше стали заражаться…

- Постоянная выдача и прием лекарств, как это делается, допустим, у диабетиков, которые тоже за счет государства получают инсулин и используют его для поддержания нормального функционирования организма, - дает свои результаты.

- Понятно.

- Выдаются антиретровирусные препараты в таблетках, которые ВИЧ-инфицированные обязуются принимать.

Потому что, если они прекратят их принимать, то произойдет так называемая выработка устойчивых штаммов вируса.

- Ну, а если в ряде стран перестанут бороться с ВИЧ и лечить больных…

- Да, в связи с этим, есть основание для тревоги. И, конечно же, наша страна будет принимать соответствующие шаги - чтобы минимизировать последствия резкого уменьшение финансирования программы по борьбе с вирусом в ряде стран. В ООН правильно бьют тревогу.

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