Стала известна судьба кошки Мачики, которая была вместе с погибшими альпинистами на Эльбрусе

Кошка найдена погибшей

Альпинистский клуб «Vedro» рассказал KP.RU о судьбе кошке Мачики, которая была вместе с альпинистами из Боснии и Герцеговины на Эльбрусе. Напомним, что группа из семи человек во время восхождения попала в непогоду и подала сигнал о помощи. Спасти удалось только двоих, пятеро остальных погибли. Среди них были блогеры Альма и Денис Оканович, которые вели свой блог «Трио Фантастико»

Третьей среди них как раз и была кошка Мачика. Пара брала ее с собой в каждое путешествие. Последний раз они упоминали о питомце, когда были на вершине 4500 метров. После этого связь с ними потерялась. А о судьбе кошки погибшей пары не было ничего известно.

- Трупа кошки среди погибших альпинистов не было, - сообщил KP.RU источник в СКР.

Кошку уже похоронили

Однако альпинистский клуб «Vedro», который и занимался организацией восхождения, заявил KP.RU, что позже ее все же нашли. К слову, среди выживших есть и сотрудник этого клуба – Харис Адилович.

- Кошку зовут Мачика. Она была найдена, было получено разрешение на ее захоронение, - сообщили KP.RU в «Vedro». - Семьи также дали свое согласие, в итоге Мачика была похоронена. Мачика была любимой, у нее всегда был выбор: пойти в поездку или остаться дома. Ее хозяева открывали для нее рюкзак, если она хотела пойти, она заходила в рюкзак. Если она не хотела идти, они оставляли ее, чтобы она ждала их возвращения. Они буквально разговаривали с ней. Она была очень любима, о ней заботились, и она много путешествовала по миру.

Где именно нашли кошку, в рюкзаке или другом месте, в клубе не уточнили. Также там не стали отвечать на вопрос, где прошли похороны и кто ее нашел.

«Взяли с собой на Эльбрус кошку»: что известно о погибшей группе альпинистов из Боснии и Герцеговины