Зеленского прокатили с Patriot в США. Зимой вместо ракет Киев будет запускать банки с соленьями?

На налаживание производства "украинских" ракет Patriot уйдет от года (самый жесткий минимум) до пяти лет. Фото: REUTERS.

После нынешней встречи с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, откуда его в прошлый раз чуть ли не пинком вышвырнули, украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский сиял, всем своим видом демонстрируя успешность нынешних переговоров. Хотя, как выяснилось позже, сиять ему было, собственно говоря, не из-за чего.

— Я попросил Трампа предоставить экстренный «зимний пакет» из 300 ракет-перехватчиков Patriot: наши запасы почти исчерпаны, — рассказал Зеленский в интервью Axios. — Если эта проблема не будет решена к зиме, российские ракетные удары могут вывести из строя украинские электростанции, что приведет к отключению отопления для миллионов украинцев и создаст гуманитарный кризис.

Что ответил на эту просьбу Трамп? Вы будете смеяться, но практически то, что мы и прогнозировали. Что он обещает попытаться помочь с ракетами для «Пэтриот», но «это будет непросто из-за необходимости перехватчиков для войны с Ираном», поскольку «война с Ираном истощила запасы американских ракет-перехватчиков».

Про то, что его правительство провалило подготовку украинской энергетики к зиме, Зеленский деликатно промолчал, постаравшись представить дело так, будто существует только одна панацея — американские ракеты к «Пэтриот». Правда, 300 ракет Украине не хватит, даже если ориентироваться на данные, приведенные Зеленским. По его словам, Россия использует до 40 баллистических ракет при каждом ударе по Украине, при этом в течение месяца проводит до пяти таких атак. Если посчитать, что на каждую русскую баллистическую ракету требуется потратить, минимум, две противоракеты для «Пэтриот», то запрошенного запаса хватит на месяц. Если же вспомнить, что «Пэтриот» в украинских (или все же не украинских -?) руках запускает противоракеты чуть ли не очередями, то месяц — это слишком большой срок для такого боезапаса. Да и их, украинский «просрочка», скорее всего, не увидит. Хотя немецкий «Бильд» и написал, что в этот раз Зеленский выглядел не жалким просителем, а стратегическим партнером, «напартнерить», то есть выпросить с четкими обещаниями конкретных поставок противоракет Зеленскому ничего не удалось.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

И тогда «просрочка» зашел с другой стороны — он решил вернуться к обещанию передать ему лицензию для производства ракет «Пэтриот». И столкнулся с прогнозируемыми трудностями — на налаживание производства уйдет от года (самый жесткий минимум) до пяти лет.

— Такие сроки нам не подходят, — заявил «просрочка». — Нам «Пэтриот» нужен уже вчера. И Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые нужны США, чтобы получить перехватчики Patriot.

И тут ему, как показалось самому «просроченному», удалось найти выход из ситуации. Как он рассказал, сейчас украинские специалисты вместе с американскими оборонными компаниями изучают возможность модификации баллистических ракет украинского производства и превращения их в противоракетные перехватчики с аналогичными возможностями, как у ракет «Пэтриот». Перспективы, мягко говоря, туманные — это ракеты совершенно разных типов, классов, и предназначение у них разное. Кроме того, есть еще один незначительный нюанс — своей баллистической ракеты собственного производства у Украины нет. Есть только обещания совладельца компании Fire Point Дениса Штилермана придумать и сделать ее. У РАС-2 и РАС-3 еще и скорость, которой добиться украинцам в таком случае будет совсем непросто от 4-х до 4,5 Махов. А все, что пока на Украине смогли сделать, — прикрутить украинские шильдики на крылатые ракеты британского производства.

Но, как оказалось, только вышеперечисленным трудности на пути Украины к обретению своих противоракет-перехватчиков, а’ля «Пэтриот», не исчерпываются. Как отчитался «просроченный» перед американскими журналистами, после визита в Белый дом он встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, которые производят перехватчики Patriot, чтобы обсудить этот вопрос. Но упустил третью компанию, которая занята в производстве противоракет — а именно Boeing. А тут случился полный облом.

Как заявил журналист Die Welt Кристоф Ваннер, компания Boeing не хочет давать Украине лицензию на производство головки самонаведения для ракет Patriot, а без них производство этих ракет попросту невозможно.

— Процесс производства этих зенитных ракет чрезвычайно сложен. Необходимо создать всю цепочку поставок, получить лицензии, построить заводы — а это требует времени. Кроме того, существует серьезное узкое место. Речь идет о головке самонаведения (ГСН) этих ракет, прежде всего модификации PAC-3, которая особенно необходима Украине, — рассказал Ваннер. — Эти головки самонаведения производит компания Boeing, и, насколько мне известно, она не готова передавать лицензию на их производство третьим странам. Да и само изготовление таких головок — сложный и медленный процесс.

А без ГСН разницы между противоракетой для «Пэтриот» и обычной рогаткой не сказать, чтобы много. Похоже, Зеленскому придется в ближайшее время вместо «Пэтриот» налаживать производство катапульт и баллист, чтобы метать в качестве снарядов ПВО банки с соленьями, благо, если верить украинским пропагандистам, такой опыт и чрезвычайно эффективный, у украинцев уже имеется.

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