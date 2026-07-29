Владимир Зеленский из своего очередного зарубежного вояжа вернется уже не в ту Украину, которую он покидал всего несколько дней назад. Фото: REUTERS.

ДЛЯ ВСЕХ НА ВСЕ ГОТОВ. НО ЗА ДЕНЬГИ

Мир еще не видел такого «всемпомощника» и «всемсоюзника», которым является украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский.

Трампу он вчера рассказал, как помогает ему победить Иран, потопив иранское грузовое судно. Глава МИД Украины Андрий Сибига, правда, чуть мозоль себе на языке не натер, убеждая Тегеран не наносить ответный ракетный удар по Украине, и иранцы согласились, но если Украина выплатит репарации, то есть компенсации. На обратном пути из Вашингтона Зеленский позвонил Макрону и выразил готовность оказать помощь украинцами в тушении пожаров во Франции. Правда, МЧСников, в первую очередь пожарных, не хватает самой Украине, потому что они не забронированы от мобилизации, но ради друга Маню Зеленский пожертвует украинцев, сколько тому надо. В конце концов, шансов выжить при тушении пожара во Франции у них больше, чем в окопе. Ранее он пообещал странам Залива помочь против иранских дронов и ракет. Главное, чтобы платили. Единственная страна, до которой у «просроченного» никак руки не доходят, это какая-то Украина. Наверное, по той причине, что денег у нее нет и взять с нее нечего.

ВО ГЛУБИНЕ ПОЛТАВСКИХ РУД

А потому неудивительно, что «просроченный» Владимир Зеленский из своего очередного зарубежного вояжа вернется уже не в ту Украину, которую он покидал всего несколько дней назад. За эти несколько дней в украинской экономике произошел ряд буквально знаковых событий.

Южный горно-обогатительный комбинат (ГОК) объявил о частичной остановке своей работы. Причина – заполненность складов отгрузки руды и отсутствие перспектив для вывоза из страны вследствие ударов по украинским портам на черноморском побережье.

К нему присоединился Полтавский ГОК, который остановил работу с понедельника. Пока временно, дней на 20, но всем известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Да и до нынешнего периода времени комбинат не ставил рекордов, за всю зиму он проработал всего 67 суток.

Лихорадит и на грани остановки и соседний Еристовский ГОК, которое массово покидают его же сотрудники. За первое полугодие уволились свыше 600 человек. И тоже затоварены склады, а отгружать некуда. Поскольку руду экономически оправдано перевозить только грузовыми судами, но на Украину сегодня, перефразируя Мурата Насырова, «не приходят пароходы и не едут даже поезда».

А собственная металлургия Украины уже не в состоянии переработать добытое количество руды.

Урожай невозможно вывезти с Украины, железная дорога может освоить только очень небольшую долю экспорта, а кораблики подымили трубами и исчезли за горизонтом «самого синего моря». Фото: REUTERS.

У МОРЯ, У СИНЕГО МОРЯ

Но не только рудой, являющейся сырьем для металлургии, жив, вернее, уже полужив украинский рынок. В порту Южный встал масличный терминал Allseeds, компания объявила об остановке своей деятельности. Ах да, стоит отдельного упоминания, что крупнейший морской перевозчик-контейнеровоз компания Maersk тоже прекратила свою работу с украинскими портами.

Всеукраинский аграрный совет, представляющий интересы более 1400 агропредприятий Украины, обратился к новому премьер-министру страны Корецкому с призывом безотлагательно принять антикризисные меры из-за прекращения работы черноморских портов. Воют и жалуются зернотрейдеры – урожай невозможно вывезти с Украины, железная дорога может освоить только очень небольшую долю экспорта, а кораблики – тю-тю, подымили трубами и исчезли за горизонтом «самого синего моря». Фермеры утверждают, что в случае, если ситуацию срочно не исправить, никакой посевной дальше может и не быть.

Внешняя торговля Украины с Евросоюзом проседает и превращается в убыточную, как минимум, по некоторым позициям. Например, по молочной продукции. За первое полугодие Украина продала за рубеж 63,8 тыс. тонн молочной продукции на $180,9 млн. Это на 10% меньше по объемам и на 20% меньше по деньгам, чем годом ранее. Но это еще половина фокуса, самый фокус заключается в том, что страны ЕС за этот же период времени поставили на Украину 39,2 тыс. тонн молочной продукции, но заработали $182,8 млн. Занятная арифметика, не находите? Европейцы поставили продукции почти в 2 раза меньше, чем украинцы, а выручка у них даже больше, чем у незалежных самостийников.

ЗАБОТ ПОЛОН РОТ

Даже остатки украинской экономики сворачиваются и коллапсируют на территории самой Украины. Многие бизнесмены переносят свои компании, причем не на Западную Украину, которая никому ничего не гарантирует, а в Польшу и Германию, стараясь не афишировать свои действия.

В центральной Украине многие предприятия и компании закрываются, особенно, если речь идет о торговых фирмах и центрах с логистической инфраструктурой. Так, например, как заявили в компании METRO, один из крупнейших торговых центров бессрочно остановил работу своего гипермаркета в Запорожье. И о том, когда он может возобновить ее, компания хранит упорное молчание. По всей видимости, уже после смены юрисдикции на российскую.

Зеленский же в это время шарится по странам Запада, выпрашивает у американцев и европейцев ракеты и противоракеты для «Пэтриот», которые ему вряд ли дадут в необходимых количествах, и не замечает, как страна, которой он присягал, не просто уменьшается, а исчезает.

Впрочем, его это совсем не заботит, ведь у него другие задачи – ему надо воевать до «последнего украинца». А они все, с его точки зрения, не заканчиваются и не заканчиваются.

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