Аллу Пугачеву и ее детей выгоняют из роскошного особняка в Юрмале: раскрыты подробности

Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри каждое лето проводит в Юрмале Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Аллу Пугачеву и ее детей Лизу и Гарри выставляют на улицу в Латвии. Виллу с бассейном в Юрмале, которую более десяти лет снимает Примадонна, вновь выставили на продажу.

Алла Пугачева на протяжении многих лет каждое лето проводит с семьей в Латвии. Артистка снимает свою любимую резиденцию в центре Юрмалы рядом с морем.

Но недавно новый владелец вилы выставил ее на продажу. Говорят, покупатель уже найдет и готов раскошелиться на несколько миллионов евро.

На время просмотра виллы Пугачевой с детьми Лизой и Гарри придется покинуть резиденцию, чтобы не мешать осмотру. В любой момент Алла Борисовна может лишиться своего любимого пристанища, где есть все для роскошной жизни.

Ала Борисовна души не чает в младшей дочери Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вилла, о которой идет речь, расположена в элитном дачном районе Булдури, на второй береговой линии. Дом, построенный в 1928 году, стоит в центре города. Рядом расположен Концертный зал "Дзинтари".

Площадь особняка составляет 210 квадратных метров. В отделке интерьеров использована позолота, испанская терракотовая плитка, декоративный африканский "голубой жемчуг", гранит. Вся мебель в доме изготовлена вручную итальянскими мастерами.

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