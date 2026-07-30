Россияне рассказали, есть ли у них онлайн-друзья

У 51% россиян есть интернет-друзья, с которыми они не видели в жизни. Фото: PerfectWave/Shutterstock/Fotodom

30 июля отмечается Международный день дружбы. В современном мире у нас все меньше времени остается на встречи с друзьями, но помогают технологии – связь можно поддерживать даже с теми, кто живет далеко. При этом россияне рассказали, что у многих и вовсе есть интернет-друзья, с которыми они никогда не виделись в реальной жизни, но прекрасно общаются в сети. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Так, 51% опрошенных сообщили, что у них есть сетевые друзья, с которыми они ни разу не встречались, и возможно, не встретятся и в будущем. Но это не мешает им прекрасно общаться, поддерживать друг друга, делится важными событиями из своей жизни, вместе чему-то радоваться и вместе грустить.

«Конечно, есть! Общаемся лет 10 уже», - говорит участник опроса.

«Есть, давным давно познакомились в чатах через общих знакомых, сами из разных городов, но уже много лет крепко дружим», - кивает другая.

Однако многие считают, что людей, которых ты не видел ни разу в жизни, нельзя считать друзьями, с ними не может быть достаточной близости. 48% опрошенных сообщили, что в сети ни с кем не дружат, максимум, есть просто хорошие знакомые по переписке, с которыми есть какие-то общие темы и интересы, но не более. У других и таких знакомств нет.

«Есть люди в сети, с которыми, комфортно общаться, с которыми на одной волне. Но это не друзья в прямом смысле, так виртуальные знакомые», - говорит участник опроса.

«Я думаю те, с кем мы ни разу не виделись – не друзья, скорее это знакомые. Пусть даже и очень душевные», - соглашается другая.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Некоторые респонденты отметили, что у них вообще нет друзей, есть просто приятели, но настоящей дружбы не сложилось ни с кем, ни в сети, ни в реальной жизни.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Viber. Участие в исследовании приняли 2,4 тысячи человек.

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