Рожденные из пробирки от спермы Дурова* не имеют права на его миллиарды: что будет с "наследниками" основателя Telegram

Дуров* официально является донором спермы, есть его образцы и в Москве, где действует программа ЭКО для женщин, желающих зачать от красавца-миллиардера. Фото: lukomore. org/Global Look Press

Новость об объявлении основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова* в розыск и внесении его в перечень террористов и экстремистов всколыхнула интерес… к его сперме. Дуров* официально является донором спермы, есть его образцы и в Москве, где действует программа ЭКО для женщин, желающих зачать от красавца-миллиардера. И что теперь — возникнет рой наследников, которые раздербанят его денежки, а государству ничего не достанется?

- Программа ЭКО может продолжать действовать, но это абсолютно не означает, что дети рожденные от донорской спермы Дурова* будут признаны его детьми и наследниками, - пояснила KP.RU адвокат Мария Ярмуш.- В законодательстве четко говорится: отцовство в отношении детей, рожденных от донорской спермы, у лица, отдавшего сперму, не наступает. Только если сам Дуров* примет решение, что признает отцовство в конкретного ребенка. А если это только желание матери, то ничего не получится — суд просто не назначит даже генетической экспертизы.

А если мама такая настойчивая, украдет волосок с расчески Дурова*, и отдаст в частную клинику на генетическую экспертизу?

- Все равно, - говорит адвокат. - Как говорится, смотри пункт один, то есть то, что говорили ранее. Суд не примет во внимание результаты такой экспертизы, она будет просто незаконной.

Но ведь у Павла Дурова* есть и законные наследники. С детьми все сложно. Но есть и мама с папой. Они могут претендовать на его имущество, дай ему бог долгих дней?

- Нет, в первую очередь будут исполнены решения государственных органов, касающиеся имущества Дурова*, например, конфискация, - говорит адвокат Ярмуш. - А наследники смогут претендовать на то, что останется после конфискации, если что-то останется.

* – 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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