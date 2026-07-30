Бывший муж Анастасии Волочковой расцвел с красавицей-женой Еленой Николаевой

Бывший муж Анастасии Волочковой счастлив в браке Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший муж Анастасии Волочковой несколько лет назад обрел счастье с Еленой Николаевой. Телеведущая родила от Игоря Вдовина двоих сыновей. Недавно вся семья отправилась в путешествие по России на поезде.

Игорь Вдовин буквально расцвел с Еленой Николаевой. Телеведущая опубликовала в личном блоге фото из поезда. Вся семья сидела в купе и завтракала.

Игорь Вдовин помолодел рядом с Еленой Николаевой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Супруги путешествуют с детьми по России. "День в Петрозаводске. Совершенно спонтанно. Чтобы покатать мальчиков на поезде, ну и самим покататься, чего уж... Завтра еще день. Планируем карельскую кухню и водопады", - делилась женщина.

Она не устает говорить, что счастлива. "Как же я благодарна за то, что могу купить мороженое ребенку. Ванильный пломбир. Не сверяясь с внутренним календарем бюджета. В моем детстве все было иначе. И сейчас я остро ощущаю эту разницу. Благодарна, что дети есть. Что есть муж, работа, идеи, красивые вещи, перспективы и надежды", - делилась Елена.

Игорь с младшими детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Поклонники обратили внимание, как хорошо выглядит телезвезда. А еще отметили, что рядом с ней бывший муж Анастасии Волочковой будто расцвел.

Напомним, Николаева счастлива в браке с Вдовиным, за которого вышла замуж почти шесть лет назад. Сыновья у пары еще совсем маленькие. Старшему Саше четыре года, а Роме - всего два.

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