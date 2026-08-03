Лиза Моряк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса и супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк посетила премьеру сказки Антона Маслова «Последний Богатырь. Колобок» (в прокате с 6 августа) в столичном кинотеатре «Каро Октябрь». 30-летняя актриса, находящаяся на последнем месяце беременности, рассказала, как себя чувствует.

«Чувствую себя хорошо. Были, конечно, перемены в состоянии. Но это связано с тем, что я вошла в третий триместр, и мне почему-то вдруг стало дурно. И я вдруг поняла, что беременна, и что бегать так не могу. Поэтому сбавила обороты, и мне стало лучше», — поделилась с KP.RU Лиза Моряк.

Добавим, что у Лизы и ее мужа, 41-летнего Сарика Андреасяна, уже есть две дочки — трехлетняя Элизабет и годовалая Шарлиз. В настоящее время Моряк беременна сыном. В беседе с KP.RU актриса рассказала, что ей рожать уже в сентябре. При этом, она умудрятся не только посещать мероприятия и хорошо выглядеть, но и не выпадать из съемочного графика.

«Я ничего не делаю, с тем, как я выгляжу. Это просто генетика. Нет никакой задачи убрать отеки или еще что-то. У меня протекает это так. У меня лицо не отекает… Беременность — это не болезнь, а состояние. И критиковать женщину, которая беременная выходит на площадку, не стоит», — поделилась Моряк.

Также актриса добавила, что у нее есть дублер, который заменяет ее в полный рост. При этом, коллеги, особенно актрисы, всегда умиляются при виде Лизы.

Лиза Моряк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Все хотят погладить живот. Вообще, для многих молодых актрис я многодетная опытная мама. Они спрашивают: „Как так у тебя так получается? У тебя третий ребенок!“ Действительно, для нашей профессии трое детей это очень много. Но я любую молодую актрису научу, покажу, как подгузник поменять, что такое режим, во сколько прикорм и т. д.», — рассказала Лиза Моряк.

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