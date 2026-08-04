Николай Должанский и Екатерина Богданова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла закрытая светская премьера фильма Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок» (в прокате с 6 августа). Среди гостей был замечен и 54-летний Николай Должанский, которого многие помнят, как одного из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2». На мероприятие Николай пришел вместе с бывшей гражданской женой и продюсером, 34-летней Екатериной Богдановой.

Хоть Должанский и покинул «Дом-2» уже 10 лет назад, его до сих пор узнают именно благодаря проекту. Зрителям Николай, читавший треш-рэп, запомнился своей эксцентричностью и дебошами.

В беседе с KP.RU музыкант рассказал, что после реалити у него в жизни все складывается хорошо. Николай все также читает рэп.

«Если стараться и быть интересным, то можно квалифицироваться и в других жанрах. Я сейчас выступаю, как гастролирующий рэпер. Участвую, как специальный гость, в гастролях рэпера Хаски. У меня также есть книга, сказочный роман «Мальчик, волк и дерево страха», — поделился с KP.RU Должанский.

Через пару лет после ухода из «Дома-2» на дне рождения Степана Меньшикова Николай познакомился с Екатериной Богдановой. Должанский и Богданова были вместе с 2018 по 2025 год. После разрыва бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Николай Должанский рассказал, что бывшая жена ищет ему невесту

«Разошлись по творческим причинам. Катя сейчас развивается как блогер в профессиональном блогерском агентстве. А я все-таки больше как такой народный андеграундный рэпер… Сейчас она мне новую невесту ищет», — рассказал Должанский.

А Катя добавила, что в жизни Николай спокойный и не скандальный. Потому, мол, они и расстались мирно.

Николай Должанский и Екатерина Богданова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Опять же это говорит о том, что он хороший человек. То есть нету какого-то говнеца… На самом деле, люди его любят. Вот он идет по улице, и все хотят с ним сфотографироваться. Нет какого-то хейта. Все улыбаются: «Николай, можно с вами сфоткаться?» Очень приятно ему», — улыбнулась Екатерина Богданова.

Добавим, что Должанский родился в Москве, в районе Марьиной Рощи. У него есть своя трехкомнатная квартира. Окончил философский факультет МГУ.

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