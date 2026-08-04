Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала, как ей удается поддерживать отличную форму: вот в чем секрет

Юлия Михалкова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла закрытая светская премьера фильма Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок» (в прокате с 6 августа). Мероприятие посетила и звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова. На дорожке Юлия появилась в алом костюме с кардиганом и юбкой макси. Губы артистка подчеркнула за счет алой помады. В беседе с KP.RU 43-летняя Юлия рассказала, как проводит это лето.

«Я чередую работу и отдых. Хожу в открытый бассейн «Чайка». Это что-то невероятное! Всех приглашаю. Когда я была маленькая, то приезжала в Москву к дяде с тетей. И в то время на месте храма Христа Спасителя был бассейн. Вот там я плавала. Напротив находилась шоколадная фабрика, откуда доносился аромат. У меня эти воспоминания до сих пор сохранились. И я сейчас продолжаю плавать в открытом бассейне. Также этим летом у меня появилось еще одно увлечение: я встала на вейкборд», — поделилась с KP.RU Михалкова.

Отметим, что выглядит Юлия прекрасно. Алый цвет ей явно к лицу. На дорожке звезда позировала в трикотажном красном костюме.

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала, как проводит лето

«Я надела такой костюм, так как в кинозале будет холодно. Костюм от российского бренда, заказывала на одном известном маркетплейсе. Стилизовала его. Такой тренд, чтобы было видно белье, но не совсем. Дополнила актуальными украшениями», — рассказала Михалкова про свой образ.

Также мы поинтересовались, чем сейчас занимается звезда «Уральских пельменей». Юлия выступает в качестве продюсера.

Юлия Михалкова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я сейчас занимаюсь кинопроизводством. Мой первый фильм «Уралочка» вышел два года назад. Сейчас мы готовим комедию, она у нас в разработке. Скоро приступим к съемкам. Мне, как продюсеру, важно, чтобы идея, которую я закладывала в сценарий, дошла до зрителя. Чтобы добро всегда побеждало зло, чтобы люди вдохновлялись после просмотра», — поделилась Юлия Михалкова.

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