Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Украинские власти наконец-таки обратили внимание на неизбежность наступления зимы. То есть, судя по всему, они до последнего надеялись, что в этом году чаши сия минует их, но их надежды все-таки не оправдались. И на совещании с послами в понедельник в Киеве новый премьер-министр Украины Корецкий объявил, что Украине не хватает 650 млн евро на подготовку энергетики к зиме.

- Фонд поддержки энергетики Украины уже накопил более 2 млрд. евро. Однако, неудовлетворенная потребность отрасли в преддверии следующей зимы составляет около 650 млн евро. Поэтому темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной, - рассказал Корецкий.

Никто, если опираться на слова Корецкого, так и не рассказал человеку, которого украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский позиционировал как крупного специалиста именно в энергетике, что для отопительного сезона нужны не деньги, а мощности в рабочем состоянии и защищенные от ударов. Этого не сделал, получается и нынешний министр энергетики, экс-премьер и бывший министр обороны Денис Шмыгаль. Зато Шмыгаль объяснил все трудности предстоящей зимы журналистам издания Politico. И главная трудность, по его словам, заключается в том, что Россия зимой будет бить не только по объектам теплоснабжения, но и водоснабжения и канализации, без которых выжить окажется чрезвычайно сложно.

- Сейчас цель России — уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они наносили удары по электроснабжению и отоплению, но во время отключений электричества можно было выжить, если у тебя был газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше трех дней сложно, - заявил Шмыгаль.

На Украине заявили, что зимой Россия будет бить не только по объектам теплоснабжения, но и водоснабжения и канализации Фото: REUTERS.

Отметим, что до сих пор Россия не наносила ударов ни по водоснабжению, ни по канализации. В отличие, кстати, от Украины, которая устроила Донбассу водную и энергетическую блокады практически сразу после провозглашения ДНР и ЛНР, и с тех пор не отказалась от этой своей тактики войны.

По словам Шмыгаля, Россия хочет «сломить» такими ударами, которые, еще раз подчеркнем, она не наносила, украинское общество, чтобы то вынудило украинские власти своим давлением «подписать капитуляцию». При этом, украинский министр энергетики «оптимистично настроен: мы переживем эту зиму; мы к ней готовы».

Более того, по словам Шмыгаля, Киев посредством санкций Запада и своих ударов по российской инфраструктуре намерен «принудить Россию к миру».

- Это как 12-й раунд, и каждый боксер надеется, что его соперник упадет первым, - объявил Шмыгаль. При этом, он добавил, что Россия уже уничтожила или повредила более 80% энергетических мощностей Украины. Казалось бы, о каком 12-м раунде при таких условиях может идти речь, если от украинской энергетики остались рожки да ножки? Но тут есть один хитрый момент. Шмыгаль именно этим утверждением пытается закрепить в сознании и журналистов, и Запада, и украинского населения мысль о том, что все движется к финишу. Причем, к финишу на условиях Украины.

Он этими словами уговаривает украинцев еще немножко потерпеть, благо, что осталось совсем немножко. Хотя напрямую он этого не утверждает, впечатление от его слов должно остаться именно такое. А как оно будет на самом деле для украинцев, его интересует мало. Как и его «просроченного» шефа Зеленского. В конце концов, украинская элита и команда Зеленского действительно готовы к зиме, и у них самих все будет в шоколаде.

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