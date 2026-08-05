Поступил и «выключился»: Как помочь выпускникам прийти в себя после стресса из-за экзаменов

Подросток, который девять месяцев живет в режиме постоянной мобилизации, находится в тех же условиях, что и человек на изматывающей работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году 11-классникам пришлось сильно понервничать.

Марафон по подготовке к ЕГЭ и сами экзамены. Дальше — поступление. Обстановку накаляет то, что среди абитуриентов — рекордное количество 100-балльников. Как следствие — рост проходных баллов и паника в соцсетях «даже 310-балльники пролетают с бюджетом!». Представьте, каково детям и их родителям? Тут бы на курорт махнуть, залечь на пляже, чтобы выдохнуть, но — увы. До 1 сентября рукой подать, а там — опять учеба.

— Приемная кампания действительно выдалась особенно нервной, — подтвердила KP.RU Екатерина Маденко, семейный психолог, основатель ЕВМцентра психологической помощи онлайн. — За двадцать лет практики я привыкла, что июль — время родительских обращений. Но в этом году их тон изменился. Раньше спрашивали «куда лучше поступать», теперь чаще — «Что с ним происходит, поступил и „выключился“?».

ЭТО НЕ КАПРИЗЫ

— Мы привыкли говорить про выгорание у взрослых. К выпускникам термин применим?

— Да, и это не преувеличение. Подросток, который девять месяцев живет в режиме постоянной мобилизации, находится в тех же условиях, что и человек на изматывающей работе, только защиты у него меньше. У детей это выглядит иначе, чем у взрослых. Взрослый жалуется и берет отпуск. Ребенок «глохнет»: становится плоским эмоционально, отстраненным, отвечает односложно, появляется усталый цинизм не по возрасту «да какая разница».

— К психологам с этой проблемой обращаются?

— Обращений в последние годы стало заметно больше. Отчасти из-за нагрузки, отчасти, и это хорошая новость, потому что семьи наконец перестали считать это капризами.

— В научном журнале в прошлом году видела статью про «экзаменационное выгорание» — вы наблюдаете его на практике?

— Термин молодой, но за ним стоит реальное эмоционально-когнитивное истощение, которое копится при подготовке и не заканчивается вместе с экзаменом, а тянется в первый семестр вуза. Исследования ВШЭ, действительно, показали важное: школьники выгорают не только от ЕГЭ. Вклад вносят перегруженное расписание, репетиторы до ночи, недосып, отсутствие свободного времени, давление родителей и системы. Экзамен не причина, а последняя капля. Ученые тут ничего не драматизируют, развивающийся мозг держит хронический стресс хуже, чем взрослый. Это физиология, а не слабохарактерность.

В этом году 11-классникам пришлось сильно понервничать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТУПЕНИЕ

Как не спутать выгорание с усталостью? Простой критерий, на который эксперт советует ориентироваться родителям: усталость проходит после отдыха, выгорание — нет. Устал, выспался, погулял — снова живой. При выгорании ребенок спит по десять часов и встает таким же выжатым.

Смотрите на три вещи:

стойкая потеря интереса ко всему, даже к любимому: гитара пылится, друзья «потом»;

эмоциональное отупение: ни радости, ни злости, ровная серая линия;

«сигналы тела» : головные боли, сбитый сон, «то не ем, то заедаю».

ВАЖНО! Если такое состояние держится дольше двух-трех недель, за словом «устал» прячется уже выгорание.

КОНКРЕТНО

Шаги к перезапуску

Снимите требования. Ребенку нужно разрешение какое-то время ничего не достигать. Не «отдохни, и с понедельника за английский», а честная пауза без второго дна.

Дальше работает простое, а не героическое: сон в удовольствие, движение, вода, живое общение, смена картинки. Никаких новых марафонов саморазвития.

Следите за словами. Забудьте про «соберись», «другие справляются», «ты просто ленишься» и коронное «в наше время было тяжелее». Эти фразы не встряхивают — они добивают, добавляя к истощению вину. Человек на нуле, а ему сообщают, что он вдобавок плохой.

В сентябре снимите установку «обязан сразу учиться блестяще». Первый семестр стоит прожить в щадящем режиме: не хвататься за все активности, беречь сон, дозировать нагрузку. До Нового года дотянуть реально, если не загонять себя дальше. Есть маркер: если к октябрю становится не легче, а тяжелее, это не «втянется», а повод идти за помощью к специалисту. «Потерпи еще немного» здесь худший совет.

Ребенку нужно разрешение какое-то время ничего не достигать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Восстановление: как скоро?

Легкое переутомление уходит за две-три недели, настоящее выгорание — от 12 недель (если мы говорим про психику подростка в интенсивном восстановлении с психологом) Это заживление, а не спринт.

— Помню девушку, поступившую на бюджет в сильный вуз. Родители очень гордились ею. А она неделями не могла открыть ноутбук. Казалось, что специальность не «ее» перестала справляться, теряла баллы и боялась признаться родителям, — привела пример Екатерина Маденко. — Они из деканата узнали, что дочка к сессии не допущена. Взяли академ. Девушка два месяца не разговаривала. Просто перегорела дотла еще в апреле, а финиш дожимала на морально-волевых. Почти семь месяцев прошло, пока все наладилось. Студентка восстановилась в университете, учится второй год успешно, специальность снова стала «ее».

Первый семестр стоит прожить в щадящем режиме Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА

Знания есть, а учиться не может

Психолог Татьяна Кумскова в статье, опубликованной в журнале «Наука и образование в 21 веке», предложила авторскую конструкцию — «эмоциональное экзаменационное выгорание».

ЭЭВ развивается по трем фазам:

Фаза 1. Перегрузка: ЕГЭ, давление родителей — «инвестиционная вина» («Мы в тебя столько сил вложили!» — Ред.) и школы — рейтинги, отчетность, заражение тревогой от сверстников и учителей;

Фаза 2. «Ложный финиш»: лето без отдыха, неопределенность с поступлением (прошел — не прошел), вина за расслабление;

Фаза 3. Срыв: паника в первую сессию из-за неопределенных критериев и снижения внешней поддержки.

Говоря простыми словами, знания есть, а продемонстрировать их не получается.

Что с этим делать? Психолог предлагает ввести в школах модуль восстановления после ЕГЭ, а учителям отказаться от «риторики запугивания». В вузе нужны «нулевая неделя», пробные экзамены, прозрачные критерии оценивания. Семье важно следить за состоянием ребенка, упор — на нормализацию отдыха.

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