Киев с 18 июля атакует склады WB в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские вооруженные формирования продолжают бить беспилотниками по логистическим центрам Wildberries на территории РФ. Бизнесмены несут серьезные потери, но власти не оставляют их без поддержки. Сайт KP.RU рассказывает последние новости об атаках украинских БПЛА на склады Wildberries в регионах России по состоянию на 4 августа 2026 года.

Последние новости об атаках на склады Wildberries в регионах России 4 августа 2026

Утром во вторник 4 августа был атакован логистический объект Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. Там после прилета БПЛА киевского режима началось серьезное возгорание, на место выехали пожарные расчеты. К счастью, сотрудники подготовились и обошлось без жертв.

Склад Вайлдберриз в Красном Бору в Ленобласти

«Была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно, пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Тем не менее, по указанному адрес временно ограничили прием текущих поставок, их пришлось перенаправить в другие места. Соответственно, у покупателей изменились сроки доставки.

Представители WB позже сообщили, что на месте были задействованы более 10 единиц техники и несколько десятков специалистов.

«Атака была произведена противником по гражданскому объекту - на склады объединенной компании Wildberries и Russ. Создан оперативный штаб. Для тушения пожара сформированы необходимые силы и средства ЛЕНОБЛПОЖСПАСА и областного ГУ МЧС», - уточнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Уже около 10:30 открытый огонь нейтрализовали. Велась проливка уцелевших частей здания. Местные власти подтвердили, что на предприятии никто не пострадал. Уцелело что-то и из вещей, находившихся здесь на хранении.

«Благодаря оперативным действиям профильных служб часть территории объекта не пострадала. Ведется предварительная оценка сохраненного товара», - заявили в WB.

Склад Вайлдберриз в подмосковном Чехове

В связи со случившемся в Следственном комитете завели уголовное дело по факту теракта - статье 205 УК РФ. Там упомянули атаки по складским помещениям и в подмосковном Чехове:

«Представители украинских вооруженных формирований нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в муниципальном округе Чехов Московской области, а также в Тосненском районе Ленинградской области. В результате атак погибли и пострадали люди. В очередной раз Киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права».

Склад Вайлдберриз в Тверской области

Также 4 числа ВСУ ударили по складу компании в Тверской области. Это случилось ночью. По словам губернатора Виталия Королева, при отражении беспилотной атаки ночью обломком дрона частично повреждена центра WB в поселке Эммаусс Калининского округа. Распределительный узел открылся только весной этого года.

«Сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», - прокомментировал Королев.

Появились новости и о складах Wildberries, которые ранее пострадали в других регионах РФ. Так, стало известно, что в ночь на 4 августа ликвидировано открытое горение в комплексе, атакованном во Владимирской области.

А в Новосемейкино под Самарой помещения WB почти полностью выгорели. Из 180 тысяч кв.м. 160 тысяч сгорели.

«Остался только административный корпус. Все товары были уничтожены», - уточнил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.

Хроника атака на склады Wildberries в регионах России на 4 августа

Киевский режим с 18 июля терроризирует логистические центры Wildberries в России. Очевидно, что это является частью террористической стратегии ВСУ, направленной на достижение медийного эффекта. Представители маркетплейса ранее объясняли, что они не связаны с военной промышленностью. Хроника атак БПЛА на склады WB на данный момент следующая:

18 июля. Атака в Котовске Тамбовской области. Семь погибших, 24 пострадавших.

Удары по складу в Электростали Московской области. Один человек погиб, 49 пострадали.

22 июля. Атаки на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Пострадали не менее 15 человек, погибла девушка.

24 июля. Удары по центрам WB в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Трое ранены.

Атакован склад в Симферополе.

25 июля. Атака на склад WB в Екатеринбурге. Повреждены припаркованные у склада автомобили.

Сотрудники МЧС ликвидируют пожары на складах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

29 июля. БПЛА упали на складские помещения в Рязани. Шесть пострадавших.

30 июля. Атаки на склады в Удмуртии и Пензенской области.

31 июля. Прилеты фиксируются в Волгограде и Зеленодольске.

2 августа. Удар по складу WB в Новосемейкино Самарской области. Эвакуированы 710 человек.

3 августа. Атакован центр во Владимирской области. Пострадали несколько человек.

4 августа. Дроны бьют по зданиям маркетплейса в Красном Бору и в Тверской области.

Как помогают продавцам после атак на склады Wildberries в регионах России

Бизнесмены несут серьезные убытки в результате преступлений Киева. Но те, кто занимался продажей товаров через Wildberries, не остаются без поддержки. Так, в Ленобласти после атаки 4 августа заработала горячая линия и штаб помощи пострадавшим селлерам. Звонки принимаются по телефону 8-800-302-0-813.

«Определяем схему взаимодействия, координируем действия региона и маркетплейса. Задача - чтобы каждый пострадавший предприниматель понимал алгоритм: куда обращаться, какие документы готовить, в какие сроки и какую поддержку получит», - объяснил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленинградской области прошло совещание оперштаба после атаки на логистический центр. ФОТО: Александр Дрозденко.

Политик проинформировал, что параллельно разворачивается финансовая помощь. Первые 100 миллионов рублей на льготные займы были выделены из уставного капитала регионального микрокредитной компании. Оформление происходит в ускоренном режиме и по льготной ставке.

Прорабатываются совместные программы с крупнейшими банками. Тем, кто ранее брал займы, предоставляют кредитные каникулы.

Вопросы оказания поддержки людям, пострадавшим от атак на склады WB, обсудили и на совещании в областном правительстве Самарской области. Речь идет, как о работниках компании, так и о представителях малого и среднего предпринимательства.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил коллегам обеспечить адресные предложения занятости и персональное сопровождение по трудоустройству сотрудников логистического центра.

Вячеслав Федорищев поручил министерствам помочь пострадавшим от атаки на склад. ФОТО: Правительство Самарской области.

Что касается бизнесменов, налоговых резидентов региона, чьи товары утрачены, им должны оказать адресную помощь. В частности, речь идет о льготном финансировании и реструктуризации долгов перед банками.

А Минпрому, по требованию главы региона, необходимо подготовить варианты поддержки логистических коридоров и проработать дополнительные сценарии на случай атак ВСУ. Ситуацию Федорищев держит на особом контроле.

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