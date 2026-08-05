Авторынок столкнулся с проблемами роста: что ждет его к концу года

Лидером продаж остается российская Lada. При этом главный хит в списке моделей — Lada Granta — растеряла аж 15% своих покупателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРИБАВКА

Лето — пора каникул, отпусков, а еще — высокого спроса на автомобили. Традиционно именно в этот период продажи машин выходят на пик. Вот и сейчас показатели радуют — в июле покупателей нашли 122 092 новеньких легковушек. Такие цифры приводит «Автостат». Однако ситуация в целом оказывается не такая уж радужная.

Все дело — в темпах роста рынка, который находился на подъеме, начиная с февраля. В итоге за первые шесть месяцев прибавка к прошлому году составила 14,8%! С января по июнь на учет в ГАИ поставили 608,6 тысяч новых машин против 530,3 тысяч за тот же период в 2025-м. Но вот в июле началась «просадка». Да, по итогу прошлогодний график сумели превысить и тут — но уже всего на 1,2%. Именно на столько выросли продажи по сравнению с июлем-2025. А последние недели второго летнего месяца уже начали уходить в «минус».

— На самом деле, это было ожидаемо. Конечно, кто-то радовался росту на 15% относительно прошлого года, который был зафиксирован месяц назад. Но по факту весь этот рост просто компенсировал мощное падение рынка, случившееся в начале 2025-го из-за подъема утильсбора, ожидания возвращения западных брендов и высокой ключевой ставки, — отмечает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. — Очнулся рынок как раз прошлым летом, продажи тогда пошли вверх, и теперь «бороться» с показателями 2025-го станет труднее.

— Объективно — предпосылок для дальнейшего роста нет, — соглашается вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. — Цены — очень высокие, ключевая ставка — понизилась, но совсем незначительно. Для рядового россиянина нет существенной разницы, брать кредит на покупку машины под 20% годовых или под 25% — и так, и так непозволительно дорого. Сейчас автомобиль покупают лишь те, у кого хватает собственных средств. Либо те, у кого в нем есть острая необходимость. И тех, и других людей не так и много.

— Думаю, в дальнейшем рынок начнет снижаться относительно показателей прошлого года. И по итогу мы получим плюс-минус те же 1,3 млн автомобилей, которые были проданы в 2025-м, — резюмирует Максим Кадаков.

«ИСКРА» ПРОТИВ «ВЕСТЫ»

Лидером продаж остается российская Lada. При этом в топ-10 по сравнению с июнем лишь одно изменение — бренд GAC выбил из списка бестселлеров марку Jaecoo. Хотя и его продажи снизились на 32%. Похожая ситуация — у Changan и Belgee (см. «Только цифры»). АвтоВАЗ к июлю-2025 смог прибавить — но эфемерные 3,5%. При этом главный хит в списке моделей — Lada Granta — растеряла аж 15% своих покупателей.

GAC выбил из списка бестселлеров марку Jaecoo Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Тут проблема в самой сути «Гранты». Это наиболее бюджетная машина, доступная на нашем рынке. И покупают «Гранты» те, кто не готов или не может позволить себе что-то получше, при этом не хочет брать и что-то подержанное. Плюс у нее большой средний срок владения. Грубо говоря, у «Гранты» кончаются клиенты. Кто мог — уже ее купил и в ближайшие 7–10 лет менять на новую не будет по причине отсутствия и денег, и необходимости. Остальные-либо берут что подороже, либо не могут купить даже «Гранту», — разводит руками Ян Хайцеэр.

А вот падение продаж «Весты» на 10% эксперты связывают с появлением Lada Iskra, которая оттягивает часть покупателей у более дорогой, но и более старой модели АвтоВАЗа. Всего за 7 месяцев текущего года «Искра» разошлась тиражом 18,6 тысяч экземпляров.

Падение продаж «Весты» на 10% эксперты связывают с появлением Lada Iskra Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Зато отлично чувствует себя Mazda. Несмотря на то, что японский бренд официально у нас не представлен, его продажи в июле по сравнению с прошлым годом выросли в 4,5 раза! В итоге на учет встало 3090 свежих машин, львиная доля которых пришлась на кроссовер CX-5. Но это связано с доступностью модели, попадающей под льготный утильсбор для ввоза физлицами по параллельному импорту (он распространяется на машины с мощностью двигателя до 160 л.с.). Средняя стоимость таких «Мазд» (около 3–3,5 млн рублей) оказывается сопоставимой с аналогичными китайскими кроссоверами, а это привлекает дополнительных клиентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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