Вопрос дня: Нужно ли возвращать высшую меру наказания?

Маньяк Сергей Головкин (в ватнике) водил следователей по лесам, показывая, где прятал тела мальчиков. Фото: Архив СК РФ

Ровно 30 лет назад в России провели последнюю смертную казнь - приговоренным к высшей мере наказания стал маньяк Сергей Головкин, известный по кличке Фишер. С тех пор много воды утекло, но к вопросу о том, нужно ли в современной России возвращать смертную казнь, общество изредка, но возвращается. Об этом KP.RU решил спросить и своих читателей.

Валерий Костарев, следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР и РФ в отставке, вел дело Фишера:

- Высшую меру наказания, то есть смертную казнь, нужно возвращать за некоторые виды тяжких и особо тяжких преступлений. Я по своему опыту знаю, что ни серийных убийц, ни педофилов тюрьмой исправить невозможно. Также казнь следует вернуть за терроризм, измену Родине и коррупцию в особо крупных размерах. Мораторий - это лишь временный запрет. Мы живем в такое время, когда его пора отменить. А чтобы избежать ошибок, можно создать комиссию, которая будет перепроверять все дела, связанные с высшей мерой.

Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации «Альфа»:

- Не нужно. Для многих преступников, в основном террористов, смерть - это благо. Одиночная камера в жестких условиях до конца дней - это для них более тяжелое наказание. Не думаю, что смертная казнь станет для таких нелюдей мотивом отказаться от своих замыслов. Ну и риск судебных ошибок тоже остается. Были же истории, когда человека казнили, а через несколько лет оказывалось, что преступления совершал не он.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований:

- По ряду преступлений смертная казнь оправданна. Это убийство, нанесение непоправимых тяжелых увечий, жестокие насильственные действия (в первую очередь в отношении детей), жестокие групповые изнасилования. Пожизненное заключение не альтернатива. Почему общество должно тратиться на содержание таких осужденных? А главное - пожизненное наказание не формирует страха перед совершением тяжкого преступления. А этот страх фундаментально важен.

Сергей Жорин, адвокат:

- Любой порядочный практикующий адвокат скажет, что возвращать смертную казнь не нужно. Много судебных ошибок, слабое качество расследования. Очень высока вероятность того, что смертная казнь будет применяться к людям, чья вина не доказана. Если при назначении длительных сроков наказания что-то еще можно изменить, то в случае приведения казни в исполнение уже ничего не исправишь.

Владислав Цыпин, богослов, член Епархиального суда Московской городской епархии:

- Смертная казнь не отвергается ни Ветхим Заветом, ни Христианской церковью. В то же время, когда князь Владимир крестил Русь, он отменил смертную казнь. Но греческое духовенство убедило его, что делать это не стоит: разбой умножится. Исходя из того, что происходит в стране сейчас, особенно в условиях военных действий, кажется, что отмена моратория на применение смертной казни - это очевидная мера. Но как священник я должен трижды подумать, прежде чем ответить.

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30 лет назад в России провели последнюю смертную казнь: приговоренным к высшей мере стал маньяк Фишер

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