Сколько стоили свадьбы Иды Галич, Матвея Сафонова и Олеси Иванченко: Звезды потратили от 800 тысяч до 48 миллионов

Олеся Иванченко и Максим Заяц расписались накануне в МФЦ, а на свадьбе для близких обменялись шуточными клятвами Фото: Соцсети.

Сезон свадеб в разгаре. Звезды не только зарабатывают — ведут, поют. Но в этом сезоне и сами активно устраивают шикарные свадьбы. Мы приценились с помощью экспертов из ивент-индустрии: сколько стоит сыграть свадьбу как у звезды — рассмотрели разные бюджеты. Наряды и кольца в смету не считали.

Свадьба Рыбиных

Музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили единственного сына. 27-летний Василий Рыбин после трех лет отношений отвел под венец 22-летнюю Валерию Новикову. Молодые работают: у жениха своя частная музыкальная школа, невеста - тренер по танцам и фитнесу. Но родители разделили расходы с молодыми.

Василий Рыбин и его жена Валерия — первый танец молодых поставила сама невеста Фото: Соцсети.

Гуляли два дня. В первый день на открытой ресторанной площадке в родном для молодоженов Долгопрудном было около 60 человек, мероприятие было в классическом стиле с традициями и модными фишками. А второй день гуляли в доме родителей жениха — в стиле 90-х, гостей было поменьше. Теперь есть два самых модных сценария свадебных торжеств — в стиле 90-х или фильма «Горько!». Виктор Рыбин доволен: «Свадьба прошла отлично, все остались довольны. На регистрации мы промокли сильно, пошел дождь. Зато потом все подсушились, разогрелись, расплясались, распелись». Родители жениха презентовали молодым конвертик с деньгами, так как о свадьбе знали заранее — скопленные средства положили на счет под проценты, и удалось подарить больше, чем рассчитывали. Дискотека была под живое исполнение хитов группы «Дюны», дуэтов Рыбина и Сенчуковой, песен певицы Славы.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова с родителями невесты. Второй день свадьбы — в стиле 90-х Фото: Соцсети.

Свадьба была душевной, без пафоса, с минимальным набором необходимых затрат, многое молодые делали своими руками, на чем хорошо сэкономили, например, декор, конкурсы, а оборудование было собственным, и артисты пели-выступали свои родные или «по дружбе».

Вместе с экспертами из ивент-индустрии мы прикинули — сколько стоит устроить похожее торжество. Все молодые в нашей подборке заранее зарегистрировали брак в загсе или МФЦ, а затем устраивали выездную регистрацию для торжественной церемонии при гостях.

Смета:

Банкет первый день — 7 тыс. руб. на человека. На 60 человек — 420 тыс. руб.

Аренда площадки — 40 тыс. руб.

Банкет с кейтерингом второй день — 6 тыс. руб. на человека. На 40 человек — 240 тыс. руб.

Ведущий, регистратор — по 40 тыс. руб. Итого — 80 тыс. руб.

Фото, видеосъемка — 20 тыс. руб.

Итого — от 800 тыс. руб.

Свадьба Иды Галич

36-летняя телеведущая и блогер Ида Галич зарегистрировала брак с 35-летним бизнесменом Олегом Ледвичем в Москве. Молодожены арендовали для гостей целый самолет до Владикавказа и улетели гулять свадьбу в Северную Осетию, откуда родом мама невесты. Только основные мероприятия торжества продолжались три с половиной дня. Предшествовал событиям скандал: блогеры сообщили, что выездная регистрация и один день торжеств намечен на особо охраняемой территории у Мидаграбинского озера в Гизельдонском ущелье. Позже выяснилось, что памятником природы признаны верховья Гизельдонского ущелья — Мидаграбинская долина с каскадом водопадов, а Галич гуляет примерно в 10 км от них, на территории, которая находится в аренде у частников. Для торжеств в горах строили декорации и конструкции — подиумы, площадки, навесы, сцены, арки и т.п. Декор, цветы, брендированный текстиль, посуда — все по индивидуальному заказу. Москвичи работали в связке с местными.

Ида Галич и Олег Ледвич — кольца несут их дети от первых браков Фото: Соцсети.

Свадьба шла три с половиной дня, погуляло около 140 человек. Среди них были узнаваемые в светской тусовке лица: Ирина Горбачева, Оксана Самойлова, Виктория и Олег Шеляговы, Гоша Карцев, Мария Миногарова и Александр Горчилин, Ксения Дукалис, Анна Покров и другие блогеры.

Для гостей все было продумано до мелочей — трансфер, расселение в три лучших гостиницы Владикавказа, в свободное время организованы — индивидуальные экскурсии, прогулки, питание. Заселение в гостиницы началось с приветственного ужина-банкета в горах с выступлением местных коллективов. Потом банкеты не заканчивались ежедневно. Работали менеджеры, которые помогали и решали любые проблемы. Для гостей заранее запустили приложение, где можно было записаться на каждый из дней праздника к парикмахеру, визажисту, задать вопросы, узнать расписание и любые детали по передвижению к площадкам мероприятий. Там же заранее сообщили, дресс-код основного дня праздника для гостей — черный. Каждый день — экскурсии, выступления местных артистов, банкеты. Основное торжество (регистрация и гулянка после нее) проходили в горах, спустя два часа праздника начался ветер и ливень, поэтому пришлось переместиться в ресторан гостинице и заказать дополнительный банкет, торт от дождя спасли.

У Галич с мужем — самый модный свадебный торт сезона Фото: Соцсети.

Галич поставила задачу: «Очень важным для меня было привлечь к организации как можно больше подрядчиков из Осетии. Потому что для нашей команды развитие туризма в Осетии было одной из целей проведения свадьбы именно там. Спасибо кейтерингу, отелям, ребятам помощникам, координаторам, водителям. Всем, кто был рядом эти дни. Очень круто, что мы создали на эти три дня столько рабочих мест!»

Организацией торжества занималось агентство по проведению праздников, которое принадлежит Иде и ее подруге — ушло на это девять месяцев.

Смета:

Трансфер, проживание, обслуживание гостей — от 15 млн руб.

Декор, инженерные конструкции, монтажные работы — от 10 млн руб.

Кейтеринг, четыре банкета (еда от 10 тыс. руб. на человека), напитки, индивидуальное питание гостей — от 8 млн руб.

Выступление местных творческих коллективов — от 1 млн руб.

Выступление столичных артистов — (Денис Дорохов, Катя Новикова, Женя Трофимов и группа «Комната культуры», Сергей Приказчиков и группа «Pizza») — 6 млн руб.

Аппаратура, охрана, услуги по обустройству территории, уборка и прочие работы (здесь было много допуслуг, Ида дорогу проложила к месту праздника) — от 7 млн руб.

Экскурсионное обслуживание — от 500 тыс. руб.

Фото, видео — от 500 тыс. руб.

Итого — от 48 млн. руб.

Свадьба Сафоновых

27-летний голкипер сборной РФ и французского ПСЖ Матвей Сафонов зарегистрировал отношения с Мариной Кондратюк год назад в российском консульстве в Париже. А этим летом пара сыграла шикарную свадьбу в Москве. Арендовали яхт-клуб в Мытищах, родных и друзей попросили поддержать дресс-код и прийти в черном, в белом были только жених и невеста, а также часть декора. Кстати, черный дресс-код был и на свадьбе Галич — тоже мода, когда «белые и пушистые» только молодожены. Декор был оригинальным: цветы, хрусталь, геометрические фигуры. Гуляли 70 гостей, для них играл оркестр, пел казачий хор (молодые, как и эти артисты с Кубани), а одна из композиций прозвучала на французском языке. Были выступления и модных диджеев, и стендап-комиков, и певцов. Ведущий — комик Илья Куруч. Премиум кейтеринг вкусно накормил эту свадьбу — русскую кухню замиксовали с морскими деликатесами: черной икрой и камчатскими крабами. Невеста букет не кидала, а всем незамужним гостьям подарила по чайной паре ручной работы.

Футболист Матвей Сафонов и Марина Кондратюк с гостями свадьбы Фото: Соцсети.

Сафонов с женой кормят свадебным тортом комика Илью Макарова Фото: Соцсети.

Смета:

Декор — от 2 млнруб.

Аренда яхт-клуба — 700 тыс. руб.

Кейтеринг, банкет — от 2,5 млн руб.

Ведущий, артисты — от 3 млн руб.

Аппаратура, свет, звук, охрана — от 2,5 млн руб.

Посуда, текстиль, подарки гостям — от 2 млн руб.

Фото, видеосъемка — от 300 тыс. руб.

Итого — от 13 млн. руб.

Свадьба Олеси Иванченко и Максима Заяца

30-летняя ведущая онлайн-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко сыграла свадьбу с 36-летним комиком Максимом Загайским (псевдоним Заяц). Молодые арендовали ресторанную веранду с красивым видом на Цветном бульваре в Москве, был декор из живых цветов, стекла и декораций на заказ. Сценарий праздника невеста редактировала сама. Расписалась парочка накануне, а для гостей все было с юмором — выездную регистрацию провела подруга невесты юмористка Елизавета Ющук. Молодые вышли к гостям под песню «Песняров», так как жених родом из Минска, оттуда приехала на торжество его родня, а Олесина — с Кубани. Гуляло около 60 человек. Друзья артисты вели и выступали «по дружбе». Стендап-комик Сергей Горох вынес обручальные кольца пары вместе с талисманом Иванченко — плюшевым поросенком Пухлей. Приглашенными артистами был кубанский хор. Дресс-кода для гостей не было. Конкурсы были веселые — как на любимых советских свадьбах. Акцент в меню этого модного ресторана — на рыбе и морепродуктах.

У Иванченко и ее мужа — главные атрибуты свадьбы были на месте Фото: Соцсети.

Смета:

Декор — от 500 тыс. руб.

Банкет — от 10 тыс. руб. на человека. Итого — 600 тыс. руб.

Аренда музыкальной аппаратуры, выступление артистов — от 500 тыс. руб.

Итого — от 1 млн 600 тыс. руб.

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