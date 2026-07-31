Владимир Зеленский с гордостью отчитался, что у него теперь хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом Фото: REUTERS.

Говорите, что хотите, но это какой-то заговор против Зеленского! Не прошло и пары-тройки дней, как «просроченный» главарь банлдеровского режима в Киеве Владимир Зеленский с гордостью отчитался, что у него теперь хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, и тот твердо пообещал ему предоставить лицензию на производство противоракет к американским ЗРК «Пэтриот», как Донни уже отыграл назад. И не он один, что характерно. Сначала стало известно, что корпорация «Боинг», производящая головки самонаведения для этих ракет-перехватчиков не в восторге от идеи поделиться лицензией и не намерена идти на такие шаги. А теперь еще и сам президент США дал задний ход. Конечно, если верить «просрочке», что до того был передний.

- Это совершенно необычное и исключительное оружие, и нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии, - объяснил ситуацию Трамп в интервью известному британскому изданию Financial Times. - Обычно мы не лицензируем такое оборудование. Этот вопрос сейчас находится «на рассмотрении».

А еще добавил после этого, что его главным приоритетом остается завершение конфликта между Россией и Украиной.

- Проще говоря, мы хотим, чтобы война в Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира, - объявил Трамп.

А тут в Европе после рассказа «просроченного» о том, как все уже на мази, расфуфырились, стали обсуждать, где им завод строить для производства ракет. Поляки говорят, что Польша – лучший вариант, немцы не прочь у себя, Зеленский уже подсчитывал барыши, и вдруг – бац! Баста карапузики! Кина не будет. По крайней мере, пока.

Трамп обнулил слова Зеленского после визита в США Фото: REUTERS.

И как прикажете это понимать? То ли «просрочка» соврал, то ли Трамп «весь такой внезапный, противоречивый весь». Или же Дональду показали, как на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* Зеленский вместе с президентом Финлянждии Стуббом (еще один любимчик Трампа) рассказывали друг другу анекдоты, ржали и веселились, только по плечам друг друга и окружающих не хлопали, и американский президент рассердился и вспомнил, что его недавний визави был комиком, и воспринял просьбы «просрочки» как очередную репризу. Вроде той, где Зеленский якобы чем-то играл на пианино без рук и без штанов, хотя в реальности он бы даже простенькую гамму таким способом исполнить бы не смог, а не то что Бизе.

В общем, от Трампа прозвучало «вопрос на рассмотрении», что, в принципе, равнозначно посыланию в пешее эротическое путешествие под вполне приличной вывеской, известной нам еще с советских времен: «Заходите завтра».

Что же остается тогда у бывшего комика в «кошельке» по итогам встречи Трампа? Абсолютно ничего, кроме парочки анекдотов от Стубба, да и то не факт, что он их не знал до того. Ах, да еще обещание прислать спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя самого Трампа Джареда Кушнера. Ну, без ракет и лицензии на ракеты для «Пэтриот» они Зеленскому, честно говоря, не очень-то и нужны, поскольку он настроен не на мир, а на продолжение войны. А с другой стороны, оба этих американских спецпосланника к нам уже столько раз приезжали, а в итоге ничего с места так и не сдвинулось.

В общем, считайте, как хотите, но лично я не исключаю, что это просто заговор против Зеленского. И, более того, вполне возможно, что Трамп, когда будет в следующий раз разговаривать с Путиным, со смехом расскажет, как ловко он смог разыграть «маленького Влада» из Киева и подшутить над ним (если кто не понял, последний абзац, то это была шутка).

Как бы там ни было, но украинскому «просрочке» надо срочно искать объяснение, почему его снова кинули. Признаваться, что он всем уже надоел, в том числе, своим попрошайничеством он явно не отважится.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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